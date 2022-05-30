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Враг продвигается внутрь Северодонецка. Трудные бои идут уже на улицах города, исчезли три врача, - Гайдай. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг продвигается внутрь Северодонецка. Трудные бои идут уже на улицах города, ситуация тяжелая.

Об этом в видеообращении заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В городе без вести пропали три врача, найдена только изуродованная "скорая". В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически. Город завален российскими труппами, на улице жарко - в дальнейшем это может спровоцировать развитие инфекций", - отметил Гайдай.

По его словам, Лисичанск – под контролем Украины. Трасса "Лисичанск-Бахмут" - наша, но очень обстреливается, передвижение по ней опасно. Гумгрузы завозятся, вскоре 10 фур с гуманитаркой едут в Лисичанск.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ вошли на окраины Северодонецка, идут тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск, - Гайдай. ФОТО
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Топ комментарии
+48
"Вулиці завалені трупами русні" - це головне, бо це означає, що ЗСУ виконує свою бойову задачу. Головне - не попасти в оточення.
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30.05.2022 09:53
+36
Зеленський не пробачив і здав сам Південь без бою
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30.05.2022 09:51
+35
ЗЕ піде під трибунал.
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30.05.2022 09:59
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Навіщо про фури писати? Може координати даси щоб орки обстріляли?
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30.05.2022 09:48 Ответить
Зелупкі все просрали😢
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30.05.2022 09:48 Ответить
Ну все пропало, підписуємо Мінськ-3
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30.05.2022 10:03 Ответить
Швидше Стамбул-1,в межах сьогоденної ситуації,оркам необхідно перепочити,накопичити резервів і потім далі за кремлівським сценарієм окупувати рештки України!!!)))
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30.05.2022 10:13 Ответить
Ні, робимо "відведення військ" з укріплених позицій, і міст в Станицю Луганську, щоб побачити мир в очах пуйла
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30.05.2022 10:14 Ответить
ДрасТє. А відкликання всіх позовів прити одного з головних гаманців мокшанської агресії "грязьпрому"?
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30.05.2022 10:29 Ответить
Який зв"язок між мінськом і все просрано?
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30.05.2022 10:27 Ответить
Зеленський не пробачив і здав сам Південь без бою
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30.05.2022 09:51 Ответить
ЗЕ піде під трибунал.
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30.05.2022 09:59 Ответить
Дожить і протриматись до того часу,важко.Зелупкі тільки с Порохом воюють і сканючать чому ні в НАТА,чому зброю недають.Добре що хоть щось дають я думав цім засранцам взагалі нічого не дадуть.
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30.05.2022 10:33 Ответить
ніхто не здавав там воюють воїни а не гідрант він не руководить арміею, а Залужний , якби зеленского слухали як головнокамндуючого Київ був би окупований ще в березні у командирів своє бачення не думаю якщо була би серьезна загроза командири дивилися як орки вільно заходить вже не раз показували як спеціална техніка їздять і розміновують чонгар в ввеликих кількостях з боків кацапів всі пропагандони показували в кынцы лютого їх там були десятки одночасно да і в любому випадку ми повині боротися і звільянти а то виглядає так що нитіки про "здалипівдень" постійно повторюють як нібито на ньому хрест і вже не деокупувати ныколи,що ви пропонуєте смиритися не воювати?
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30.05.2022 10:08 Ответить
"він не руководить арміею" нее он лично поназначал мудаков которые сдали юг. А вообще в стрене нет президента, уже три года.
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30.05.2022 10:13 Ответить
уже не раз писали про то, что зеленский отдавал бредовые распоряжения залужному. этот недонаполеон считает себя гениальным военным стратегом.
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30.05.2022 10:28 Ответить
Ну для того, щоб "брізгать слюной" - для початку переключи клавіатуру на українську мову, став знаки правопису - а то виглядаєш - дибілом ... хоча .... електорат зе такий і є
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30.05.2022 11:01 Ответить
А ми ніколи не пробачимо тим хто здав Чонгар і Перекоп!
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30.05.2022 10:25 Ответить
"Вулиці завалені трупами русні" - це головне, бо це означає, що ЗСУ виконує свою бойову задачу. Головне - не попасти в оточення.
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30.05.2022 09:53 Ответить
Перемелемо, переможемо, помстимося.
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30.05.2022 10:00 Ответить
Орки лізуть , як зомбі під наркотою , але наші бійці їх знову зупинять
в Северодонецьку 100%
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30.05.2022 10:00 Ответить
другий Маріуполь ? (не дай Боже)
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30.05.2022 10:01 Ответить
Ці голови ОВА забувають, що піар зараза недоречний. Одеський вирішив весь флот потопити, цей про переміщення фур тріпається. Про Кіма взагалі мовчу. Їх там на конкурсі відбирають чи як?
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30.05.2022 10:01 Ответить
Їх усіх призначае ОПА Єрмака ..Вони ж усі креативні ТікТокєри (це все що вони вміють)
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30.05.2022 10:05 Ответить
психопати тягнуться одне до одного
а гайдай, його "зелені", як підтягнули, то нагородами одразу засипали, мабуть, щоб не так "палєвно" "світилися" його ордени від УПЦ МП (ФСБ),
поцікавтеся, що він робив до того, у Закарпатті. Дуже характерний, такий, "товарищ", котрий без мила залізе в будь-яку шпарину, цілком в дусі ОПи.
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30.05.2022 13:01 Ответить
Блин, ну где же эти суперские РСЗО из США?
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30.05.2022 10:12 Ответить
Краще спитати де вироби ВПКУ,на кшталт Вільхи та т.ін.!!))
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30.05.2022 10:24 Ответить
Набагато краще американські РСЗО, Вільха - *****.
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30.05.2022 11:15 Ответить
Что за бред в оправдание зебилопредателей , ольха бьёт на 130 км с корректировкой , эта американская на 40 с кво 120 метров и на 70 с корректировкой по джпс
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30.05.2022 11:33 Ответить
Пливуть...
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30.05.2022 11:06 Ответить
Может и суперские но только в перечне боеприпасов к ним указаны только те которые бьют на 40 км.даже без тех что на 70 не говоря уже про ракеты и все это благодаря говорящим жопам из ОПы которые вообще поставили эту поставку под срыв своим - теперь можем обстреливать АЭС на кацапской територии
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30.05.2022 11:29 Ответить
Куревскую и Смаленскую аэсы мы и сейчас точками можем апсреливать.
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30.05.2022 12:39 Ответить
кракадил, ти особисто завантажував????
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30.05.2022 14:07 Ответить
Гайдай из Слуг народа последовательно сдает луганскую область, и нет причин думать, что иначе он поступит с Северодонецком под тем же пустым балабольством.
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30.05.2022 10:25 Ответить
Как он её сдаёт? Опиши каким образом?

