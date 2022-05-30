"Чуть не перестрелялись все нах#й": Рашисты готовы убивать своих генералов, заставляющих их идти в наступление, - перехват СБУ. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Донецкой области контрактники РФ едва не расстреляли приехавших генерала Валерия Солодчука и его охрану, чтобы обуздать бунт и заставить "ответчиков" продолжать воевать. Но солдаты отказались выполнять приказ. Так что российский генерал позорно сбежал с передовой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют перехваты СБУ.
"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, нах#й, не поедете туда!..." И все. Тут пацаненок: "Иди, говорит, вали!". Еб#ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут". Все. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах#й. Он в свой бобик сел, уехал", - рассказывает жене захватчик.
Он жалуется, что от их бригады (более 600 человек) осталась только треть, а остальные погибли или ранены.
Пожалуйста, подождите...
Дура при опросе пленных есть определенный минимальный опросник (для юного оперсостава).
Остальное , сопли и все - для СМИ.
Мне только не ***** дура, как Л.С. кацапов опрашивать (опрос и допрос освершенно разные вещи).
Це кремлєбот...
Військові експерти відповідають -ПОКИ ЩО НЕМАЄ можливості.
Ракети не дістають ,Авіацію зіб"ють,флот відсутній, водолазам-диверсантам -задалеко..
Черговий баканівський брєд.
Наоборот, пусть побольше болтают, разведке будет что делать.
жили тут по півтора роки.
https://www.youtube.com/watch?v=gOmYi96cU1M&t=1s
Зачем выполнять приказы свихнувшегося человека, и умирать за это?
Только дурак будет умирать за приказы психически-больного человека.
Ставить громкоговорители и транслировать все это на российских военных.
Такі новини для баранів "ЗєлєнскійЛуччійПрєзідєнт" чи на кого розраховані???
Они еще, когда вернутся в россию, путина скинут!
Будет военный переворот!
Так пусть сам идет и за это воюет!
Они то тут при чем?