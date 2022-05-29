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Съемочная группа ТСН во время прямого эфира попала под обстрел оккупантами возле Бахмута. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Корреспондент Александр Загородний и оператор Иван Головач попали под обстрел возле Бахмута Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой ТСН.
На позицию, где была съемочная группа, начали прилетать ракеты оккупантов. Съемочная группа начала прятаться в укрытие. Уже лежа журналисту пришлось заканчивать включение.
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