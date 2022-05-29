"Украіне слава, слава Украіне! Хай жа усё ліха пахутчэй загіне!", - белорусы записали свою версию песни-победителя Евровидения-2022 "Стефанія". ВИДЕО

Белорусы, поддерживающие украинцев в борьбе с российскими оккупантами, записали свою версию песни-победителя Евровидения-2022 "Стефания".

Как сообщает Цензор.НЕТ, для украинской мелодии белорусы написали текст на своем языке. Видеоролик с исполнением белорусской "Стефанії" опубликован в соцсетях.

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