РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14628 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
22 010 52
Зеленский (16498) Киев (24529) Кривой Рог (1126) Северодонецк (601) Харьков (6510)

Зеленский обратился к 4 городам Украины - Харькову, Киеву, Северодонецку и Кривому Рогу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 мая выступил со специальным обращением, посвященным 4 украинским городам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в официальном телеграм-канале Зеленского.

"Мое обращение, посвященное четырем городам Украины: Харькову, Киеву, Северодонецку и Кривому Рогу. А через них – всему нашему государству, всем нашим городам и громадам", - отмечается в сообщении. 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+60
Ок, в интервью Боневтик рассказывает, шо о вторжении дикарей его шайку предупреждать начали аж за год. Весь этот год, вместо работы на оборону, зеленые лихорадочно строят дороги для колонн дикарей, распихивая при этом как можно больше бабла по своим карманам. Ну, кто-то может мне подкинуть определение предательства, а то я не знаю, как вот это бл&дство назвать...
показать весь комментарий
29.05.2022 21:21
+58


Аркадий Бабченко

Вчора о 15:36 ·

Европа ничего не делает! Нам никто не помогает! НАТО говно! Запад говно! Все говно! Нас никто не слушает!

Ваши предложения, как изменить ситуацию?

А давайте просто не выпустим великолепно говорящего по-английски, имеющего невероятные связи и поддержку на Западе, построившего армию и разбирающегося в вопросе лучше любого человека в стране пятого Президента на Парламентскую Ассамблею НАТО.

И устроим травлю с призывом расстрелять как бешеного собаку лучшего военного журналиста страны и перестанем пускать его в армию.

Бинго! Профит.

Нам нужна единость, говорили они.

Наволочь зеленая.

Реально, вот просто слизь какая-то мелочная.

Исподтишка поднасрать по мелочи - вот и весь уровень самого влиятельного человека по версии журнала "Тайм".
показать весь комментарий
29.05.2022 21:23
+50
А цей все відосики пилить
показать весь комментарий
29.05.2022 21:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А цей все відосики пилить
показать весь комментарий
29.05.2022 21:17 Ответить
Даёшь стране видосики.
показать весь комментарий
29.05.2022 21:24 Ответить
Видосики это святое
показать весь комментарий
29.05.2022 21:36 Ответить
Головне - він на сцені цілий день. І під оплески. А з якого приводу, йому байдуже
показать весь комментарий
29.05.2022 21:42 Ответить
Голобородько звертається до нації
показать весь комментарий
29.05.2022 21:59 Ответить
У следователей есть старинное определение такого типа криминалитета - Вор на доверии.
Боневтик знает, как разводить лохов и гордится собой.
показать весь комментарий
29.05.2022 22:26 Ответить
пэтя!!!! пэтю дайош!!!
показать весь комментарий
30.05.2022 02:15 Ответить
Комедийный артист суфлёрно-разговорного жанра
показать весь комментарий
29.05.2022 21:19 Ответить
На шашлик знову знав?
показать весь комментарий
29.05.2022 21:20 Ответить
розказував, що Харків на шашлик схожий, особливо з того боку що на московію дивиться!
показать весь комментарий
29.05.2022 21:54 Ответить
після цього інтерв'ю де він сказав про те що США говорили йому евакуювати ще людей, рік тому, його єдиний вихід застрелитись... це ж просто на голову на налазить... така мерзота... напевно навіть путлєр би настільки цинічно і мерзенно не сказав би, хоча впринципі десь на рівних... це якесь прокляте ім'я володимир...
показать весь комментарий
29.05.2022 21:21 Ответить
Застрелитись для цього лицеміра і покидька - це надто мужній вчинок, на це здатні тільки сильні люди.
Якби хоч хтось додумався запхати його тупу голову під кришку піаніно і товкти до втрати пульсу зі словами "ти хоч розумієш клята курва, що ти накоїв...".
Але це тільки фантазії на жаль, бо він оточив себе вірними такими покидьками(
показать весь комментарий
29.05.2022 22:17 Ответить
Ви точно описали мої фантазії... Саме це я б хотіла зробити з цим *********!!!
показать весь комментарий
30.05.2022 00:20 Ответить
Ок, в интервью Боневтик рассказывает, шо о вторжении дикарей его шайку предупреждать начали аж за год. Весь этот год, вместо работы на оборону, зеленые лихорадочно строят дороги для колонн дикарей, распихивая при этом как можно больше бабла по своим карманам. Ну, кто-то может мне подкинуть определение предательства, а то я не знаю, как вот это бл&дство назвать...
показать весь комментарий
29.05.2022 21:21 Ответить
Вдогон...Запад видит всю эту деятельность Украинской влады, поэтому совершенно справедливо дает Украине максимум 2 недели до полной оккупации, и соответственно шлет в Украину не тяжелое вооружение, а оружие для партизанской войны. Но планы русни и зеленой мразоты и прогнозы запада рассыпались, ударившись об Украинский Народ.
показать весь комментарий
29.05.2022 21:25 Ответить
ну зеленський же зробив визначення, він назвав це бл..во - збереженням економіки.
показать весь комментарий
30.05.2022 22:43 Ответить


Аркадий Бабченко

Вчора о 15:36 ·

Европа ничего не делает! Нам никто не помогает! НАТО говно! Запад говно! Все говно! Нас никто не слушает!

