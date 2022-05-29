Под Запорожьем спецназовцы СБУ одним ударом уничтожили БТР оккупантов. ВИДЕО
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В Запорожской области украинские спецназовцы СБУ уничтожили одним ударом из дрона российских солдат, собравшихся возле БТР .
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале советника главы МВД Антона Геращенко.
"Филигранно точная работа спецназовцев 15 Главного Управления ДВКР СБУ. Прилетели, увидели и разбомбили БТР-82 орка", - сказано в сообщении.
Геращенко подсчитал, что если бы в ВСУ было 300 таких хорошо обученных экипажей боевых дронов, как в 15 УВКР СБУ и раз хотя бы в 3 дня такой экипаж уничтожал хотя бы одну единицу бронетехники противника, то за месяц удалось бы уничтожить 3 тыс. российской техники.
"Стоимость такого ударного коптера – Дрона, который делает объединение "Аэроразведка" – всего 35-40 тысяч долларов. Стоимость снаряжения группы на 2-3 пикапа, группы сопровождения и прикрытия всего 150 тысяч долларов. 300 таких групп – 45-50 миллионов долларов. А эффект уничтоженной российской техники измерялся бы миллиардами долларов в месяц", - подчеркнул Геращенко и призвал тех, кто за это отвечает в ВСУ, немедленно организовывать массовое обучение экипажей для ударных дронов, потому что это недорогой и действенный метод борьбы с оккупантами.
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... ничем не лучше орков по факту вы ... в новой Украине таким не будет места
БТР-82 орков
БТР -82 орков
Тіпу каже от СБУ гарно фінансують, не те що ващі ЗСУ.
в посте геращенко сказано
что дрон который сбросил это где то 35 40k $ стоит, сопровождение с 2 3 пикапами 150k$
проверил цену, бтр80 стоит гдето 45 штук баксов
Смажений москаль
https://youtu.be/k2JZD_kOHtM
А якщо серйозно... Склейка з трьох відео: вдень побачили БТР, вночі скинули на пустий БТР дві пляшки із зажигалкою, наступного дня подивилися... Зато назву придумали що ппц... всіх борцуни побороли!.
"Прилетіли, побачили та розбомбили": Українські воїни одним ударом ліквідували 82 окупантів
неділя, 29 травень 2022, 15:00
Спецпризначенці СБУ одним ударом знищили 82 окупанти з їхньою технікою. Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко, передають Патріоти України.
Воїни вдарили по окупантам, коли вони зібралися біля БТР. Атаку здійснили з дрона. "Філігранно точна робота спецназу 15 Головного Управління ДВКР СБУ. Прилетіли, побачили та розбомбили БТР - мінус 82 орків", - йдеться у повідомленні.
За підрахунками Геращенка, що якби у ЗСУ було 300 таких добре навчених екіпажів бойових дронів, як у 15 ДВКР СБУ і раз хоча б у 3 дні такий екіпаж знищував хоча б одну одиницю бронетехніки супротивника, то за місяць вдалося б знищити 3 тисячі російської техніки.