"Поняли ли вы все, какая это роскошь ходить по украинской земле? Мне очень больно за территории, которые сейчас в оккупации", - морпех 503-го батальона Ярина Черногуз. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Боец 503-го отдельного батальона морской пехоты Ярина Черногуз записала видеообращение, в котором призвала украинцев меняться – учиться защищать свою страну, бороться с несправедливостью и беззаконием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свое видеообращение она записала в перерыве между боями на бахмутском направлении и опубликовала на своей странице в соцсети.
"Сейчас мы находимся на бахмутском направлении и стараемся уберечь от захвата последнюю большую трассу от Украины свободной до Северодонецка и Лисичанска, которую россияне пытаются взять под свой контроль... Поняли ли вы все, какая это роскошь ходить сейчас по украинской земле? Как дорого стоит эта роскошь и как быстро эта земля теряется, если не понимать, что она является роскошью?... Если, пока мы здесь воюем, в городах, в Верховной Раде, не будет все меняться, не будут приниматься законы, которые будут реформировать нашу судебную систему, нашу экономику, нашу оборонную сферу... то пройдет 10-20-30 лет и от Украины может ничего не остаться...", – говорит она.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=0PT2qKkUu3Q
Через их загинуло надто багато населення, надто багато військових.
Так і сталося. Цим учням "какяразніца", що їх за рік попередили, що 100% буде гостра фаза війни і потрібно зміцнвати оборону, збільшувати армію і вивозити цивільних.
Ніхто не піднімає питання цінності української держави, в нас лише є президент.
Якби Хливнюк не заспівав Калину, то ніхто би і не згадав. Відео стало вірусним і прославило нас у світі. Дуже бракує чогось такого. За що варто боротись. Не оті подушки чи чашки з мордами Зе і Люсінди. Хочеться справжнього.
А ще не розголошують скільки і куди привезли.
Чому все має бути узагальнене, обезличене. а тим більше огидно подібне до макшанського ідолопоклонства?
Цим зараз патріоти і займаються.
До речі, хто у нас зараз Президент ??
ол довод
І він розповідав про те, як приймали незалежність України.
Нагадую, Кравчук тоді ще не був президентом, він був председателем Верховного Совета УССР.
Так от - з 349 депутатів "проти" проголосувала тільки одна людина. Л.Д.Кучма.
Є питання?
Ющенко розкидав красиві слова. А коли обісрався де тільки міг, то просто втік займатися своєю пасікою.
Нашій Валькірії Ярині - респект, сили і наснаги!
https://censor.net/ua/news/3344723/zvilnenyyi_nachalnyk_sbu_harkivschyny_dudin_vymagaye_vid_zelenskogo_sprostuvaty_zayavu_pro_bezdiyalnist
Яринко,будь жива,будь здорова,а після того ,як Україна переможе у війні з рашистами-нацистами будь по жіночому щаслива!🇺🇦
Прикинь, народ, а где-то ж нет войны!
Там скоро лето! И народ тусит на пляже.
Мы тут нужны, на западе страны
Тут так привычны люди в камуфляже.
Там будоражат радостные слухи:
В метро теперь, бл*дь, ловит интернет!
Там все воюют яростно в фейсбуке.
Потом война окончена - обед!
Там хорошо, там лишь вжимают бошку в плечи,
Сирена иногда пугает хрупкость тишины.
И пиво пьют в кафешках каждый вечер.
В одной стране… идёт война и нет войны!
Здесь мысли заползает, как тарантул:
Лишь про прилеты а не про отпуск летом.
И сново волонтёр - уставший ангел
Укроет нас крылом-бронежилетом.
Прикинь, народ, а где-то ж нет войны!
И девушки воздушны словно феи.
Да, все на москалей раздражены,
Но бакса курс волнует все ж сильнее.
Мы победим!!! И это наша аксиома!
Преодолеем, сможем - верь и знай !!!
Все победим: и те, кто были дома,
Кто возвратился и кто навеки пал.
