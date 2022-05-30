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"Чуть не перестрелялись все нах#й": Рашисты готовы убивать своих генералов, заставляющих их идти в наступление, - перехват СБУ. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Донецкой области контрактники РФ едва не расстреляли приехавших генерала Валерия Солодчука и его охрану, чтобы обуздать бунт и заставить "ответчиков" продолжать воевать. Но солдаты отказались выполнять приказ. Так что российский генерал позорно сбежал с передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют перехваты СБУ.

"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, нах#й, не поедете туда!..." И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!". Еб#ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут". Все. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах#й. Он в свой бобик сел, уехал", - рассказывает жене захватчик.

Он жалуется, что от их бригады (более 600 человек) осталась только треть, а остальные погибли или ранены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах#й, надо как-то выбираться", - перехваченный разговор оккупанта. АУДИО
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Топ комментарии
+35
А как жаль, что рука не дрогнула и граната не упала... как жаль...
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30.05.2022 10:16
+23
Особливо не хочуть йти в наступ в Сєверодонецьку. Ну дуже не хочуть, бунтують, стріляються, масово дезертують...але якимось дивом сунуть вперед , а не назад.
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30.05.2022 10:23
+18
Скажіть "гнилій"струкрурі по безуглій, що вся інформація від полонених не актуальна. Вони говорять,що СБУ хоче почути, а ми говоримо ЗІРВІТЬ КРИМСЬКІ МОСТИ,дивно,але нас не чують.
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30.05.2022 10:17
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А как жаль, что рука не дрогнула и граната не упала... как жаль...
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30.05.2022 10:16 Ответить
lutshe bylo esli eti pridurki vzjali by etova komanduevshovo v plen i sdalis VSU
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30.05.2022 10:46 Ответить
Скажіть "гнилій"струкрурі по безуглій, що вся інформація від полонених не актуальна. Вони говорять,що СБУ хоче почути, а ми говоримо ЗІРВІТЬ КРИМСЬКІ МОСТИ,дивно,але нас не чують.
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30.05.2022 10:17 Ответить
Відповім Вам на рюзгє ізикє.
Дура при опросе пленных есть определенный минимальный опросник (для юного оперсостава).
Остальное , сопли и все - для СМИ.
Мне только не ***** дура, как Л.С. кацапов опрашивать (опрос и допрос освершенно разные вещи).
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30.05.2022 11:07 Ответить
Саюн не дура.

Це кремлєбот...
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30.05.2022 11:20 Ответить
+
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30.05.2022 11:26 Ответить
Диванні стратехи давно волають "підірвати кримський міст !"

Військові експерти відповідають -ПОКИ ЩО НЕМАЄ можливості.

Ракети не дістають ,Авіацію зіб"ють,флот відсутній, водолазам-диверсантам -задалеко..
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30.05.2022 11:22 Ответить
І що, вони не йдуть у наступ ?
Черговий баканівський брєд.
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30.05.2022 10:18 Ответить
Ці не йдуть, а йдуть інші - їх ще достатньо.
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30.05.2022 12:00 Ответить
Не хочу зраду вносить, но **** они могут звонить через наши базовые станции? Возможно все эти "перехоплення" озвучивают кошевой с пикаловым для поднятия боевого духа и скорейшей победы на студии 95й переулок. кто знает...
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30.05.2022 10:20 Ответить
Тільки чомусь потім героїв цих перемовин ідентифікують. Значить перемовини реальні.
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30.05.2022 10:27 Ответить
Логично допустить, что кацапы звонят своим со спижженых сим карт на парашу. Но почему бы не запретить физически возможность звонков туда. Пусть сидят в информационном вакууме. А если еще с парашских номеров звонят домой через наши базовые станции, то у меня еще больше вопросов...
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30.05.2022 10:33 Ответить
Вотета вот ******* орков со своими самками, даже если это не кравец с кошевым - не несет никакой смысловой нагрузки. ИМХО...
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30.05.2022 10:38 Ответить
А как же блокировка звонков на российские номера с украинских сим-карт с 4 марта этого года? Как они звонят?
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30.05.2022 11:06 Ответить
Если звонят через инет, через вайбер и телегу, то у меня еще больше вопросов))) что тогда все эти телеграм боты стоят?)
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30.05.2022 11:48 Ответить
даже если оно звонит со своей рашкованьской сим карты, но в роуминге через нашу базовую станцию - там весь разговор передается открыто, его можно перехватить и послушать.

Наоборот, пусть побольше болтают, разведке будет что делать.
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30.05.2022 13:55 Ответить
а на фіга, най телефонують, діляться новинами, там є чим поділитися, новини що у кацапні тут що у кацапні там - бомба!
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30.05.2022 15:54 Ответить
а чого сбу не ідентифіковувало диверсантів ?
жили тут по півтора роки.
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30.05.2022 10:33 Ответить
как же бесит этот "марафон". Почему "Прямый", "5й"и "Эспрессо" не могут вести свой эфир? К слову по "Новому" каналу целый день идут фильмы и мультики. Есть в перчне Т2 эфира еще нызка каналов без "марафона". вота фак?
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30.05.2022 10:44 Ответить
На супутнику вони ведуть свій ефір - ніщо їм не заважає.
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30.05.2022 12:05 Ответить
многих людей это бесит . особенно когда ****** гандон .эксперд нэдороблэный валентин гладких 10 минут пережевывал блевотину медведчука про ПЕТРА ---- И ***** НИ ОДНОГО КОММЕНТАРИЯ НЕ ПОКАЗАЛИ ОТ ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ --- ***** МНЕ ТАКИЕ ЕДЫНИ НОВИНИ . ГДЕ ВОВЕ МАСЕЙЧУК-СКАБЕЕВА ВЫЛИЗЫВАЕТ ОДНО МЕСТО . ПРИЧЕМ ОЧЕНЬ СТАРАТЕЛЬНО --- ЭТО ПОХОЖЕ НА ..ЕДЫНИ НОВЫНЫ.. У ***** В СЕВЕРНОМ РЕЙХЕ
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31.05.2022 08:18 Ответить
уже давно все рассказали...

