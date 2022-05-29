В Запорожской области артиллерия уничтожила технику оккупантов спрятанную в фермерском ангаре. ВИДЕО
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В Запорожской области украинские артиллеристы уничтожили технику оккупантов, спрятанную в фермерский ангар
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку артиллеристы провели совместно с бойцами ССО "Азов".
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+26 Voc Vox
показать весь комментарий29.05.2022 14:36
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+13 Vika Lysenko
показать весь комментарий29.05.2022 15:01
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Кажуть що він дерибанить всю гуманітарку , які нам присилає весь світ!