Надеюсь люди "там-где-нет-войны"
Помогут людям "мы-их-победили".
Чтоб все-все-все-все жители страны
О павших и пропавших не забыли!
Напишут скоро их и наши СМИ,
Сияя заголовком в гуталине:
Прикиньте, в Украине больше нет войны!
Героям слава!! Слава Украине!
Автор: Максим К. (ВСУ
О так,там кричущі зміни відбуваються, так у ВР заступник комітету з Нацбезпеки Безугла запропонувала дозволити офіцерам розстрілювати без суду солдатів за невиконання наказу ..
бо що він не робить, а виходить рускій мір в українській обгортці.
Брат только недавно мог к ним пробраться из Херсона, проезжая через многочисленные вражеские блок-посты, где его и машину обыскивали, смотрели телефон, задавали много идиотских вопросов.
Когда они слышат обстрелы, разрывы снарядов - радуются, значит наши рядом, готовятся их освобождать, про них Украина не забыла. Они очень ждут освобождения.
Господи, до чего мы дожили....
Мужній, сильний воїне України!
Обіцяю тобі робити все залежне від мене на роботі, у волонтерстві, у своєму місті для того, щоб наша країна перемогла якнайшвидше.
Тобі - сили, терпіння, мужності і військових звитях.
Бережи себе і пам'ятай, тобі повертатися додому, народжувати дітей і приймати безпосередню участь в управлінні нашої країни. За тобою і твоїми побратимами майбутнє!
Низько вклоняюся тобі, ГЕРОЇНЕ!
Проект (людям) побудувати "Царство Небесне" на Землі - це план Бога, ціль якого - врятувати біологічний вид "homo sapiens" та інші види життя на планеті Земля. Алгоритм Бога захисту життя.
.......
... Ще за часів, коли Ісус ходив землею і навчав учнів і маси людей особисто, люди уявляли собі спасіння від месії інакше, ніж це, як виявилось, було задумано Богом. Багато хто і досі уявляє, що Бог створить (чи вже створив) Царство Небесне, думаючи, що Бог сам збудує це Царство. Але ...
Але хіба не логічно більш імовірним вважати інше припущення, - що Бог дав людям знання про те, яке має бути Царство Боже, і як його можна збудувати, тобто представив їм проект (і ще й з детальними роз'ясненнями і багатьма прикладами), для того, щоб вони самі змогли збудували таке суспільство за цим Його проектом?
Колись раніше - перед потопом - таке вже було:
Бог врятував рід людський і багато видів тварин тим, що попередив Ноя про майбутній потоп і дав йому план спасіння від потопу - проект корабля і інструкції, що і як робити.
Ной збудував корабель для спасіння від потопу за проектом Бога, а не Бог збудував корабель для Ноя. (Більш докладне пояснення цієї ж ідеї на прикладі правил дорожнього руху наведене нижче.)
...
... простий приклад: Наші біологічні батьки (мама, тато) теж ******* нас і теж бажають нам добра, і теж хочуть уберегти нас від небезпек. Вони навчають нас різному, також і правилам дорожнього руху. Вони навчають нас для того, щоб врятувати нас від небезпек світу, зокрема, й від смерті на дорозі від якогось авто. Можливо, нам і хотілося б, щоб хтось із наших батьків повсякчас оберігав нас від автомобілів і висмикнув нас з-під загрози смерті, але ж... навіть незважаючи на те, що це можливо (теоретично, батько може постійно ходити разом з нами і нас оберігати), але це було би вкрай непрактично, тому що така "система безпеки" потребує вкрай багато зайвих витрат ресурсів (енергії, часу та інших) порівняно з іншим способом - навчитися правилам дорожнього руху і самоконтролю, тобто добровільно самостійно дотримуватися цих правил, мотивуючи себе розумінням доцільності таких правил і такої поведінки, і власне, цілей, на досягнення яких все це спрямоване.
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Більше - див. розділ 2 та розділ "Чому саме зараз?" із повного тексту. - Джерело: 2homosapiens-ua.blogspot.com
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