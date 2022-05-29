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Съемочная группа ТСН во время прямого эфира попала под обстрел оккупантами возле Бахмута. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Корреспондент Александр Загородний и оператор Иван Головач попали под обстрел возле Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой ТСН.

На позицию, где была съемочная группа, начали прилетать ракеты оккупантов. Съемочная группа начала прятаться в укрытие. Уже лежа журналисту пришлось заканчивать включение.

Также смотрите: Оккупанты совершили артиллерийский обстрел домов местных жителей Гуляйполя. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
це вони знімали в "Десні", після чого загинули наших понад 80 солдат?
Ні, я розумію, що на студії є ще редактори та режисери, і айтішні, і керівники аналу - але все-одно...
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29.05.2022 17:06
+20
Безмозгла не сказало що вони у прямому етері корегували вогонь? Бананов-ганьба?
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29.05.2022 17:07
+17
А Безумная часом там не трётся?
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29.05.2022 17:06
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Загородній заробив
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29.05.2022 17:05 Ответить
Як вірно казав мер Києва -- "нехер шастать"...
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29.05.2022 17:48 Ответить
понты для 73% , как только Бутусов попал под обстрел в окопах, так тут же 1+1 решили поднять рейтинг и скопировать тему , это же так модно сейчас , потом целую программу запустят, сделают из него героя , а зеля вручит ему звезду .
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29.05.2022 18:10 Ответить
І двері простріляні в студію з пораненою мосєйчукчею в крові...
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29.05.2022 20:15 Ответить
це вони знімали в "Десні", після чого загинули наших понад 80 солдат?
Ні, я розумію, що на студії є ще редактори та режисери, і айтішні, і керівники аналу - але все-одно...
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29.05.2022 17:06 Ответить
вот именно что аналу
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29.05.2022 17:09 Ответить
Військовий навчальний центр радянських часів - це рухомий об'єкт про який ніхто не знає?
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29.05.2022 17:11 Ответить
далеко не всім відомо, в яких казармах солдати ночують.
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29.05.2022 17:26 Ответить
Ні, не вони
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29.05.2022 17:22 Ответить
А Безумная часом там не трётся?
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29.05.2022 17:06 Ответить
Безмозгла не сказало що вони у прямому етері корегували вогонь? Бананов-ганьба?
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29.05.2022 17:07 Ответить
а можно узнать цену борщевого набора?
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29.05.2022 17:08 Ответить
Жалко журналистов, жалко всех наших людей, жалко что мосейчук-скабеева туда не попапала(может мову на хлеб намазала)
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29.05.2022 17:12 Ответить
а як правильно Скабєйчук чи Мосійбєєва ?
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29.05.2022 18:39 Ответить
Mne v shkole uchili chto 1+1=2 , no kak akazivajetsa , v zhizni bivajet chto 1+1=gavno ...😂
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29.05.2022 17:13 Ответить
Мосейчучка там была?
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29.05.2022 17:16 Ответить
Коригує вогонь, чуєте як каже що по наших позиціях. Затримати цих журналістів і засунути мікрофон в ……
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29.05.2022 17:17 Ответить
ТСН з г+г? знов наводчиками працювали? чи вже корегувальниками?
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29.05.2022 17:58 Ответить
І тепер їм видадуть посвідчення УБД з відповідними льготами?
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29.05.2022 18:10 Ответить
це то падло яке навело по рембазі у Киеві з Г+Г а зараз смакуе карму
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29.05.2022 18:15 Ответить
А винен у всьому, звичайно, Бутусов
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29.05.2022 18:50 Ответить
"Шось гудить" , " ось ракета " , круто , він побачив ракету , дуже схоже на те , як робить репортажі мокшанське телебачення , це постанова...
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29.05.2022 18:50 Ответить
Дивіться в прайм-тайм! Плюсогандони в спільному проекті з русогандонами.
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29.05.2022 18:52 Ответить
Не в кацап тв навчились ?
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29.05.2022 20:18 Ответить
ЖАЛЬ ЧТО НЕ ПРИБИЛО.И ПОЧЕМУ БАХМуТ,А НЕ БаХМУТ
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30.05.2022 13:06 Ответить
ЇХ РАКЕТИ З КАТАПУЛЬТИ МОЖНО ЗБИВАТИ !) КОЛИ ВЖЕ БУДЕ ВИРОБНИЦТВО НАШИХ РАКЕТ В ВЕЛИКИХ ОБ'ЄМАХ !? ЗОВІТЬ ЛЮДЕЙ НА РОБОТУ !!!
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31.05.2022 03:55 Ответить
 
 