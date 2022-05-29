"По телевизору х#йню рассказывают, правды нет", - россиянки агитируют своих мужчин увольняться из армии и возвращаться домой. АУДИО

Россиянки советуют своим мужчинам писать рапорты и возвращаться домой.

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта с супругой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО.

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Женщина убеждает, что судебное преследование, которым пугает военных российское командование, не имеет законных оснований.

Мама оккупанта, приобщающаяся к разговору, сетует на неправдивую информацию о потерях, которые подают российские СМИ: "США - 21 тысяча россиян погибло, Украина ставит 24. А наши - 1200, представь? Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто. Пенсию отменят".

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