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армия РФ (15331) война (46566) Лисичанск (321) Северодонецк (601) 503-й ОБМП (30)

"Поняли ли вы все, какая это роскошь ходить по украинской земле? Мне очень больно за территории, которые сейчас в оккупации", - морпех 503-го батальона Ярина Черногуз. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Боец 503-го отдельного батальона морской пехоты Ярина Черногуз записала видеообращение, в котором призвала украинцев меняться – учиться защищать свою страну, бороться с несправедливостью и беззаконием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое видеообращение она записала в перерыве между боями на бахмутском направлении и опубликовала на своей странице в соцсети.

"Сейчас мы находимся на бахмутском направлении и стараемся уберечь от захвата последнюю большую трассу от Украины свободной до Северодонецка и Лисичанска, которую россияне пытаются взять под свой контроль... Поняли ли вы все, какая это роскошь ходить сейчас по украинской земле? Как дорого стоит эта роскошь и как быстро эта земля теряется, если не понимать, что она является роскошью?... Если, пока мы здесь воюем, в городах, в Верховной Раде, не будет все меняться, не будут приниматься законы, которые будут реформировать нашу судебную систему, нашу экономику, нашу оборонную сферу... то пройдет 10-20-30 лет и от Украины может ничего не остаться...", – говорит она.

Смотрите: Морпехи из беспилотника уничтожают вражескую БМП. ВИДЕО
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Топ комментарии
+97
Особисто я не можу пробачити зебілам провалену підготовку до війни.
Через их загинуло надто багато населення, надто багато військових.
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30.05.2022 11:04
+64
Коли їх чорнороті мосійчучки, перед виборами, втовкмачували українцям, "хуженебудет" "навчаться", було зрозуміло, що за навчання доведеться платити страшну ціну. Бо навчатися, експеремнетувати вони будуть на живих людях та їх долях. І не факт, що вони будуть старанними учнями.
Так і сталося. Цим учням "какяразніца", що їх за рік попередили, що 100% буде гостра фаза війни і потрібно зміцнвати оборону, збільшувати армію і вивозити цивільних.
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30.05.2022 11:16
+50
Три роки нас намагались відлучити від боротьби, щоб українці байдуже махнули рукою на свою державу. Під егідою "какая разніца". Навіть зараз марафон ігнорує все українське.
Ніхто не піднімає питання цінності української держави, в нас лише є президент.
Якби Хливнюк не заспівав Калину, то ніхто би і не згадав. Відео стало вірусним і прославило нас у світі. Дуже бракує чогось такого. За що варто боротись. Не оті подушки чи чашки з мордами Зе і Люсінди. Хочеться справжнього.
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30.05.2022 11:11
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devka ogonj prosto.....respekt
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30.05.2022 11:02 Ответить
Ось обов'язково подивіться відео цієї відважної дівчини, записане 2020-го року:

