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В Запорожской области артиллерия уничтожила технику оккупантов спрятанную в фермерском ангаре. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В Запорожской области украинские артиллеристы уничтожили технику оккупантов, спрятанную в фермерский ангар

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку артиллеристы провели совместно с бойцами ССО "Азов".

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Топ комментарии
+26
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29.05.2022 14:36
+16
Перерва на каву. Доречі,печиво смачне)
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29.05.2022 14:19
+13
И это в то время ,КОГДА зеУБЛЮДКИ ЗНАЛИ , О НЕИЗБЕЖНОСТИ ВОЙНЫ ‼️
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29.05.2022 15:01
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29.05.2022 14:17 Ответить
Перерва на каву. Доречі,печиво смачне)
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29.05.2022 14:19 Ответить
Не думав, що Канада імпортує українське печиво...
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29.05.2022 17:22 Ответить
українські крамницi є в багатох країнах.
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29.05.2022 22:49 Ответить
Бо *****.
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29.05.2022 14:20 Ответить
Слава ЗСУ ‼️Слава партизанам‼️❤️💙💛✊👍🙏🙏🙏
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29.05.2022 14:59 Ответить
Красівоє
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29.05.2022 14:24 Ответить
Русня палає на Українській землі
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29.05.2022 14:24 Ответить
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30.05.2022 23:56 Ответить
Не забудте вознести матермальный ущерб тому фермеру. Из репараций, разумеется.
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29.05.2022 14:31 Ответить
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29.05.2022 14:35 Ответить
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29.05.2022 14:36 Ответить
И это в то время ,КОГДА зеУБЛЮДКИ ЗНАЛИ , О НЕИЗБЕЖНОСТИ ВОЙНЫ ‼️
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29.05.2022 15:01 Ответить
Кто-кто, а слуги неизвестно кого, сами больше всех транжирят бабло. Так что, нехрен на кого-то сваливать!
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29.05.2022 15:30 Ответить
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29.05.2022 15:32 Ответить
"...армія проїдає багато коштів." От же принесло нам "державного" діяча! Сам - шкідник-довгоносик, жер з того бюджету разом зі своїми поплічниками-партійцями - не вдавився. Українську армію не хотів годувати! Мабуть, чекав якусь іншу армію?!
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29.05.2022 20:53 Ответить
Де ця баба бородата ?

Кажуть що він дерибанить всю гуманітарку , які нам присилає весь світ!
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29.05.2022 18:13 Ответить
Это в то время , когда арахламидия знал О НЕИЗБЕЖНОСТИ ВОЙНЫ‼️
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29.05.2022 15:03 Ответить
Да они всё знали, вот только держали всё это в секрете, от своего же народа.
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29.05.2022 15:33 Ответить
хотели трактор спи....ь
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29.05.2022 20:41 Ответить
ХАЙ ФЕРМЕРИ НА ВСІХ ЗЕМЛЮ ПОДІЛЯТЬ !!!
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31.05.2022 03:57 Ответить
 
 