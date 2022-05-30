"Чуть не перестрелялись все нах#й": Рашисты готовы убивать своих генералов, заставляющих их идти в наступление, - перехват СБУ. АУДИО

В Донецкой области контрактники РФ едва не расстреляли приехавших генерала Валерия Солодчука и его охрану, чтобы обуздать бунт и заставить "ответчиков" продолжать воевать. Но солдаты отказались выполнять приказ. Так что российский генерал позорно сбежал с передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют перехваты СБУ.

"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, нах#й, не поедете туда!..." И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!". Еб#ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут". Все. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах#й. Он в свой бобик сел, уехал", - рассказывает жене захватчик.



Он жалуется, что от их бригады (более 600 человек) осталась только треть, а остальные погибли или ранены.

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