РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14475 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине
42 010 61
СБУ (18663) спецназ (605) Запорожская область (2239) Геращенко Антон (1438)

Под Запорожьем спецназовцы СБУ одним ударом уничтожили БТР оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Запорожской области украинские спецназовцы СБУ уничтожили одним ударом из дрона российских солдат, собравшихся возле БТР .

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале советника главы МВД Антона Геращенко.

"Филигранно точная работа спецназовцев 15 Главного Управления ДВКР СБУ. Прилетели, увидели и разбомбили БТР-82 орка", - сказано в сообщении.

Геращенко подсчитал, что если бы в ВСУ было 300 таких хорошо обученных экипажей боевых дронов, как в 15 УВКР СБУ и раз хотя бы в 3 дня такой экипаж уничтожал хотя бы одну единицу бронетехники противника, то за месяц удалось бы уничтожить 3 тыс. российской техники.

Смотрите: Бойцы 3-й роты 80 ОМБр уничтожили российский самолет Су-25 в Луганской области, - Геращенко. ФОТО

"Стоимость такого ударного коптера – Дрона, который делает объединение "Аэроразведка" – всего 35-40 тысяч долларов. Стоимость снаряжения группы на 2-3 пикапа, группы сопровождения и прикрытия всего 150 тысяч долларов. 300 таких групп – 45-50 миллионов долларов. А эффект уничтоженной российской техники измерялся бы миллиардами долларов в месяц", - подчеркнул Геращенко и призвал тех, кто за это отвечает в ВСУ, немедленно организовывать массовое обучение экипажей для ударных дронов, потому что это недорогой и действенный метод борьбы с оккупантами.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+42
Всё верно, БТР-82 спалили ВОГом судя по видосу, а не 82 орка. Геращенко, такой Геращенко, пис...абол
показать весь комментарий
29.05.2022 16:38
+38
Шановна редакція... Знищено БТР-82 (це така назва техніки), а не один БТР і 82 окупанта... Атака норм, але вийшов журналістський фейспалм
показать весь комментарий
29.05.2022 16:36
+32
Так 82 окупанти, чи бтр-82?) Питання риторичне, все одно приємно бачити таку гарну роботу.))
показать весь комментарий
29.05.2022 16:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Великий ВАГНЕР безсмертен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.05.2022 16:30 Ответить
а уничтожение фашистов под музыку Вагнера выглядит как троллинт высшего уровня
показать весь комментарий
30.05.2022 08:01 Ответить
Виконавцям-респектище.Давайте ще...
показать весь комментарий
29.05.2022 16:31 Ответить
Так 82 окупанти, чи бтр-82?) Питання риторичне, все одно приємно бачити таку гарну роботу.))
показать весь комментарий
29.05.2022 16:35 Ответить
Всё верно, БТР-82 спалили ВОГом судя по видосу, а не 82 орка. Геращенко, такой Геращенко, пис...абол
показать весь комментарий
29.05.2022 16:38 Ответить
тут скорее цензор - такой цензор.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:42 Ответить
Румата в приятных выражениях согласился с этим мнением и в ответ рассказал только что выдуманную историю о том, как на дона Рэбу напали двенадцать разбойников, троих он уложил на месте, а остальных обратил в бегство. История была выслушана с большим интересом и одобрением, после чего Румата как бы случайно заметил, что историю эту рассказал ему дон Сэра. Выражение интереса немедленно исчезло с лиц присутствующих, ибо каждому было известно, что дон Сэра - знаменитый дурак и враль.
показать весь комментарий
29.05.2022 17:03 Ответить
Каждый видит то ,что он хочет увидеть.Написано грамотно . У меня нареканий нет
показать весь комментарий
29.05.2022 17:35 Ответить
Шановна редакція... Знищено БТР-82 (це така назва техніки), а не один БТР і 82 окупанта... Атака норм, але вийшов журналістський фейспалм
показать весь комментарий
29.05.2022 16:36 Ответить
Ти що в церковно-приходській навчався?
показать весь комментарий
29.05.2022 17:36 Ответить
пздёжь зегнид...
показать весь комментарий
29.05.2022 16:37 Ответить
Цензор став зегнідівським ? Але ж тут виключно антизеленівські боти сидять, які в коментах до будь-якої новини всюди оффтоплять проти зелених, причому навіть якщо зелені в тих новинах і близько не згадуються. Це-їх хоббі тут, цих ботів. Або-робота. "Прилетіли, побачили та розбомбили БТР-82 орків" - ось що насправді сказав Геращенко.
показать весь комментарий
29.05.2022 17:09 Ответить
Ну что ты,Люсенька,не против Зеленского а против Ермака и ко и всей остальной ******* из Слуги народа
показать весь комментарий
29.05.2022 17:37 Ответить
тепер всі нормальні люди стали анти-зефанатами, того що нема сил дивитися на це на все. і тільки тупі довбні і подоляківські боти не можуть подивитися правді в очі, як їх зробили разом. коломойський і фсб.
показать весь комментарий
29.05.2022 18:09 Ответить
Хочу красівоє. І воно є
показать весь комментарий
29.05.2022 16:37 Ответить
Бетр сожгли, но по ходу без кацапов, они же увидели дрон и свалили
показать весь комментарий
29.05.2022 16:38 Ответить
+
показать весь комментарий
29.05.2022 16:44 Ответить
И заодно рядом находящиеся строения сильно повредили..
показать весь комментарий
29.05.2022 17:31 Ответить
А що - треба було попросить, щоб вони його в поле вигнали - для зручності бомбометання?
показать весь комментарий
29.05.2022 20:00 Ответить
там як і всюди - або всі свої по- блату....- або просто профнепригодні за копійки ....
показать весь комментарий
29.05.2022 16:45 Ответить
За таке треба відповідального редактора а пєрєдок!
показать весь комментарий
29.05.2022 16:39 Ответить
Не гальмуйте.БТР-82,це модернізований бтр-80.А от якого підприємця просовує-рекламує Тоха,-справді цікаво.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:41 Ответить
атас ... как тут єтому толстому поцу геращенко вылизывают ... уже даже бтр-82 превратили в 82 орка ... постите такую дичь в фейсбук ... там домохозяйки, любители хермайора арестовича, любую чушь схавают