Типа враг настолько слабый и тупой, не может взять ни один населённый пункт, приходит Гайдай и даёт команду войскам отойти? Или как ты себе это представляешь?
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30.05.2022 11:55 Ответить
наказу військам відійти, може й не може віддавати, але гадити, вносити сум'ятицю, в роботу тилу, забезпечення, плести інтриги, деморалізовувати, за можливості підставляти військових, та зливати касапам інформацію - запросто, може, не так відверто, щоб не взяли за дупу, але.
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30.05.2022 13:08 Ответить
прийде час, ви ще багато про цього персонажа дізнаєтеся
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30.05.2022 13:11 Ответить
Роспропаганда шумит что все, Северодонецк их, идёт зачистка города. Алкаши празднуют приход алкашей.
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30.05.2022 10:27 Ответить
Так и мы может гаварить, шо идет зачистка Билхароды.
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30.05.2022 12:40 Ответить
Как же завалить ипало этому главе 5% луганской области, паникеру и ссыкуну?. Задробал уже!
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30.05.2022 10:37 Ответить
Головне щоб війська ЗСУ і ТРО не були оточені, місто можно і відвоювати
(там все одно все зруйноване), головне що кацапи гинуть пачками
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30.05.2022 16:00 Ответить
Ну не хотят они эвакуироваться, потому что они - вата. Они тоже хотят по три пенсии получать.
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30.05.2022 18:25 Ответить
 
 