РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11874 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
22 001 36
война (46615) Мариуполь (5560) Азов (697) Азовсталь (354) пленные (1830)

"Я бы исполнял приказ до последнего. Мы делаем свою работу до конца", - пленный "азовец" Гринцевич. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Боец полка "Азов" Назарий Гринцевич объяснил российским пропагандистам, почему украинские защитники 3 месяца мужественно обороняли завод "Азовсталь".

Видео обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Вся информация о пленных защитниках Мариуполя пока секретна, - Маляр
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+44
Бережи вас, рідненькі, Господь та Матінка Богородиця
показать весь комментарий
30.05.2022 13:50
+38
хіба не видно із відповідей.

і це в полоні!

Слава тобі, Герою!
Бережи тебе Бог!
показать весь комментарий
30.05.2022 14:23
+34
Випустив кацапню з Криму і вони блокували Маріуполь з півдня.
показать весь комментарий
30.05.2022 14:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, чи хлопці не шкодують..
показать весь комментарий
30.05.2022 13:49 Ответить
хіба не видно із відповідей.

і це в полоні!

Слава тобі, Герою!
Бережи тебе Бог!
показать весь комментарий
30.05.2022 14:23 Ответить
Бережи вас, рідненькі, Господь та Матінка Богородиця
показать весь комментарий
30.05.2022 13:50 Ответить
То есть у нас всё "секретно" по Азовцам, а у русспропагандонов уже видосики косяком пошли?... Геращенко энд компани, вы что-то вообще можете кроме тупого пис...абольства?
показать весь комментарий
30.05.2022 13:51 Ответить
Най ідуть які завгодно косяки, лише б їх повернули...
показать весь комментарий
30.05.2022 13:54 Ответить
А что,нашим ещё поехать интервью у них взять? Как здесь можно повлиять на кацапских пропагандонов?
показать весь комментарий
30.05.2022 14:00 Ответить
Господь береже вас...
показать весь комментарий
30.05.2022 13:52 Ответить
Зелёная гнида должна быть повешена за предательство азовцев и отправку их на пытки
показать весь комментарий
30.05.2022 13:54 Ответить
в чем предательство ? говори конкретно, не будь попугаем .
показать весь комментарий
30.05.2022 14:03 Ответить
Випустив кацапню з Криму і вони блокували Маріуполь з півдня.
показать весь комментарий
30.05.2022 14:12 Ответить
не можна було залишали Азов в оточенні без перспектив прийти їм на допомогу

солдат в оточенні рано чи пізно приречений на смерть або полон.
ми втратили в полон більше 2 000 таких сталевих вояків як цей герой-азовець

