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Враг продвигается внутрь Северодонецка. Трудные бои идут уже на улицах города, исчезли три врача, - Гайдай. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг продвигается внутрь Северодонецка. Трудные бои идут уже на улицах города, ситуация тяжелая.
Об этом в видеообращении заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"В городе без вести пропали три врача, найдена только изуродованная "скорая". В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% критически. Город завален российскими труппами, на улице жарко - в дальнейшем это может спровоцировать развитие инфекций", - отметил Гайдай.
По его словам, Лисичанск – под контролем Украины. Трасса "Лисичанск-Бахмут" - наша, но очень обстреливается, передвижение по ней опасно. Гумгрузы завозятся, вскоре 10 фур с гуманитаркой едут в Лисичанск.
Топ комментарии
+48 Роман Дузинкевич
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в Северодонецьку 100%
а гайдай, його "зелені", як підтягнули, то нагородами одразу засипали, мабуть, щоб не так "палєвно" "світилися" його ордени від УПЦ МП (ФСБ),
поцікавтеся, що він робив до того, у Закарпатті. Дуже характерний, такий, "товарищ", котрий без мила залізе в будь-яку шпарину, цілком в дусі ОПи.
Типа враг настолько слабый и тупой, не может взять ни один населённый пункт, приходит Гайдай и даёт команду войскам отойти? Или как ты себе это представляешь?
(там все одно все зруйноване), головне що кацапи гинуть пачками