https://www.youtube.com/watch?v=0PT2qKkUu3Q
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30.05.2022 13:12 Ответить
Яка красуня наша Справжня бандерівка! 😍
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31.05.2022 08:47 Ответить
А де зараз сепарка Ленка скумбрія?
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30.05.2022 11:03 Ответить
Так это же 40.000 тонн скумбрии по 8 грн за кг. Целый балкер, если навалом грузить.
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30.05.2022 12:26 Ответить
Особисто я не можу пробачити зебілам провалену підготовку до війни.
Через их загинуло надто багато населення, надто багато військових.
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30.05.2022 11:04 Ответить
Коли їх чорнороті мосійчучки, перед виборами, втовкмачували українцям, "хуженебудет" "навчаться", було зрозуміло, що за навчання доведеться платити страшну ціну. Бо навчатися, експеремнетувати вони будуть на живих людях та їх долях. І не факт, що вони будуть старанними учнями.
Так і сталося. Цим учням "какяразніца", що їх за рік попередили, що 100% буде гостра фаза війни і потрібно зміцнвати оборону, збільшувати армію і вивозити цивільних.
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30.05.2022 11:16 Ответить
Навіть коли стали відомі точні плани кацапів, влада не попередила громадян, позбавивши багатьох людей навіть шансу на порятунок. Свої ж сім'ї заздалегідь вивезли у безпечні країни, цинічні покидьки.
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30.05.2022 11:21 Ответить
Это не просто халатность или тупость, это - государственная измена, которая стоила бы Украине государственности и самого существования, если бы не ВСУ. После войны народ обязан спросить с этой власти - а какого хрена, вы, зная о вторжении, саботировали оборону?
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30.05.2022 11:44 Ответить
причина більше в суцільній некомпетентності як нашого " предводителя" так і його оточення, яке він сам біля себе зібрав. Просто почитайте про "бойовий" досвід наших міністра оборони та міністра МВС. І це в країні яка воює з 14 го року
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30.05.2022 11:54 Ответить
Вони цивільні особи. По Закону.
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30.05.2022 14:12 Ответить
Надо спрашивать уже сейчас, а не ждать конца войны. ЗЕкодла в данный момент сидит у корыта власти и пытается рулить. Зеленский любыми способами портит отношение к Украине западных партнёров.
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30.05.2022 12:33 Ответить
Ирина Иваненко 7637ff53 Яким чином, можна приклади?
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31.05.2022 03:25 Ответить
А хто відповідає за оборону?
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31.05.2022 03:21 Ответить
Людина просто переживала за економіку і дуже хотіла на "шашлыки в мае"😀
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30.05.2022 11:55 Ответить
От-от! А то якщо не будем обороняься то втратимо Україну А потім Вакарчук буде співать пісні про гірку долю українського народу!
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30.05.2022 11:06 Ответить
Три роки нас намагались відлучити від боротьби, щоб українці байдуже махнули рукою на свою державу. Під егідою "какая разніца". Навіть зараз марафон ігнорує все українське.
Ніхто не піднімає питання цінності української держави, в нас лише є президент.
Якби Хливнюк не заспівав Калину, то ніхто би і не згадав. Відео стало вірусним і прославило нас у світі. Дуже бракує чогось такого. За що варто боротись. Не оті подушки чи чашки з мордами Зе і Люсінди. Хочеться справжнього.
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30.05.2022 11:11 Ответить
Все дуже просто. Візьміть ягід/фруктів та сходіть у шпиталь до поранених воїнів. Одразу появиться "щось таке"!
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30.05.2022 11:23 Ответить
Не дуже туди й пускають.
А ще не розголошують скільки і куди привезли.
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30.05.2022 11:33 Ответить
Зможете мені пояснити, чому я не можу допомагати військовим та шпиталям і чути та бачити український контент?
Чому все має бути узагальнене, обезличене. а тим більше огидно подібне до макшанського ідолопоклонства?
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30.05.2022 20:50 Ответить
За свое выживание. За будущее детей. За свободную страну. За свою землю. За будущее с современными технологиями в цивилизации, а не "срущий мир" с бараками и гнилыми сортирами. За то, что бы остаться украинцами - людьми, а не превратиться в малоросский подкацапский биомусор. Я думаю, поводов для борьбы и так выше крыши, даже без символов.
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30.05.2022 11:48 Ответить
ти, я бачу, вже в обороні
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31.05.2022 03:14 Ответить
Как сильно сказано!
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30.05.2022 11:06 Ответить
Як казав Віктор Андрійович Ющенко - Україна потрібна лише українцям. А ще він казав, що всі біди України від того, що нею керують неукраїнці.
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30.05.2022 11:06 Ответить
von ot sjuda kacap
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30.05.2022 11:23 Ответить
Ти, рагуль, може ще закукурікаєш зараз про "внєшнєє управлєніє"?
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30.05.2022 11:24 Ответить
Може Кравчук чи Кучма були неукраїнцями, чи Ющенко? Начебто не так. Але де результат розквіту держави? Справа не в етнічній чистоті керівника, а в його відношенні до нашої, і його також, країни.
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30.05.2022 11:13 Ответить
Так звана Українська Радянська Соціалістична Республіка не була суб'єктом міжнародного права, а лише адміністративною одиницею «совєтської тюрми народів». Вона не мала свободи зовнішніх зносин, власного війська, власних грошей та інших ознак державності. В ній влада належала не українському народові, а ВКП(б), філія якої КП(б)У в 1925 р. мала тільки 36,9% українців. І це в той час, коли етнічні українці складали більше 81% населення України. Як свідчив український вчений М.Шаповал, за даними радянської статистики українці в Радах губерній становили меншість - 45%. А в Раднаркомі УРСР серед 16 т. зв. "народних" комісарів бачимо лише одного чи двох українців. Решта - росіяни та представники інших "братніх" народів. Українці, які складали 81, % населення, у керівних органах промисловості й фінансів УРСР становили тільки 15,5%. Росіяни і євреї, частка яких серед населення була 14,66%, в управлінні промисловістю й фінансами посідали 76,2%. За тридцять чотири роки - від березня 1919 до червня 1953 р. - керівництво ЦК КП(б)У було увесь час у руках чужинців. Лише в червні 1953 року першим секретарем ЦК КП(б)У призначили зросійщеного українця О.Кириченка. http://memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html - зараз не так? а як?
