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"Украіне слава, слава Украіне! Хай жа усё ліха пахутчэй загіне!", - белорусы записали свою версию песни-победителя Евровидения-2022 "Стефанія". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Белорусы, поддерживающие украинцев в борьбе с российскими оккупантами, записали свою версию песни-победителя Евровидения-2022 "Стефания".

Как сообщает Цензор.НЕТ, для украинской мелодии белорусы написали текст на своем языке. Видеоролик с исполнением белорусской "Стефанії" опубликован в соцсетях.

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Топ комментарии
+23
Приємно чути,дяка вам!!!
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29.05.2022 11:34
+18
А для меня лично, никакие песенки и т.д. от беларусов, уже ничего
не изменит-они наши враги! 😠
Моя мама говорила:"Не в шумной беседе друзья познаются-друзья
познаются в беде!!!" Беларусия предоставила территорию, обслуживание
военной техники и т.д. С их территории летели самолеты, били градами
и т.д. И еще может повториться... А Вы:" Дякую" И не надо мне только рассказвать, что опасно белорашикам нас поддерживать...Посмотрите видео,
где наши гражданские голыми руками останавливали танки, под обстрелами
ходили на митинги за Украину на оккупированых территориях...
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29.05.2022 11:56
+17
Жыве Беларусь! Живе вечна!
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29.05.2022 11:42
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Приємно чути,дяка вам!!!
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29.05.2022 11:34 Ответить
білоруси! дякую за вашу підтримку!
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29.05.2022 11:56 Ответить
Я трохи не зрозумів про "Малоросская дзяржава", що нещодавно посадила Мертвечука.... Це вона про Україну???!!!
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29.05.2022 13:32 Ответить
Что за хрень не понятно?
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30.05.2022 00:39 Ответить
А для меня лично, никакие песенки и т.д. от беларусов, уже ничего
не изменит-они наши враги! 😠
Моя мама говорила:"Не в шумной беседе друзья познаются-друзья
познаются в беде!!!" Беларусия предоставила территорию, обслуживание
военной техники и т.д. С их территории летели самолеты, били градами
и т.д. И еще может повториться... А Вы:" Дякую" И не надо мне только рассказвать, что опасно белорашикам нас поддерживать...Посмотрите видео,
где наши гражданские голыми руками останавливали танки, под обстрелами
ходили на митинги за Украину на оккупированых территориях...
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29.05.2022 11:56 Ответить
люто плюсую.
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29.05.2022 12:08 Ответить
сябри такий самий народ-підорас, як і кацапи, тільки ще більш сцикливі.
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29.05.2022 12:09 Ответить
И правит Белорусью, по собственному признанию, белорус с украинскими корнями. Пы.Сы. До речі, мамо на якій мові казала про друзів?
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29.05.2022 13:44 Ответить
"беларус с украинскими корнями - это как? Нет в Лукашенко ни капли беларуской крови. Отсюда и вся дичь к беларусам. Он откровенный беларусофоб на службе у пуйла.
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30.05.2022 00:17 Ответить
Танюшенька, я вот все жду - когда же ты наконец ХОТЬ РАЗ напишешь на своей "родной" украинской мове??? Провокаторша, отрабатывающая исключительно в "белорусских" темах...
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29.05.2022 14:49 Ответить
Жыве Беларусь! Живе вечна!
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29.05.2022 11:42 Ответить
Нет Беларуси,все...Есть беларуссия-губерния рашки...
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29.05.2022 11:58 Ответить
Перестаньте вірити в те, що пишуть. Вірте лише своїм очам. Я так зрозумів, що наступу на Київ не було?
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29.05.2022 12:13 Ответить
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29.05.2022 12:26 Ответить
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29.05.2022 12:27 Ответить
Захватить Киев не дали Терроборона Киева, ВСУ, Нацгвардия и,пожалуйста не
забывайте роль Сумщины и Черниговщины! А то 10 беларуссов спасли Киев..
Вы серьезно?
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29.05.2022 12:48 Ответить
https://www.unn.com.ua/ru/news/1973866-biloruski-partizani-dopomogli-zirvati-nastup-na-kiyiv-wp
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30.05.2022 00:10 Ответить
Поляни, деревляни, сіверяни, литвини...цікаво було би почути думку з приводу цього натяку в тих, хто зараз вважає себе білорусами...
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29.05.2022 11:44 Ответить
дякуємо браття!
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29.05.2022 11:44 Ответить
За ракети з їхнього краю теж дякуватимеш? І за кацапів які звідти прийшли на Бучу і туди ж пішли...
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29.05.2022 11:50 Ответить
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29.05.2022 11:58 Ответить
Смішно.
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29.05.2022 12:02 Ответить
але й були одиниці, які розбирали з/д колії, щоби русня не поперла ними...
(хоча б цим партизанам ми маєио дякувати...)
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29.05.2022 12:04 Ответить
це виключення з правил в межах статистичної похибки. жителі білорашки на 99% це сцикливі мерзотні потвори, які згодні сидіти на бутилкі все життя. Може тобі вони і братушкі, а для мене це образливо.
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29.05.2022 12:12 Ответить
Ты ведь сейчас из окопов пишешь, смельчак, который пеняет белорусам, что они "маловато" сделали, что бы тебя защитить?
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29.05.2022 15:03 Ответить
За Бучу и ракеты поблагодари своего любимого Луку, которого ты так всегда уважал и хотел себе "такого президента", и которого пытались сбросить белорусы, но такие как ты называли их "кремлевскими провокаторами"...
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29.05.2022 14:52 Ответить
Поинтересуйся от куда родом мэр Гомеля.
Беларусов в руководстве Беларуси практически нет.
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30.05.2022 00:12 Ответить
Это БЕЛОРУСЫ, а есть **********.
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29.05.2022 11:45 Ответить
Нє такіє рузьке, ага... Десь я вже це чув.
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29.05.2022 11:51 Ответить
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29.05.2022 11:59 Ответить
Там нет СРУсни. И я ни чего не сказал за таких или не таких. впрочем у нас так же есть не такие украинцы. София Ротару с её сыном и внучком, к примеру. Список велик.
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29.05.2022 12:45 Ответить
білоруси співають, а ********* - ремонтують русняву техніку, постачають русні зброю, відправляють награбоване
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29.05.2022 11:52 Ответить
А ты почему не в окопах, диванник? Или на "работе"? Просто удивительно, какая же у вас однообразная методичка)
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29.05.2022 14:57 Ответить
Білоруси, ви коли вже таракана свого будете виганяти? Чекаєте поки українці вам прийдуть і проблему порішають? Почніть уже нам серйозно допомагати!
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29.05.2022 11:46 Ответить
- Слухайте, куме! Я от дивлюся, Лука вже місяць мітингувальників товче, калічить, а вони все з квіточками носяться… У нас уже-б, шини горіли на площі!

