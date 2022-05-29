Съемочная группа ТСН во время прямого эфира попала под обстрел оккупантами возле Бахмута. ВИДЕО

Корреспондент Александр Загородний и оператор Иван Головач попали под обстрел возле Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой ТСН.

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На позицию, где была съемочная группа, начали прилетать ракеты оккупантов. Съемочная группа начала прятаться в укрытие. Уже лежа журналисту пришлось заканчивать включение.

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