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30.05.2022 11:32 Ответить
Це проблема українців, які не змогли згуртуватися і відстояти.
Цим зараз патріоти і займаються.
До речі, хто у нас зараз Президент ??
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30.05.2022 14:15 Ответить
... і його куколдовод
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30.05.2022 15:11 Ответить
Нещодавно показували по одному тб-каналу стареньке інтерв'ю Кравчука
І він розповідав про те, як приймали незалежність України.
Нагадую, Кравчук тоді ще не був президентом, він був председателем Верховного Совета УССР.
Так от - з 349 депутатів "проти" проголосувала тільки одна людина. Л.Д.Кучма.
Є питання?
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31.05.2022 08:56 Ответить
К Ющу тоже вопросов выше крыши. И первый - КАК можно было поставить премьером Яныка?! Который должен был быть лишен мандата, а его партия - разогнана?
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30.05.2022 11:51 Ответить
русская...
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30.05.2022 12:07 Ответить
І потім він привів Януковича у владу.
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30.05.2022 16:57 Ответить
А може юля зі своєю ширкою?
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30.05.2022 20:14 Ответить
Лайкнув, хоча...
Ющенко розкидав красиві слова. А коли обісрався де тільки міг, то просто втік займатися своєю пасікою.
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30.05.2022 22:41 Ответить
Приймайте негайно закон про вільне володіння усіма видами стрілецької зброї! Скільки буде ще жертв на окупованих територіях, жертв, яких не було б, якби у людей була хоча б короткоствольна зброя, тим більше - автоматична? Якби орки знали, що на руках в українців мільйони стволів автоматичної зброї - чорта лисого вони сюди всунули б своє рило!
Нашій Валькірії Ярині - респект, сили і наснаги!
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30.05.2022 11:11 Ответить
ворог не дозволяє видати зброю всім українцям. Он Харків видав зброю:
https://censor.net/ua/news/3344723/zvilnenyyi_nachalnyk_sbu_harkivschyny_dudin_vymagaye_vid_zelenskogo_sprostuvaty_zayavu_pro_bezdiyalnist
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30.05.2022 12:40 Ответить
🔱Яринка Чорногуз,це військова медик,онука письменника з Вінниччини!В неї загинув хлопець від кулі рашистського снайпера в зоніООС ще до повномасш.війни!
Яринко,будь жива,будь здорова,а після того ,як Україна переможе у війні з рашистами-нацистами будь по жіночому щаслива!🇺🇦
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30.05.2022 11:13 Ответить
Соромно, шо такі гарні дівчата знаходяться в окопі і а здорові лосі на лавках пиячать
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30.05.2022 11:15 Ответить
все до останнього слова правда. Треба поширювати це відео, хоча до дурнів не дійде. Хто знає то хірургічний зажим в правій кишені? І навіщо він солдату?
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30.05.2022 11:15 Ответить
зрозуміло, вона бойовий медик, тому і зажим в кишені
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30.05.2022 11:20 Ответить
Я не разглядел, или это зажим, или ножницы. Спец. ножницы для разрезания одежды многие носят вместе с турникетом и пакетом первой помощи.
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30.05.2022 18:57 Ответить
Привет, дружище. Это зажим 100 процентов. Моя мать была хирургом.
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30.05.2022 19:06 Ответить
Селямчик, брате. ОК. Просто я на наши тревожные комплекты отдельно пакую турникет, israeli trauma bandage, и как раз ножницы.
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30.05.2022 19:18 Ответить
Дивитись і слухати це важко , важко тому , що такі тендітні та розумні дівчата захищають Україну , а такі брехливі і боягузливі як "котлета" , бужанський , трухінін , арахамія , та багато інших безсоромно ховаються за їх спинами
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30.05.2022 11:24 Ответить
Красивая и умная девочка!
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30.05.2022 11:27 Ответить
Так думает каждый боец на передовой.. однако в тылу всё осталось по прежнему.. власть мутит кулуарные игры, Гетьманцев думает как придушить свободный бизнес.. ничего не меняется
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30.05.2022 11:29 Ответить
Карантин продовжено! По ковіду!Пора вакцини закупати і приступати до денацифікації!
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30.05.2022 12:45 Ответить
Призупинений на час військових дій.
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30.05.2022 14:16 Ответить
малоросів вже не змінити
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30.05.2022 11:36 Ответить
І я би ше додав - як легко ця земля розпродається з молотка.
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30.05.2022 11:48 Ответить
Все вірно сказано! Україна велика і багата держава, але тільки розкрадається нещадно, а від цього маємо те, що маємо. Досить давати красти та грабувати. Треба піднімати оборонку та промисловість від цього буде залежити і соціальний рівень та всі тоді почнуть рахуватися з Україною, бо держава стане могутньою.
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30.05.2022 11:53 Ответить
Величезний респект. Впевнений,вернетесь з перемогою. І тоді за вами майбутнє України. Ви маєте стати отим фундаментом УКРАЇНСТВА на багато століть.Ми з радістю будемо вам допомогати і підтримувати. Не бійтеся брати владу в свої руки. Більш порядної і чесної влади ніж фронтовики бути не може. Мені 60+. Був. Вигнали. Дай Боже вам здоров'я.
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30.05.2022 12:08 Ответить
***
Прикинь, народ, а где-то ж нет войны!
Там скоро лето! И народ тусит на пляже.
Мы тут нужны, на западе страны
Тут так привычны люди в камуфляже.

