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Оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тыс. человек, но жертв может быть гораздо больше, - Бойченко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Число погибших мариупольцев увеличивается, в братских могилах похоронили не менее 16 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Отмечается, что на Старокрымском кладбище за месяц появилось 25 новых секторов траншейного типа. Тела укладывают в несколько слоев, а затем "маскируют" табличками как индивидуальные захоронения.

Всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тысяч мариупольцев – возле поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное. Еще около 5 тысяч человек были похоронены коммунальными службами до середины марта. Под завалами, на стихийных кладбищах и во временных моргах остаются тысячи тел.

"Мы оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тысячи. Но все больше фактов говорит, что последствия преступления рашистов значительно страшнее. Это требует особого внимания мирового сообщества, как ужасное положение местного населения в оккупации", - подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Читайте: Вода размывает могилы во дворах Мариуполя, что чревато распространением болезней, - мэр Бойченко
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Прикольно на шашлики сходили...
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30.05.2022 11:58 Ответить
Интересно, как спится двум Вовочкам, невинные жертвы во сне не приходят?
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30.05.2022 12:02 Ответить
и основная причина то что не закрыли Чонгар....зеленые недоумки
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30.05.2022 12:04 Ответить
Чонгар - одна из. Перекоп, мосты через каналы, Черная Долина, Бердянск, Мелитополь и т.д. Все это одной фразой- государственная измена высшего должностного лица.
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30.05.2022 12:10 Ответить
Слава ZE! и Верещучке, которые вместо эвакуации украинцев заботились об экономике. В итоге потенциальные налогоплательщики лежат в братских могилах.
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30.05.2022 12:06 Ответить
 
 