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Брифинг семей защитников Мариуполя. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Семьи защитников Мариуполя дают брифинг по защите их прав в плену и обмену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тыс. человек, но жертв может быть гораздо больше, - Бойченко. ВИДЕО
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Подвиг несгибаемых героев "Азова" является прямым следствием предательства высшего должностного лица страны. И оно за это еще обязательно ответит перед народом Украины.
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30.05.2022 13:39 Ответить
А вот как власть попыталась снять с повестки тему защитников "Азовстали". Ничего нового от Подоляка и Ко.

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30.05.2022 13:42 Ответить
Судячи з кількості коментарів, доля захисників Маріуполя нікого не цікавить.... Сумно
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30.05.2022 18:39 Ответить
Чому на брифінгу немає керівництва держави? Чому немає представників ГШ ? Хоч один депутат був тут присутній? Зрадники...
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22.08.2022 17:07 Ответить
 
 