Там будоражат радостные слухи:
В метро теперь, бл*дь, ловит интернет!
Там все воюют яростно в фейсбуке.
Потом война окончена - обед!

Там хорошо, там лишь вжимают бошку в плечи,
Сирена иногда пугает хрупкость тишины.
И пиво пьют в кафешках каждый вечер.
В одной стране… идёт война и нет войны!

Здесь мысли заползает, как тарантул:
Лишь про прилеты а не про отпуск летом.
И сново волонтёр - уставший ангел
Укроет нас крылом-бронежилетом.

Прикинь, народ, а где-то ж нет войны!
И девушки воздушны словно феи.
Да, все на москалей раздражены,
Но бакса курс волнует все ж сильнее.

Мы победим!!! И это наша аксиома!
Преодолеем, сможем - верь и знай !!!
Все победим: и те, кто были дома,
Кто возвратился и кто навеки пал.

Надеюсь люди "там-где-нет-войны"
Помогут людям "мы-их-победили".
Чтоб все-все-все-все жители страны
О павших и пропавших не забыли!

Напишут скоро их и наши СМИ,
Сияя заголовком в гуталине:
Прикиньте, в Украине больше нет войны!
Героям слава!! Слава Украине!

Автор: Максим К. (ВСУ
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30.05.2022 12:08 Ответить
❤️
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30.05.2022 16:22 Ответить
Дуже гарний вірш. Дякую.
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31.05.2022 08:58 Ответить
Ця чудова дівчина,патріотка ризикує своїм життям аби звільнити Україну! а позеленівша вата спокійнісінько у тилу вичікує слушного моменту для удару в спину. така ось казочка,малята!
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30.05.2022 12:12 Ответить
"Якщо, поки ми тут воюємо, у містах, у Верховній Раді, не буде все змінюватися, не будуть прийматися закони, які реформуватимуть нашу судову систему, нашу економіку, нашу оборонну сферу,.. то мине 10-20-30 років і від України може нічого не лишитися...", - каже вона."
О так,там кричущі зміни відбуваються, так у ВР заступник комітету з Нацбезпеки Безугла запропонувала дозволити офіцерам розстрілювати без суду солдатів за невиконання наказу ..
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30.05.2022 12:51 Ответить
Під час війни "все змінювати" ?? Це самообман. Тим більше, після виборів 2019 р.
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30.05.2022 14:18 Ответить
Особливо коли проголосували за рускій мір в обличчі Зе,
бо що він не робить, а виходить рускій мір в українській обгортці.
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30.05.2022 14:56 Ответить
При усій повазі ... Нащо вони свої дані і обличчя показують ..?
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30.05.2022 14:10 Ответить
Вибирайте побільше популістів по типу Зеленського який навіть з моно більшістю ні*рена не зробив.... Якого попереджали про напад за рік і він нічого не зробив бо думав що так буде краще..... Якого попереджали за рік а він брав кредити на дороги а не на зброю.... Якого попереджали а він воював з Порошенком а не з Росією та її посіпаками...
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30.05.2022 14:19 Ответить
Моя знакомая сейчас вместе с мамой на оккупированной территории в Херсонской области в селе. Уже несколько раз приходили обыскивать дом, сарай, подвал оккупанты с оружием. Смотрели телефоны, расспрашивали про отношение к россии и российской армии. Поняли, что их тут ненавидят, удивлялись - почему к ним так агрессивно настроены.
Брат только недавно мог к ним пробраться из Херсона, проезжая через многочисленные вражеские блок-посты, где его и машину обыскивали, смотрели телефон, задавали много идиотских вопросов.
Когда они слышат обстрелы, разрывы снарядов - радуются, значит наши рядом, готовятся их освобождать, про них Украина не забыла. Они очень ждут освобождения.
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30.05.2022 14:45 Ответить
слышат обстрелы, разрывы снарядов - радуются....
Господи, до чего мы дожили....
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30.05.2022 22:27 Ответить
Парамедік морпехів, поважна спецальність. Щасти дівчині
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30.05.2022 14:59 Ответить
да кохані, досить чекати, що ЗСУ після перемоги...не може ЗСУ робити все те, що має робити громадське суспільство. Не скидуйте все на ЗСУ бо інакше і перемоги нам не бачити. Для порівняння після другої Світової в радянському союзі, багато хто теж сподівався що армія-переможець прийде і розбереться з тиловими щурами, чи маю нагадувати чим закіньчилося?
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30.05.2022 15:27 Ответить
Красива, розумна, ніжна дівчино!