... ничем не лучше орков по факту вы ... в новой Украине таким не будет места
показать весь комментарий
29.05.2022 16:42 Ответить
показать весь комментарий
29.05.2022 16:42 Ответить
Проверьте инфу . Я предполагаю что имелось ввиду уничтожен БТР 82 , а не 82 чел , а дальше ошибка понеслась по сети
показать весь комментарий
29.05.2022 16:43 Ответить
Сожгли БТР-82 судя по новости, а не 82 человека
показать весь комментарий
29.05.2022 16:43 Ответить
СБУ? Так СБУ только там, где бабки. Я не верю, это подразделение ВСУ.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:43 Ответить
Гарна робота! Правда мабуть не 82 орка але все рівно гарно!)
показать весь комментарий
29.05.2022 16:45 Ответить
Редакторе, навіть в тупня Геращенка написано "Прилетели, увидели и разбомбили БТР-82 орков", що означає - капець 'БТР-82'у, що належав оркам. Де ви там "82 знищених одним ударом окупантів" наскабєєли??
показать весь комментарий
29.05.2022 16:47 Ответить
Немножко конечно приврали но хоть БТР сожгли и то неплохо
показать весь комментарий
29.05.2022 16:47 Ответить
Похоже на -"Від вибуху загинули четверо Нацгвардійців. За даними МВС, іще 141 людина зазнала ушкоджень різного ступеню тяжкості, із них - 131 правоохоронець. "- однією гранатою
показать весь комментарий
29.05.2022 16:53 Ответить
хоть так.., и то хорошо.., но не хвалитесь..
показать весь комментарий
29.05.2022 16:53 Ответить
Геращенко розповідає, що БТР знищений спецназівцями-це самопіар ? БТР-82 -це не Геращенко вигадав такі цифри, це орківська модифікація БТР-80 так зветься.
показать весь комментарий
29.05.2022 17:17 Ответить
Лишний пробел в заголовке, а каков эффект!
БТР-82 орков
БТР -82 орков
показать весь комментарий
29.05.2022 17:07 Ответить
Біля кацапського бронетранспортера знаходиться 6 кацаподебілів... Вибухами двох малосильних ***********, скинутих з дрона, могло удохлили 1-3 орків та стільки ж поранити...
показать весь комментарий
29.05.2022 17:07 Ответить
Ще і не в той момент знищили БєТєР, коли побачили (справді біля нього видно 6 воєнних). Зверніть увагу як він стоїть в момент знищення (в іншому місці і в інший бік повернутий). А після влучення вийшов якийсь "вася" зробив "коло почоту" по території і зайшов назад в будівлю ніби нічого і не трапилося.) Але відео все одно приємне.)
показать весь комментарий
29.05.2022 20:03 Ответить
Цензор хочу задать вопрос учитывая такую подачу материала редактор который ответственный за выпуск информации бухой потому что воскресенье выходной?
показать весь комментарий
29.05.2022 17:18 Ответить
вони там взагалі малограмотні, українські прізвища не вміють відмінювати.
показать весь комментарий
29.05.2022 18:12 Ответить
Цензор відреагував назву новини та сам зміст. Теперь все правильно. БТР-82 та орки біля нього.
показать весь комментарий
29.05.2022 17:26 Ответить
Геращенко засвітився, без нього нікуди.
Тіпу каже от СБУ гарно фінансують, не те що ващі ЗСУ.
показать весь комментарий
29.05.2022 17:34 Ответить
Похоже весь отснятый видеоматериал с дронов спецназа МВД обязаны отправлять винипуху-Геращенко ,что бы постил только он.Чуть ли не лично орков убивает
показать весь комментарий
29.05.2022 17:41 Ответить
ну, треба ж "світитися" в інфопросторі з "переможними" новинами - щоби "хом'ячки" й тебе теж, на хвилі позитивних емоцій від спаленої касапні, з тим позитивом ототожнювали
показать весь комментарий
29.05.2022 17:49 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
29.05.2022 17:52 Ответить
А що це за крам примотаний на БТР зверху?Мандрівна авто-лавка з награбованим?
показать весь комментарий
29.05.2022 18:05 Ответить
че то они так заняты бали, что даже не попытались сбить этот дрон или что это было?
показать весь комментарий
29.05.2022 18:19 Ответить
и подозрительно не пишут примерно где это, видимо чтобы публика не знала, какую часть уже окупировали в запорожье

