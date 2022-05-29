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"По телевизору х#йню рассказывают, правды нет", - россиянки агитируют своих мужчин увольняться из армии и возвращаться домой. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россиянки советуют своим мужчинам писать рапорты и возвращаться домой.

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта с супругой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО.

Женщина убеждает, что судебное преследование, которым пугает военных российское командование, не имеет законных оснований.

Мама оккупанта, приобщающаяся к разговору, сетует на неправдивую информацию о потерях, которые подают российские СМИ: "США - 21 тысяча россиян погибло, Украина ставит 24. А наши - 1200, представь? Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто. Пенсию отменят".

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Топ комментарии
+24
самиці запідозрили, що ґєшефту не буде полюбОму..
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29.05.2022 12:04
+22
"Кто НАМ будет на пенсию зарабатывать?...Пенсию отменят..." Ну а чё? Типичная такая реакция на горы трупов собственных соплеменников от типичного кацапоида.
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29.05.2022 12:18
+12
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29.05.2022 12:14
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самиці запідозрили, що ґєшефту не буде полюбОму..
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29.05.2022 12:04 Ответить
...ой куда же ти, ваньок, да куда ти, нє хаділ би ти ваньок д в салдати...
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29.05.2022 12:56 Ответить
О уже і ГУР відео знімає, 200 000 дерев'яних для орків це мотивація їхати вбивати. Ось якщо Зміїний або міст Кримський бахнуть,то уже антимотивація.
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29.05.2022 12:04 Ответить
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29.05.2022 12:14 Ответить
А с чєго бьі єто?! дон...
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29.05.2022 16:15 Ответить
"Кто НАМ будет на пенсию зарабатывать?...Пенсию отменят..." Ну а чё? Типичная такая реакция на горы трупов собственных соплеменников от типичного кацапоида.
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29.05.2022 12:18 Ответить
Мама подожди, еще тебе трусы не подобрал и стиралку.
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29.05.2022 12:55 Ответить
скоро во всех городах Бурятии

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29.05.2022 13:14 Ответить
En París hay restaurante que ofrece cocina rusa y ucraniana a los clientes....
La dueña es rusa con familiares en Ucrania y muchos clientes son ucranianos!!!!
Un gesto para aplaudir 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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29.05.2022 13:31 Ответить
Коли орки думали що Їдуть безперешкодно творити в Україні безчинства, усі були раді старатись. А коли їх почали смажити, одразу стали всиратися.
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29.05.2022 14:43 Ответить
Так це ванькіна сутність - поки по іпалу не б'ють, то герої, а як тільки - то сруть в портки.
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29.05.2022 16:13 Ответить
Тоді згадують - агалтєлую русафобію, правіла вайни, нас абманулі і ТП...
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29.05.2022 16:20 Ответить
Мама окупанта, яка долучається до розмови, нарікає на неправдиву інформацію щодо втрат, яку подають російські ЗМІ: "США - 21 тисяча росіян загинуло, Україна ставить 24. А наші - 1200, уяви? Це вік від 18 до 25. А хто нам буде на пенсію заробляти? Ніхто. Пенсію скасують".
Ця мама рашистка ще не розуміє, доведеться працювати без пенсії взагалі, бо будуть вони репарації виплачувати на відбудову України найближчі 50-ть років.
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29.05.2022 17:32 Ответить
Забайкальські "абізянкі" почали підозрювати,що не буде кому" добувати мамонта" для їх пенсіонерів,тому що популяцію "бойових бурятів" успішно знищують в Україні і скоро не буде кому привозити награбовані унітази та електрочайники (без підставок)...Прийдеться знову в юрти переселятись...
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30.05.2022 09:50 Ответить
 
 