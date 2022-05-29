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Украинский герой один ведет бой и отбрасывает гранаты российской штурмовой группы ВИДЕО ИЗ РОССИЙСКОГО БЕЗПИЛОТНИКА

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Штурм украинского опорного пункта около 29 блок-поста. Российский разведвзвод 4-й бригады ворвался в траншею во время корректировки с квадрокоптера, но взвод был остановлен одним украинским героем, который сражался до конца.

Цензор.НЕТ сделал график этого героического поступка 

Видео было снято с российского беспилотника, корректировавшего наступление оккупантов. В своем видео враг называл опорный пункт "Расческа".

00:15 – военные РФ бросают гранату в место, где находится наш герой.

00:19 – украинский воин оперативно отбрасывает гранату в сторону оккупантов и она взрывается.

00:42 – военный снова отбрасывает гранату рашистов.

К сожалению, в этом бою с оккупантами украинский герой погиб, но смог задержать наступление врага.

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Топ комментарии
+122
Не возможно без слез смотреть. Твари кацапские, приперлись на нашу землю и убили человека. А это, чей то сын, отец, муж. И сколько уже погибло. Чтоб вы суки кацапские, захлебнулись своей брагой, чтоб Китай на вас напал и сделал своими рабами. Хотя вы рабы и есть.
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29.05.2022 12:45
+69
Герою України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!
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29.05.2022 12:23
+62
Хочу сказати кацапам, от і відповідь вам зачтовинаснінавідіті...так ненавиджу.....
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29.05.2022 12:26
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Надеюсь он не погиб...
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29.05.2022 12:17 Ответить
00:59 граната...
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29.05.2022 12:20 Ответить
На 60 секунді ((
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29.05.2022 12:21 Ответить
Не возможно без слез смотреть. Твари кацапские, приперлись на нашу землю и убили человека. А это, чей то сын, отец, муж. И сколько уже погибло. Чтоб вы суки кацапские, захлебнулись своей брагой, чтоб Китай на вас напал и сделал своими рабами. Хотя вы рабы и есть.
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29.05.2022 12:45 Ответить
Герой без сомнения, но где остальные наши бойцы которые обороняли этот участок.
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29.05.2022 18:52 Ответить
На жаль, в цьому бою з окупантами український герой загинув, але зміг затримати наступ ворога…. 😢🙏🇺🇦
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29.05.2022 15:52 Ответить
Повне відео є?...
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29.05.2022 12:19 Ответить
Не потрібно...
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29.05.2022 12:21 Ответить
Диванний коментатор, піди туди і буде тобі повне відео! П...Ц!!!
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29.05.2022 18:36 Ответить
На Ютубе найди:
Close trench combat - pro-Russian separatist LNR fighters attack a Ukrainian stronghold [part 1]
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31.05.2022 00:10 Ответить
Я за тебе молюсь, український солдате!
Я за тебе боюсь, хоч не я твоя мати!
І благання я шлю до високого неба,
Ти залишся живим-більш нічого не треба!

Господи, храни солдата,
Бо у кожного є мати,
В когось дітки і дружина,
В когось молода дівчина.
Господи, храни солдата!

Від куль, від дула автомата,
Нехай повернеться живим
На зло всім ворогам лихим!
Господи, храни солдата!