-Так то у нас… А «сябри» кажуть, що у них шини лише «БєлАЗовські», важкі, і вони бояться підвередиться… Хочуть, щоб українці прийшли і за них усе зробили…
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29.05.2022 12:40 Ответить
А старое брехло тут как тут) Брехло, так когда ты хоть одно свое вранье признаешь? Неужели ТАК ссыкотно?
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29.05.2022 14:55 Ответить
Какая самовлюбленность. ) Роналду отдыхает. ))
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30.05.2022 00:28 Ответить
Забыл как в 2013 Беркуту цветы носили?
Ну и без вранья ни как - ни кто месяц не ходил с цветочками. Абьюзить украинцы любят. ))
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30.05.2022 00:37 Ответить
"Канадец", ага, сразу вспоминается, КАК в 2020 здесь в комментариях многие...под украинским флагом топили за усатого садиста, и желали ему всяческих успехов в деле подавления протестов "организованных кремлем". А сейчас ЧТО Же изменилось, любимый садист стал помогать бомбить украинские территории???
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29.05.2022 15:01 Ответить
Что-то не помню чтобы беларусы ждали украинцев с этой целью. Кто такое говорил и где? Сам придумал?
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30.05.2022 00:25 Ответить
👏🏻👏🏻👏🏻
Bine hecho, gesto correcto.
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29.05.2022 11:56 Ответить
Схоже на слова "стурбованності ООН".
З одного боку порадив би їм бульбюрера зафігачити, а з іншого нам варто самим з БУБенчиком розібратись.
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29.05.2022 12:34 Ответить
Идите в жопу белорусы.
В жизни Украина не забудет вашего предательства .
Руки не пожму белорусу.
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29.05.2022 12:44 Ответить
Ну i пердi далей у сафу осел, калi не адличаеш братоу ад кацапау!
Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
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29.05.2022 14:16 Ответить
Однозначно такой КАК ТЫ - и нам не брат. Так что сам своим же маршрутом и направляйся.
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29.05.2022 14:54 Ответить
супер
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29.05.2022 14:29 Ответить
Давайте предлагать разные варианты этой песни на разных языках!

Вот мой вариант:

Мати Україна, Україна-мати!
Треба отіх орків в гній переробляти!
Щоб вони паскуди рухались додому,
Та й не поверталися до Нєнькі знову!
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29.05.2022 19:31 Ответить
Только шесть процентов беларусов за войну с Украиной. Статистическая погрешность нашей нации!
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29.05.2022 19:33 Ответить
Рашистські порохоботи зі шкури лізуть намагаючись посварити братні народи українців та білорусів, переводячи стрілки з кремлядської агентури у Білорусі на білоруський народ.
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30.05.2022 00:54 Ответить
мужик на арахамию похож
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30.05.2022 10:17 Ответить
 
 