Зеленский обратился к 4 городам Украины - Харькову, Киеву, Северодонецку и Кривому Рогу. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 мая выступил со специальным обращением, посвященным 4 украинским городам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в официальном телеграм-канале Зеленского.
"Мое обращение, посвященное четырем городам Украины: Харькову, Киеву, Северодонецку и Кривому Рогу. А через них – всему нашему государству, всем нашим городам и громадам", - отмечается в сообщении.
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+60 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий29.05.2022 21:21
+58 Gal
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+50 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий29.05.2022 21:17
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Боневтик знает, как разводить лохов и гордится собой.
Якби хоч хтось додумався запхати його тупу голову під кришку піаніно і товкти до втрати пульсу зі словами "ти хоч розумієш клята курва, що ти накоїв...".
Але це тільки фантазії на жаль, бо він оточив себе вірними такими покидьками(
Аркадий Бабченко
Вчора о 15:36 ·
Европа ничего не делает! Нам никто не помогает! НАТО говно! Запад говно! Все говно! Нас никто не слушает!
Ваши предложения, как изменить ситуацию?
А давайте просто не выпустим великолепно говорящего по-английски, имеющего невероятные связи и поддержку на Западе, построившего армию и разбирающегося в вопросе лучше любого человека в стране пятого Президента на Парламентскую Ассамблею НАТО.
И устроим травлю с призывом расстрелять как бешеного собаку лучшего военного журналиста страны и перестанем пускать его в армию.
Бинго! Профит.
Нам нужна единость, говорили они.
Наволочь зеленая.
Реально, вот просто слизь какая-то мелочная.
Исподтишка поднасрать по мелочи - вот и весь уровень самого влиятельного человека по версии журнала "Тайм".
Мастерство не прокуришь не пропьешь...
Мr.Байден ...Астанавитесь... на рабZZee доллары есть...но платить по внешним долгам...проблема...
Зеблазня ненавидить вся Украіна , за його бездарність і дешеві відосики !!