Хай ангели твої літають,
І хлопців наших захищають,
Від куль ховають їх крильми,
За них молитись будем ми…
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29.05.2022 12:21 Ответить
🙏🙏🙏
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29.05.2022 17:00 Ответить
Скоріше за все загинув, бо повне відео не виклали.
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29.05.2022 12:22 Ответить
Написали же погиб...
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30.05.2022 09:31 Ответить
Боженьки ,как тяжело смотреть, а в голове мелькают мысли ,почему герою не помогают с дронов с фланга. Ведь можно же ,как прикрыть, помочь. Ведь, чтоб выстоять и победить в войне человеческий ресурс должен быть превыше всего. Слава герою.
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29.05.2022 12:22 Ответить
Це війна 79 бригада під Ямполем краще розкуажуть що іноді твориться на фронті, іноді бувають командири - дов***и, а діватись нікуди, треба виконувати накази, залишають з калашами проти танків, арти і авіації сам на сам, а буває навпаки командири життя віддають за своїх бійців підлеглих.
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29.05.2022 15:49 Ответить
Те саме чув про Попасну...
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29.05.2022 17:03 Ответить
Орки в наших окопах.Наш боец один.
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29.05.2022 12:23 Ответить
😪
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29.05.2022 17:01 Ответить
Герою України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!
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29.05.2022 12:23 Ответить
Было бы хорошо узнать имя этого храброго воина, чтобы его родители, жена, дети могли им гордиться, и чтобы он был награжден
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29.05.2022 18:55 Ответить
Наш безпілотник зняв можливу загибель нашого бійця,чи що?
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29.05.2022 12:25 Ответить
Это не наш беспилотник, это видео пидаров
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29.05.2022 12:29 Ответить
Кацапня його в мережу викинула? То навіщо воно тут?
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29.05.2022 12:32 Ответить
Типа героизм, этот опорник около 20 орок начали штурмовать, а наш один остался в окопе, наверное, погиб или ранен. Орки пишут, что это в районе Лимана, есть видео на их телеграмканале
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29.05.2022 12:59 Ответить
Написано ж що це 29-й блокпост. Вір знаходився біля Жолобка або Новотошківки. Вони вже давно захоплені, отож відео вже трохи старе насправді.
Всі ж пам'ятають кінець 2014 р. і оточення 32 блокпоста, потім захоплення 31-го. Далі був 29-й біля Жолобка...
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29.05.2022 17:06 Ответить
Щоб вам нарешті дійло, якою ціною захищають нас воїни.
І щоб пам'ятали цього ВОЇНА і багатьох інших, коли по тилах пивко з чипсами жерете.
Вам хочеться гламурних картинок в стилі палковніка арестовича?
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29.05.2022 13:49 Ответить
Дивно, до нас має нарешті дійти, а до "палковніка арестовича" - ні.
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29.05.2022 14:41 Ответить
Придурок.🤦
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29.05.2022 15:47 Ответить
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29.05.2022 15:49 Ответить
Ага, головний розміновувач. Маріуполь і весь Південь мають кому подякувати.
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30.05.2022 00:30 Ответить
Хочу сказати кацапам, от і відповідь вам зачтовинаснінавідіті...так ненавиджу.....
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29.05.2022 12:26 Ответить
смерть кацапам!!!!
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29.05.2022 13:45 Ответить
Останній бій героя... І він один ...
"Борони ж ти мене, Богородице. щоби я не потрапив в полон..."
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29.05.2022 12:29 Ответить
Спи спокійно, герою.
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29.05.2022 12:31 Ответить
Почему один в окопе и не отступил со всеми?
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29.05.2022 12:44 Ответить
Можливо вже нікого більше не лишилося?
Така мисля не приходила в голову?
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29.05.2022 13:51 Ответить
Ну, подумайте
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29.05.2022 15:20 Ответить
Пачему, пачему..Тому, що залишився прикривати відхід, або загинули хто з ним був.
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24.06.2022 09:17 Ответить
двадцять рашистських собакасвиняк, на одного...
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29.05.2022 12:48 Ответить
Схоже поранений, прикривав відхід. Кацапи ще вмиються кров'ю.
