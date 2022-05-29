"Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах#й, надо как-то выбираться", - перехваченный разговор оккупанта. АУДИО

В конце этого мая истекает определенный законодательством РФ 90-дневный срок на проведение "спецоперации". Поэтому те из них, которые въехали в Украину в феврале, могут "законно" покинуть службу.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры оккупантов, перехватываемых СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах#й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке", – говорит рашист с другом.

В СБУ отмечают, что найти новых желающих воевать непросто, поэтому командование РФ пытается удержать хотя бы этих солдат.

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"Приезжают, агитируют там, какими только способами: "Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедете, кто здесь останется". Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило", - добавляет оккупант.

"Надеемся, что армия оккупантов все-таки станет меньше до лета. А если нет – наши защитники помогут им вернуться домой", - уверены в СБУ.