скільки б користі вони могли принести зараз !
показать весь комментарий
30.05.2022 14:20 Ответить
В чем, зебилко? В том, что страна была не подготовлена к вторжению, а юг был приготовлен для беспрепятственного вторжения. В том, что бросили Азов и 36 бригаду морпехов в почти окруженный Мариуполь, спалив две профессиональные бригады. Клоун не давал разрешения на прорыв в первый месяц , когда был шанс. А теперь приказал сдаться, озвучив это в эфире "эвакуацией", умыл руки и забил хрен на ДВЕ ТЫСЯЧИ бойцов! Зеленая шобла теперь перевела стрелки на мифических гарантов и вычеркнула и своих бошек героев Марика.
показать весь комментарий
30.05.2022 14:57 Ответить
цікаво, а погодився б путін, на обмін Зеленського і усєї його шобли на полонених захисників Маріуполя?
показать весь комментарий
30.05.2022 16:34 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2022 14:03 Ответить
Сподiваюсь наша влада гiдно оцiне цiх мужнiх хлопцiв!
показать весь комментарий
30.05.2022 14:14 Ответить
Сподівайся, сподівун. Блазні оцінять, причому виключно посмертно.
показать весь комментарий
30.05.2022 15:00 Ответить
на владу не сподівайтесь, хлопці не заради влади воювали, а заради людей. От люди і мають їх гідно оцінити, і не дати пропасти їх справі на марно.
показать весь комментарий
30.05.2022 15:01 Ответить
Синку, дякую тобі. Ви неймовірні чоловіки... Гідність, мужність, сила, доброта, розум.
показать весь комментарий
30.05.2022 14:16 Ответить
Наташа Лебедева. А вам спасибо за такой краткий и точный комментарий.
показать весь комментарий
30.05.2022 16:47 Ответить
Бог та Україна з Вами хлопці!
показать весь комментарий
30.05.2022 14:19 Ответить
Азов та інші наші герої-захисники Маріуполя зараз зеленому шапіто "не на часі", більше того, щоб суспільство не задавало зайвих питань, інформайію по Азовцям назвали "секретною" для українського суспільства. Зараз "на часі" вказівка не пускати лідера опозиції на самміт НАТО та викинути з ТВ простору всі опозиційні канали. Зелена шобла напевно готується піти гуртом за "рускім ваєнним карабльом"...
показать весь комментарий
30.05.2022 14:21 Ответить
Тре нашім воякам брати в полон побільше кадирівців (кажуть їх міняють хутко, та ще й махри мішечок за кожного додають) та обміняти поскоріш на наших хлопців з Азовсталі, там же не тіки АЗОВці, а ще морпіхи, прикордонники, нацгвардійці та місцеві поліціянти...
Прикро дуже шо не змогли розблокувати, але полон це хоч якась надія для них залишитись живими та повернутись на батьківщину.
показать весь комментарий
30.05.2022 14:24 Ответить
СПАСИБО нашим защитникам❤️❤️❤️💙💛 молимся за вас🙏🙏🙏🙏🙏
показать весь комментарий
30.05.2022 14:31 Ответить
Справжній воїн! Не злякався перед ворогом і відповідає мужньо!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
30.05.2022 14:32 Ответить
Он их убрал, чтобы никто не мешал ему чувствовать себя героем, как Илья Муромец.
Враги штабелями сами складываются и Армия здесь не причём.
показать весь комментарий
30.05.2022 14:44 Ответить
на Ілью Муромця-то він не тягне аж ніяк.
показать весь комментарий
30.05.2022 15:02 Ответить
Мужественно, и досадно что вот так все. Многие говорят что будет обмен, но никто не говорит, что и близко нет адекватного обменного фонда солдат на солдат если 1 к 1. Будут уступки в чем то другом, и это печально но и своих бросать нельзя. Спасибо Слугам народа за подготовку к очевидной войне, послужили бы вы так народу Украины, как услужили народу рашке - цены б вам не было
показать весь комментарий
30.05.2022 14:50 Ответить
Справжній воїн. Дуже шкода, що так вийшло.
показать весь комментарий
30.05.2022 15:00 Ответить
Сподіваюся, коли настане моя черга, я буду таким же сильним, як цей хлопець.
показать весь комментарий
30.05.2022 15:24 Ответить
справжній Герой!
показать весь комментарий
30.05.2022 15:56 Ответить
Вообще-то военному руководству надо было, наверное, раньше отдать приказ на выход. Видели же, что русосвиньи рвутся к Мариуполю со стороны Крыма.
Все время убеждаюсь в справедливости выражения "Подвиг - это всегда результат чьей-то халатности".
И посмотрите, какая разница между пленными орками и нашими. Какое достоинство, голову держит ровно, никаких рыданий, как у орков. "Да, я бы исполнял приказ, до последнего".
Ну разве можно не гордиться такими сыновьями Украины...
показать весь комментарий
30.05.2022 16:45 Ответить
geroi
показать весь комментарий
30.05.2022 16:52 Ответить
Это отважный преданный сын своего народа. Видно он ничего не боится. В отличие от гниловатых шутов и прочих трусов с Банковой. Боже сохрани жизнь этому солдату своей Родины. За такое интервью кацапы его могут убить . Невозможно без слез смотреть это видео. Сердце разрывается...
показать весь комментарий
30.05.2022 16:54 Ответить
Мужчина.
показать весь комментарий
30.05.2022 18:45 Ответить
Та тим дебілам кацапським ніколи незрозуміти душу українця ! Респект хлопцеві ! Незкорений...
показать весь комментарий
30.05.2022 18:53 Ответить
НЕОБХОДИМО БЫЛО РАКЕТАМИ ПО РОССИИ ОТСТРЕЛЯТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО И НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ОТДАВАТЬ И НИ С КЕМ НИЧЕГО НЕ ПОДПИСЫВАТЬ !!!
показать весь комментарий
30.05.2022 19:01 Ответить
 
 