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29.05.2022 12:50 Ответить
Швидше за все так.
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29.05.2022 14:22 Ответить
Увы. Видел я полное видео. Снимала русня, захватывающая наши окопы. Неприятные кадры.До этого эпизода погибает наш воин, бежавший им навстречу и не знавший что за поворот его ждут. К нашему бойцу прилетает граната(( Ребята не сдались , отбивались до последнего. Часть их отошла дальше. Что с ними непонятно, видимо выстояли, раз та сторона не продолжила видео.
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29.05.2022 12:58 Ответить
❤️💛💙
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29.05.2022 15:21 Ответить
это 2014год
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29.05.2022 21:10 Ответить
Русских тварей ненавижу,животные *****.
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29.05.2022 13:16 Ответить
Интересно,как он один там оказался?а если и погиб то смертью храбрых,на своей земле,ни каждому дано сохранять такую стойкость, многих сковывают страх.
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29.05.2022 13:19 Ответить
ти можеш проявити геройство... допомогти ЗСУ своїм умінням знищувати кацапню, а не соплі із за кордону ковтати і розмазувати по морді....
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29.05.2022 13:50 Ответить
Добень! Це відео з кацапського дрона.
Їх у них як тараканів, бо держава закуповувала.
А у нас дрони волонтерські, цивільні, бо держава в особі боневтіка до шашличків готувалася і асфальт замість дронів купувала.
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29.05.2022 13:55 Ответить
почему противодронные апараты незазывают
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29.05.2022 13:50 Ответить
Гірко... Один!!!...
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29.05.2022 13:54 Ответить
Кое-кому, а именно 70% нужно не только показывать, а на каждой 10-й секунде по безтолковке битой бить, для педагогического эффекта!
А если бы парень послушал презендента "надо просто перестать стрелять"?
Зеленский должен на себя эпитимью наложить и по всем каналам признать свои предыдущие ошибки на коленях, чтобы ему поверили впредь.
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29.05.2022 14:15 Ответить
Що хлопчику тебе такого рнімого, впєчатлітєльного розстроїло це відєо так що смузі в горлянку не лізе, чи травневий шашличок погано перетравлюється?
А як дивитися гламурно-веселенькі відосики арестовичів батькам, матерям, дружинам загиблих, або тих хто зараз на позиціях, тих хто в темі?
Ти навіть уявити не можеш як ригати хочеться від бадьореньких гундосиків тим хто живе від дзвінка до дзвінка!!!
"Привіт, живий, здоровий."
Відлягло від серця, години на 2-3.
А потім знову чекаєш-чекаєш...
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29.05.2022 14:20 Ответить
Тяжело смотреть... Но окопы роют ребята правильно и работу знают, в отличие от пидоров из министерства!
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29.05.2022 14:10 Ответить
Це було взимку і щось там не зрозуміло чи насправді там був наш воїн
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29.05.2022 14:25 Ответить
Этому бойцу ЗСУ надо давать героя Украины а не парадным генералам.Почему не помогли с дрона.И ответвления в окопах придумал мудрый человек.
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29.05.2022 14:32 Ответить
А это дроны, которые покупает волонтёр Юсупова на пожертвования школьников. Помочь они не могут. Обычно их используют для съёмки того, как орки спокойно передвигаются по полям, а также вот для таких вот страшных видео, когда один наш герой с калашом отбивается от роты орков и погибает смертью храбрых. А серьёзные дроны поступают в больших колличествах (судя по заявлениям) и пока нигде не используются. А может их и нету вовсе.
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29.05.2022 15:20 Ответить
Дронов даже нету, зато на двойной валютный курс с бюджета есть, всем по 37 себе по 30 за доллар , на дороги даже не на дороги а на верхний слой 10 см асфальта по стоимости дорог тоже есть на облигации под 15% есть, когда в соседней Польше Прибалтике Словакии 1.5 % это же сотни миллиардов грн. в год переплатили уроды.
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29.05.2022 16:33 Ответить
Все вірно. Замість купити батарею САУ, вони зробили 10 км дороги
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29.05.2022 17:18 Ответить
Пачему, пачему.. патаму шта ..дрон російський, невже не зрозуміло
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24.06.2022 09:10 Ответить
останній герой... не відбиватель завпів смерча, не збиватель стаї байрактарів, як у руснявого м'яса на дошках пошани, А СПРАВЖНІЙ! РЕАЛЬНИЙ ГЕРОЙ! не марвел, не DC, не капітан Америка на анаболіках... А СПРАВЖНІЙ ЗАХИСНИК УКРАЇНИ!... я атеїст, але боже прийми душу нескореного...

