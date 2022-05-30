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"Я бы исполнял приказ до последнего. Мы делаем свою работу до конца", - пленный "азовец" Гринцевич. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Боец полка "Азов" Назарий Гринцевич объяснил российским пропагандистам, почему украинские защитники 3 месяца мужественно обороняли завод "Азовсталь".
Видео обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
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+44 Чайка Київ
показать весь комментарий30.05.2022 13:50
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показать весь комментарий30.05.2022 14:12
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і це в полоні!
Слава тобі, Герою!
Бережи тебе Бог!
солдат в оточенні рано чи пізно приречений на смерть або полон.
ми втратили в полон більше 2 000 таких сталевих вояків як цей герой-азовець
скільки б користі вони могли принести зараз !
Прикро дуже шо не змогли розблокувати, але полон це хоч якась надія для них залишитись живими та повернутись на батьківщину.
Враги штабелями сами складываются и Армия здесь не причём.
Все время убеждаюсь в справедливости выражения "Подвиг - это всегда результат чьей-то халатности".
И посмотрите, какая разница между пленными орками и нашими. Какое достоинство, голову держит ровно, никаких рыданий, как у орков. "Да, я бы исполнял приказ, до последнего".
Ну разве можно не гордиться такими сыновьями Украины...