в посте геращенко сказано
что дрон который сбросил это где то 35 40k $ стоит, сопровождение с 2 3 пикапами 150k$
проверил цену, бтр80 стоит гдето 45 штук баксов
показать весь комментарий
29.05.2022 18:24 Ответить
Якби ще друг зеленого кукловода, Хомчак не розформував старий состав Аеророзвідки, то було б взагалі чудово. Геращенко забув розповісти як Залужному довелось нанову збирати Аеророзвідку...
показать весь комментарий
29.05.2022 18:26 Ответить
Орест Лютий
Смажений москаль
https://youtu.be/k2JZD_kOHtM
показать весь комментарий
29.05.2022 18:36 Ответить
Вообще фейк видео, слеплено из разных роликов, один орк вообще приветствует ,что это за хрень? Геращенко как всегда в своём репертуаре.
показать весь комментарий
29.05.2022 18:36 Ответить
Из статьи понятно наконец стало, чем на самом деле руководит хайпожер Тоша Геращенко из милиции-"Он рекомендует тем, кто занимаецца в Миобороне услить свои усилия!"!!! Сколько можно пиарть с десяток советников МВД,которые только и занимаются тем, что пиарятся на боевых действиях ЗСУ и раздают мудрые советы?
показать весь комментарий
29.05.2022 18:41 Ответить
"Геращенко підрахував, що якби у ЗСУ було 300 таких добре навчених екіпажів бойових дронів, як у 15 ДВКР СБУ і раз хоча б у 3 дні такий екіпаж знищував хоча б одну одиницю бронетехніки супротивника, то за місяць вдалося б знищити 3 тис. російської техніки." - у вас був мінімум 1 рік підготовки. Я не буду нічого писати ні про ракетну програму, ні про споруджвення захисних споруд, ні про акумуляцію критичних виробів.
показать весь комментарий
29.05.2022 18:44 Ответить
Повна хе*я... Я б написам так: орли Бакланова зломали хід війни, одним залпом знищивши 3000 хенералів, які сиділи в БТРі і керували всіма військами. Параша вже програла, бо нікому командувати. Зелений ідол присвоїв Бакланову звання адмірала! щоб його орли і на морі принесли також перемогу на катері.
А якщо серйозно... Склейка з трьох відео: вдень побачили БТР, вночі скинули на пустий БТР дві пляшки із зажигалкою, наступного дня подивилися... Зато назву придумали що ппц... всіх борцуни побороли!.
показать весь комментарий
29.05.2022 19:02 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ СЛУЧАЙНО ЗАВТРА НЕ СОБИРАЕТСЯ В ЗАПОРОЖЬЕ?
показать весь комментарий
29.05.2022 22:11 Ответить
https://patrioty.org.ua/politic/pryletily-*********-ta-rozbombyly-ukrainski-voiny-odnym-udarom-likviduvaly-82-okupantiv-423072.html

"Прилетіли, побачили та розбомбили": Українські воїни одним ударом ліквідували 82 окупантів

неділя, 29 травень 2022, 15:00



Спецпризначенці СБУ одним ударом знищили 82 окупанти з їхньою технікою. Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко, передають Патріоти України.

Воїни вдарили по окупантам, коли вони зібралися біля БТР. Атаку здійснили з дрона. "Філігранно точна робота спецназу 15 Головного Управління ДВКР СБУ. Прилетіли, побачили та розбомбили БТР - мінус 82 орків", - йдеться у повідомленні.

За підрахунками Геращенка, що якби у ЗСУ було 300 таких добре навчених екіпажів бойових дронів, як у 15 ДВКР СБУ і раз хоча б у 3 дні такий екіпаж знищував хоча б одну одиницю бронетехніки супротивника, то за місяць вдалося б знищити 3 тисячі російської техніки.
показать весь комментарий
29.05.2022 22:12 Ответить
За дронами будущее
показать весь комментарий
29.05.2022 22:57 Ответить
заїбісь але мало)))
показать весь комментарий
30.05.2022 00:18 Ответить
Геращенко це хто? Яке воно має стосунок до цього?
показать весь комментарий
30.05.2022 01:18 Ответить
 
 