можливо такого було й не один раз, я хочу щоб ім'я цієї мужньої людини десь сказав хоча б Кулеба, показав фото і назвав дані цього героя, десь на ГенАсамблеї ООН, для всього світу, щоб бачили хто такі справжні українці! ХТО ЗАРАЗ їх зажерливих тварєй типу шольці омікрона ЗАХИЩАЄ від орди зергів-зомбі-нацистів мокашнських!
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29.05.2022 14:35 Ответить
Polnoe video, tijolie kadri, slava geroiam ...

https://twitter.com/666_mancer/status/1529708608308580353
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29.05.2022 15:37 Ответить
Герой однозначно.
Слава Богу, слава Україні.
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29.05.2022 15:50 Ответить
********* надо демиллитаризировать, кроме, как нести в Мир смерть эти преступники ничего не умеют.
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29.05.2022 16:01 Ответить
Справжній герой!!!
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29.05.2022 16:57 Ответить
На предпоследнем взрыве видно что граната попала в карман. Будем надеяться что он жив.
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29.05.2022 17:44 Ответить
А чому наш військовий сам???? Це така тактика у наполеона з банкової - кидати на вірну загибель наших військових??? Азовсталь, вчора відео наших Захисників, які до нього звертаються і просять доукоплектовати їх підрозділ, бо там мало того, що людей не вистачає, так половина з них без досвіду, які ніколи не тримали зброю в руках, не вистачає зброї.. так до них приїхали від наполеона і погрожували їм тюрьмою.. Це, що відбувається, може треба банкову в окопи кинути!! Ми не хочемо, щоб гинули наші Захисники!!! Мало того, що їх кидають, так ще і обкрадають(((((((((
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29.05.2022 18:10 Ответить
Насчет миллиардов в асфальт. Ехал осенью по дороге в том направлении, где с 14-го года шла война (уже Барыгу выгнали). Дорога- авто катится и не шелохнется, буквально засыпаешь. Ехал там же месяцев через пять. Идет ремонт дороги, кладут новый асфальт, по размаху не ремонт, скорее строительство новой дороги. Шок. Теперь по той дороге ездят кацапы.
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29.05.2022 18:43 Ответить
Если Зеленский говорит, что он уже год знал, что рашисты нападут - тогда для каких танков и БТР он строил дороги?
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29.05.2022 19:00 Ответить
для кацапских, разве непонятно?
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29.05.2022 23:40 Ответить
Непонятно почему он один. Не должны солдаты оказыватся одни в окопах.
Что там произошло, непонятно.
Большую силу духа надо иметь чтобы вот так, в одиночку, против целой стаи шакалов...
наверно, я бы так не смог
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29.05.2022 20:08 Ответить
знаючі люди стверджують, що це відео з 2014 року. нащо його тут викладати, ніби це про війну 2022? я не хожу по кацапським помийкам. Хто це з редакції там вештається?
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29.05.2022 21:32 Ответить
Дуже важко и боляче на таке дивитись. Слава Герою Украъни!!! Вычная Слава!
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29.05.2022 22:13 Ответить
З такими воїнами Україну не зламати.
Героям Слава! Смерть ворогам.
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29.05.2022 22:40 Ответить
ми маємо знати ім'я Героя!
з такими Воїнами Україна буде вільна
R.I.P., Солдате !
Вічна Слава !
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30.05.2022 00:30 Ответить
Один бессташный украинский солдат против взвода врага под прикрытием дронов которые передают где в каком окопе наш солдат находится и куда перемещается, шансов выжить в такой ситуации минимальны как бы он не боролся, так вот хочется спросит, почему наша армия не обеспечена квадрокоптерами 1 на взвод а может и больше просто это не есть бог знает какие деньги для государства и не супер современное оружие а спасает много жизней кто за не комплектацию армии ответит или и дальше так буде продолжаться? или похоже им не о чем беспокоиться потому что у их есть миллионы и миллиарды с которыми они сбегут.
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30.05.2022 00:57 Ответить
Вот полное видео.. Герой однозначно...