https://www.youtube.com/watch?v=gOmYi96cU1M&t=1s
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30.05.2022 11:31 Ответить
а студію 95 квартал обходить наш бойовий дух і наша Перемога?
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30.05.2022 15:56 Ответить
Особливо не хочуть йти в наступ в Сєверодонецьку. Ну дуже не хочуть, бунтують, стріляються, масово дезертують...але якимось дивом сунуть вперед , а не назад.
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30.05.2022 10:23 Ответить
зерг аттак это называется
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30.05.2022 13:56 Ответить
брехня це все... касаби захотіли пограбити а тут не вийшло-от вони і збунтувались.. якби вийшло- сраку б цілували генералу
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30.05.2022 10:23 Ответить
Орки вже не хочуть помирати тільки за наркоту , тому що грошей нікому не дають , кажуть на кацапіі , що вже мало 😕
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30.05.2022 10:26 Ответить
Очень позитивно.
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30.05.2022 10:27 Ответить
Украине нужно вести такую пропаганду, что смысла в этой войне нет, это безсмысленная война. Зачем умирать? Зачем идти в наступление? путин сошел с ума и устроил дурацкую войну. А сам не воюет, воюет чужими руками. Если бы самому нужно было воевать - он фиг бы войну начал!

Зачем выполнять приказы свихнувшегося человека, и умирать за это?

Только дурак будет умирать за приказы психически-больного человека.

Ставить громкоговорители и транслировать все это на российских военных.
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30.05.2022 10:27 Ответить
Россия это 4 рейх.
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30.05.2022 10:28 Ответить
подобие на рейх. они и тут ********. у рейхов была идеология. какоето преводсходство, логика и смысл. а тут лишь бы ******** унитаз...
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30.05.2022 10:49 Ответить
narazzija ce 2 orda. I tež bude zniščena.
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30.05.2022 12:30 Ответить
В Мелитополь туда-сюда катаются поезда с Крыма, вот что удивительно. Публиковать переговоры - ну это психотерапия уровня Арестовича. Кому она нужна.
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30.05.2022 10:30 Ответить
ОТ ФАМИЛИИ арестович уже блевать хочется . был такой сказочник михаил лещинский спецкор 1го канала ссср в афганистане во время войны --- так эти две особи как два гандона из одной упаковки --- моджахеды каждый день валили стингерами самолеты и вертолеты а лещинский сказки в программе ..время.. рассказывал как афганистан социялизм скоро построит
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31.05.2022 08:33 Ответить
СБУ перетворюєтся у люсю дрістовіч..... наступати "не хочуть" 3й місяць але кожен день атаки....
Такі новини для баранів "ЗєлєнскійЛуччійПрєзідєнт" чи на кого розраховані???
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30.05.2022 10:30 Ответить
Вообще нужно ставить громкоговорители на фронте и антипутинские вещи запускать. И агитировать российских солдат против путина!

Они еще, когда вернутся в россию, путина скинут!

Будет военный переворот!
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30.05.2022 10:30 Ответить
А зачем им умирать? Ради чего? Ради величия, которого путин себе захотел? Захотел стать императором империи?
Так пусть сам идет и за это воюет!
Они то тут при чем?
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30.05.2022 10:32 Ответить
Абсолютно реальна ситуація. Тут розводять зраду і підозрюють фальсифікацію явно ті, хто в армії не служив і пороху не нюхав. А хто в армії служив, той в цирку не сміється.
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30.05.2022 10:33 Ответить
Каци, "чуть" не рахується.
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30.05.2022 10:34 Ответить
годная запись!
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30.05.2022 10:45 Ответить
Орки начинают о чем то догадываться, испитый мозг шлет сигнал опасности . Правильно сцытесь , русня, это еще основной ленд-лиз в трюмах судов пересекающих Атлантику. Дальше будет веселей.
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30.05.2022 10:57 Ответить
Мне понравилось. Побольше такого. 👍
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30.05.2022 11:03 Ответить
Ти дурний від народження? Чи за гроші? Втрати своїх людей і техніки, а також запаси її та ***********, мобресурс і ступінь його підготовки, укомплектованості та багато чого іншого - військова таємниця навіть у мирний час А у нас - ВІЙНА!
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30.05.2022 12:58 Ответить
Так трудно до них доходит...
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30.05.2022 11:29 Ответить
Тільки, на#уй - так зрозуміліше!
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30.05.2022 12:45 Ответить
це ж просто свято якесь!😃😂😁
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30.05.2022 13:23 Ответить
чем больше друг друга перестреляют тем УКРАИНЦАМ лучше!
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30.05.2022 14:28 Ответить
Командующий наш чел ,понимает , 20 дней это много , 5 максимум.
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30.05.2022 19:30 Ответить
 
 