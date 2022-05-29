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"Без цензуры вживую": ВСУ пошли в контрнаступление в Херсонской области. Что дальше? День 95. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

95-й день Народной войны Украины.

На юге Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление. Оперативное командование "Південь" сообщает, что врагу нанесен существенный ущерб. Наступление ВСУ на юге Украины заставило войска после потерь отойти на неудобные рубежи в Херсонской области, сообщает Генштаб. Как может развиваться ситуация дальше? Обсудят Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую".

А еще – распакуют для теста очередной армейский паек.

Смотрите: Текущая ситуация на фронте. Что происходит? Три месяца Великой войны. День 90 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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29.05.2022 21:13 Ответить
у путіна нове погоняло-казьол отпущенія:

Кремлёвский мамковед

kremlin_mother_expert 5 часов назад

ОТКРЫТЬ В

🤴🏻🔀👥Раскол элит еще не наблюдается, но скоро борьбу станет видно невооруженным взглядом: сейчас элитные группы готовятся решать главный вопрос - вопрос о власти. Николай Патрушев, один из важнейших функционеров современной России, заметно увеличил свою медиа-активность. Он старается высказываться по каждой теме, стоящей на повестке дня, зарабатывая себе очки упоминаемости, узнаваемости и в конечном счете легитимности в общественном сознании. На данный момент, Патрушев принимает на себя все больше витальных функций, что определенно не нравится группе «технократов». Один из фронтменов упомянутой группы, Сергей Кириенко, вступает в борьбу за путинское наследство, раскачивая настроения элит с помощью некоторых СМИ, вызывающих доверие у оппозиции. Недовольство вождем есть, оно все больше распространяется среди российского истеблишмента, но мало кто готов это обсуждать воткрытую. Кириенко помогает элите артикулировать запросы, пытаясь собрать вокруг себя группу консенсуса, используя все свои возможности в рамках управления внутренней политикой, для того, чтобы использовать свой аппаратный вес в момент Х. При этом, чтобы удержать ситуацию под контролем, истеблишменту будет необходим козел отпущения, на которого можно будет возложить всю ответственность за совершенные в последнее время ошибки. События развиваются таким образом, что им может стать только одно лицо.
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29.05.2022 21:23 Ответить
опущения жы
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29.05.2022 22:02 Ответить
Только неизлечимый больной может пугать весь мир ядерным оружием или шизик,т.е. мир уже понял что надо освобождать себя от этого субьекта,время пошло..
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29.05.2022 21:54 Ответить
Шановні автори не русня, а московити. Русня -руси-русь. То при чому тут мокша і московити. Думаю варто думати і не ототожнювати (моя думка).
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29.05.2022 23:10 Ответить
Крім того, знаючи про напад, можна було б заздалегіть відправити наш літак "Мрію" за кордон, наприклад США. Так саме можна було зробити і з горловним нашим кораблем "Гетьман Сагайдачний"
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29.05.2022 23:57 Ответить
Здається, що вони дійсно не вірили в напад росії, оскільки вірили в хороших росіян.
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30.05.2022 00:01 Ответить
Как говорят за поребриком:

Мы долго молча отступали.
Досадно было, боя ждали,
....
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30.05.2022 00:08 Ответить
Все що ви озвучили у цьому стрімі - це цілком доречні питання. Готовий підписатися під кожним Вашим словом. Я три місяці думаю про всі ці ж питання і не можу зрозуміти як так трапилось у перші дні війни, особливо з Херсоном. І належної відповіді на ці питання ніхто не надав. Очевидно що відповіді на ці питання надавати ніхто і не збирається.
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30.05.2022 08:02 Ответить
 
 