https://youtu.be/kbLrfgwHUCw
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30.05.2022 01:03 Ответить
Дізнайтесь його ім'я
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30.05.2022 02:03 Ответить
За каждого нашего парня положим десяток тварей-орков...Жаль только что бездарная власть за 30 лет не смогла Украину вооружить... а умирать приходится молодым патриотам.
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30.05.2022 02:06 Ответить
Бесстрашно бился и в плен не сдался...не важно в каком он умер году, 2014 или 2022 это герой...кацапы, горите в аду
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30.05.2022 02:50 Ответить
Смерть рашистам на нашій землі 😡
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30.05.2022 03:29 Ответить
НЕХЯ НЕПОНЯТНО !!!
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30.05.2022 03:34 Ответить
чого ж він так один залишився, чого ж не відступав
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30.05.2022 09:05 Ответить
Надіюсь наш воін живий. Але якщо загинув,то цій смерті має бути виправдання. Що не дарма. Всі кричать Слава герою,слава. Да, ****-***** йому та слава,коли ніт не змінюється в краіні. Коли досі кабінетні напихують пащеки, коли досі при владі купа гнилюків, коли наживаються на війні. Сбушника кажете звільнили в Харкові за бездіяльність-розстрілювати за зраду не пробували? Це коломойські,татарови,пашинські,луценки, парашенки,шуфричі та інша гнилота причетні до розграбування краіни тим самим послаблюючи позиціі краіни. У людей вкрали майбутнє спочатку наші внутрішні гниди а зовнішній ворог скористався. Хочеться побачити іншого , нового Зеленського,без гнилого оточення. За що гинуть хлопці? Слава Украіні. Живіть хлопці. Низький вам уклін за те ,що робите.
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30.05.2022 10:01 Ответить
Це 7-8 квітня 2022.
https://youtu.be/7jRQEgj1PCk

Біля села Новотошківське.
Багато тоді померло і зникло безвісти.
Важко буде знайти цього хлопця.
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30.05.2022 11:07 Ответить
Больно это видеть...
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30.05.2022 11:37 Ответить
Шкода героя, шкода: що у народу проблеми з головою, що ми забуваємо хто розмінував Маріуполь і прифронтову зону, хто здав Херсон, хто відав Крим, хто із командування наших хлопців в котли завів або допустив їх створення, що допускаємо судовий та поліційний бардак/беззаконня.

От таку державу створили за 30 років.. Одна з самих багатих країн в СРСР, перетворилась в країну бариг та корупціонерів. Держава втратила державність, бо немає в нашого керівництва ні патріотизму ні яєц, ні плану розвитку країни! А люди? А люди...то вже інша історія!
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30.05.2022 12:16 Ответить
Трифтазин поприймай, він добре розщеплює маячню в дурній голові! І займись роботою, наприклад добре допомагає копання окопів.
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31.05.2022 18:23 Ответить
Самый лучший скульптор в мире должен создать памятник " бойцу в траншее с гранатой в руке " и чтоб поставили его так , чтоб вся Украина и Весь Мир видел его и поклонился ему.
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31.05.2022 10:01 Ответить
Є більш повне відео . Наших бійців там було декілька , це кінцівка відео .
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31.05.2022 16:24 Ответить
Який мужній і гордий чоловік! Замисліться, що у нього було на душі у цей час, коли розумів, що це його останній бій!
Неможливо дивитися без сліз...
Слава Україні! Героям слава!
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31.05.2022 18:17 Ответить
У мене серце розривається , дивлячись на те , як наші захисники жертвують власним життям за Україну , за цивілізовану державу , країну вільних громадян . Військові професіонали кажуть , що героїзм виникає там , де політики є випадковими людьми , або непрофесійними , або просто злочинцями, але біда в тому , що обираємо у політику їх ми , своєю власною волею . Я більше не буду писати російським язиком , щоб бути зрозумілою російським нацистам . Це дає їм можливість брехати і виправдовувати злочини росіян проти мого народу .Вони вважають нас своєю власністю , бо багато українців дійсно розмовляють їх язиком , і вони щиро не розуміють , чому ми не "адін народ" . Багато російськомовних зараз захищають Україну , це правда , але ця війна має нас зробити іноземцями для РФ , а це можливо тільки тоді коли ми остаточно розділимось не тільки світоглядним , але і мовним кордоном , як це існує в тій самій ЄС, де поляки є поляками , німці - німцями , чехи -чехами, словаків - словаками, французи -французами і т.д. Якщо комусь не зрозуміло , то для того і є в інтернеті переклад
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01.06.2022 06:28 Ответить
Хлопець герой
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10.06.2022 09:45 Ответить
 
 