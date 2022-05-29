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"По телевизору х#йню рассказывают, правды нет", - россиянки агитируют своих мужчин увольняться из армии и возвращаться домой. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Россиянки советуют своим мужчинам писать рапорты и возвращаться домой.
Об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта с супругой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО.
Женщина убеждает, что судебное преследование, которым пугает военных российское командование, не имеет законных оснований.
Мама оккупанта, приобщающаяся к разговору, сетует на неправдивую информацию о потерях, которые подают российские СМИ: "США - 21 тысяча россиян погибло, Украина ставит 24. А наши - 1200, представь? Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто. Пенсию отменят".
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+24 Анатолій Готич
показать весь комментарий29.05.2022 12:04
+22 Garry Grant
показать весь комментарий29.05.2022 12:18
+12 Чайка Київ
показать весь комментарий29.05.2022 12:14
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La dueña es rusa con familiares en Ucrania y muchos clientes son ucranianos!!!!
Un gesto para aplaudir 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Ця мама рашистка ще не розуміє, доведеться працювати без пенсії взагалі, бо будуть вони репарації виплачувати на відбудову України найближчі 50-ть років.