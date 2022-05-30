Брифинг семей защитников Мариуполя. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Семьи защитников Мариуполя дают брифинг по защите их прав в плену и обмену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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