Ваши предложения, как изменить ситуацию?

А давайте просто не выпустим великолепно говорящего по-английски, имеющего невероятные связи и поддержку на Западе, построившего армию и разбирающегося в вопросе лучше любого человека в стране пятого Президента на Парламентскую Ассамблею НАТО.

И устроим травлю с призывом расстрелять как бешеного собаку лучшего военного журналиста страны и перестанем пускать его в армию.

Бинго! Профит.

Нам нужна единость, говорили они.

Наволочь зеленая.

Реально, вот просто слизь какая-то мелочная.

Исподтишка поднасрать по мелочи - вот и весь уровень самого влиятельного человека по версии журнала "Тайм".
показать весь комментарий
29.05.2022 21:23 Ответить
Сильнейший видос всех времён и народов...
Мастерство не прокуришь не пропьешь...
показать весь комментарий
29.05.2022 21:23 Ответить
Надо в школах на уроках мужества 1 сентября смотреть.
показать весь комментарий
29.05.2022 21:27 Ответить
Кокс!
показать весь комментарий
30.05.2022 19:07 Ответить
клоунада
показать весь комментарий
29.05.2022 21:28 Ответить
Джо Байден назначил дефолт на рабZZee на 22 июня...
Мr.Байден ...Астанавитесь... на рабZZee доллары есть...но платить по внешним долгам...проблема...
показать весь комментарий
29.05.2022 21:29 Ответить
От же троляка. То 9 травня ленд-ліз, то 22 червня дефолт. А на день ********* (12 червня) який подарунок буде?
показать весь комментарий
29.05.2022 21:40 Ответить
Треба було на 11 червня - день незалежності рабсії ...
показать весь комментарий
29.05.2022 22:04 Ответить
Это что за дешевые ссылки, на ресурс, требующий установить программное обеспечение???
показать весь комментарий
29.05.2022 21:38 Ответить
Десь, в куточку, всхлипнула Безугла-Я ...
показать весь комментарий
29.05.2022 21:42 Ответить
Казковий дебіл.
показать весь комментарий
29.05.2022 21:43 Ответить
Це якийсь клікбейт??
показать весь комментарий
29.05.2022 21:45 Ответить
А Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Бердянск, Запорожье уже не города Украины? Криворожский клован даже тут не понимает трагедии Украины под его дебильным управлением. Стань на колени, шваль зеленая, и хотя бы извинись перед погибшими женщинами и детьми, смерть которых ты допустил увидев "МИР" в глазах бункерфюрера!!!
показать весь комментарий
29.05.2022 21:50 Ответить
Зе виборці мають лікувати зуби у сантехників, а лікувати серце у фотографа.
показать весь комментарий
29.05.2022 22:00 Ответить
Авжеж розійшовся ... Мабуть гарний кокс цого разу підвезли.
показать весь комментарий
29.05.2022 21:50 Ответить
А як подивитися?., нема телеграм.
показать весь комментарий
29.05.2022 22:04 Ответить
А навіщо? Там нема на що дивитися.
показать весь комментарий
30.05.2022 00:58 Ответить
иди поцелуй своего зелефюрера в сраку.
показать весь комментарий
29.05.2022 23:58 Ответить
Чому саме порохоботи ? Тут вся Украіна і люди різних поглядів і вподобань!!

Зеблазня ненавидить вся Украіна , за його бездарність і дешеві відосики !!
показать весь комментарий
30.05.2022 01:27 Ответить
А это всё пи..дит!..
показать весь комментарий
30.05.2022 00:59 Ответить
цього разу звернення до 4-х міст? Ця аморальна бездарь днями і ночами ніц не робить тільки відрепетовує і записує відосіки та самолюбовальні монологи. Він не займається ні обороною, ні економікою, ні колосальними руйнаціями всередині країни. Лише відосіки, звернення, "дякування", "медальки".... Так здається, що з ним уже ніхто не хоче мати справу.
показать весь комментарий
30.05.2022 09:04 Ответить
Всім займається. До чого не торкнеться, тому *****.
показать весь комментарий
30.05.2022 19:11 Ответить
 
 