Мужній, сильний воїне України!

Обіцяю тобі робити все залежне від мене на роботі, у волонтерстві, у своєму місті для того, щоб наша країна перемогла якнайшвидше.

Тобі - сили, терпіння, мужності і військових звитях.

Бережи себе і пам'ятай, тобі повертатися додому, народжувати дітей і приймати безпосередню участь в управлінні нашої країни. За тобою і твоїми побратимами майбутнє!
Низько вклоняюся тобі, ГЕРОЇНЕ!
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30.05.2022 16:39 Ответить
НЕ ЗМІНИТЬСЯ, А ПОВБИВАЙТЕ КОРУПЦІОНЕРІВ Й СЕПАРІВ !!!
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30.05.2022 23:00 Ответить
чому не вімкнуць цей марафон якій сприяє развалу України. Чому ні показивають справжніх людей як ця дівчина. чего показывают разных арестовичей .падаляков. арахамиев и всякую ********,,. Народ проснитесь! неужели вас засосала это зелёное болото. ПРОСНИТЕСЬ ПОКА НЕ ПОЗДНО. !
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30.05.2022 23:20 Ответить
"...і пізнаєте правду, - а правда вас вільними зробить!"

Проект (людям) побудувати "Царство Небесне" на Землі - це план Бога, ціль якого - врятувати біологічний вид "homo sapiens" та інші види життя на планеті Земля. Алгоритм Бога захисту життя.
.......

... Ще за часів, коли Ісус ходив землею і навчав учнів і маси людей особисто, люди уявляли собі спасіння від месії інакше, ніж це, як виявилось, було задумано Богом. Багато хто і досі уявляє, що Бог створить (чи вже створив) Царство Небесне, думаючи, що Бог сам збудує це Царство. Але ...

Але хіба не логічно більш імовірним вважати інше припущення, - що Бог дав людям знання про те, яке має бути Царство Боже, і як його можна збудувати, тобто представив їм проект (і ще й з детальними роз'ясненнями і багатьма прикладами), для того, щоб вони самі змогли збудували таке суспільство за цим Його проектом?

Колись раніше - перед потопом - таке вже було:

Бог врятував рід людський і багато видів тварин тим, що попередив Ноя про майбутній потоп і дав йому план спасіння від потопу - проект корабля і інструкції, що і як робити.

Ной збудував корабель для спасіння від потопу за проектом Бога, а не Бог збудував корабель для Ноя. (Більш докладне пояснення цієї ж ідеї на прикладі правил дорожнього руху наведене нижче.)
...
... простий приклад: Наші біологічні батьки (мама, тато) теж ******* нас і теж бажають нам добра, і теж хочуть уберегти нас від небезпек. Вони навчають нас різному, також і правилам дорожнього руху. Вони навчають нас для того, щоб врятувати нас від небезпек світу, зокрема, й від смерті на дорозі від якогось авто. Можливо, нам і хотілося б, щоб хтось із наших батьків повсякчас оберігав нас від автомобілів і висмикнув нас з-під загрози смерті, але ж... навіть незважаючи на те, що це можливо (теоретично, батько може постійно ходити разом з нами і нас оберігати), але це було би вкрай непрактично, тому що така "система безпеки" потребує вкрай багато зайвих витрат ресурсів (енергії, часу та інших) порівняно з іншим способом - навчитися правилам дорожнього руху і самоконтролю, тобто добровільно самостійно дотримуватися цих правил, мотивуючи себе розумінням доцільності таких правил і такої поведінки, і власне, цілей, на досягнення яких все це спрямоване.
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Більше - див. розділ 2 та розділ "Чому саме зараз?" із повного тексту. - Джерело: 2homosapiens-ua.blogspot.com

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31.05.2022 02:06 Ответить
 
 