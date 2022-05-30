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"Я чувствую себя патриоткой даже тогда, когда я без одежды", - россиянкам предлагают имплантаты для груди с триколором и в камуфляже. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Московская клиника пластической хирургии предложила россиянкам "патриотические" имплантаты для груди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на выбор можно выбрать имплантаты в камуфляжном цвете или с российским флагом.

"Я чувствую себя патриоткой даже тогда, когда я без одежды", – говорит героиня рекламного ролика клиники.

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Топ комментарии
+66
У кацапів путін головного мозку😁!
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30.05.2022 14:06
+54
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30.05.2022 14:07
+52
там нет мозга давно, они унитазы увидели только в Украине , и женское белье .
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30.05.2022 14:07
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Правила форума Совет форумчан
У кацапів путін головного мозку😁!
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30.05.2022 14:06 Ответить
там нет мозга давно, они унитазы увидели только в Украине , и женское белье .
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30.05.2022 14:07 Ответить
здається, вони самі зробили путінга таким.
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30.05.2022 14:10 Ответить
просто идиоты..
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30.05.2022 14:14 Ответить
Сказочные.........
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30.05.2022 14:32 Ответить
не хватает смайлика рыгачки
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30.05.2022 14:39 Ответить
Всю росію треба випалювати напалмом.
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30.05.2022 14:46 Ответить
Жизнь выходит на новый уровень🤙
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30.05.2022 14:47 Ответить
На черзі - китайське "імпортозамєщєніє".

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30.05.2022 15:25 Ответить
...ага, коли гроші зняли і пішли, а куди - здогадайтеся

Иностранные инвесторы до сих пор не увидели на своих счетах выплаты по российским государственным облигациям.

Купонные выплаты в евро и долларах на сумму около $100 млн не поступили на счета инвесторов. Если в течение 30 дней деньги не поступят на счета, по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт.

Национальный расчетный депозитарий РФ подтверждает, что средства для совершения выплат были сняты со счета.
https://t.me/charter97_org/74308
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30.05.2022 14:06 Ответить
рассияне думали что они самые умные и этот платеж отправили заранее, что бы избежать дефолта, если введут новые санкции. Американцы санкции ввели и сказали, что платеж не прошел "по техническим причинам". расияне в ****, ведь они свято верили в то, что только они могут кидками заниматься.
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30.05.2022 14:34 Ответить
А імплантів мозгів в них нема? Байдуже якого кольору, хоча б якісь
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30.05.2022 14:07 Ответить
хіба що від макаки - але цих на всіх не вистачає - тільки "обраним"
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30.05.2022 14:31 Ответить
Та все одно попиту не буде.
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30.05.2022 15:18 Ответить
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30.05.2022 14:07 Ответить
Які нафіг імпланти? В совєьсько-російського человека,не должно біть ни каких имплантов.
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30.05.2022 14:08 Ответить
Імпланти зубів у тому числі...
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30.05.2022 14:14 Ответить
Чи є межа ідіотизму у орків ?
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30.05.2022 14:08 Ответить
ждем патриотический резиновый писюн с триколором
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30.05.2022 14:41 Ответить
і яйка в кольорі
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30.05.2022 15:31 Ответить
Це може зробити "каждий" і не обов"язково раз на рік )
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30.05.2022 16:02 Ответить
З портретом *****.
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30.05.2022 16:57 Ответить
Там можна варіювать: цивільним на члені - "тату" з "триколором", а після мобілізації наносить камуфльоване Тоді, коли вони будуть сцять в українських кущах, їх не так помітно буде! Можна одночасно камуфлювать і задницю!
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31.05.2022 08:51 Ответить
Самицям орків пропонують робити РоСіСІ
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30.05.2022 14:08 Ответить
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30.05.2022 14:08 Ответить
В голові такий самий силікон..
Не лише у цицьках.
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30.05.2022 14:08 Ответить
Ну якшо мозгів немає, то хоч цицьки будуть надутими...
ПаРаша - типовий скотомогильник-бутафорія!
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30.05.2022 14:09 Ответить
А можно ещё сделать импланты с скрепными кислыми щами и с сакральным боярышником
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30.05.2022 14:09 Ответить
а вот это хорошая идея для краудсоурсинга!
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30.05.2022 14:14 Ответить
теперь в догадках что предложит рузким мужикам РосНано
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30.05.2022 14:10 Ответить
це стьоб ?

чи далі будуть імпланти на задніцу із хутіним ?
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30.05.2022 14:10 Ответить
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30.05.2022 14:19 Ответить
Мужская жопа в бикини с мордами ***** и медведа...
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30.05.2022 14:26 Ответить
Это можно назвать только одним словом "*********"
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30.05.2022 14:10 Ответить
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30.05.2022 14:11 Ответить
Кіберпанк, на який вони заслужили. Чекаємо на інтегровані ватники.
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30.05.2022 14:12 Ответить
stesnjajus sprasitj - a silikon ta hotj skrepny - ili tak same iz geiropy vse esho ?
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30.05.2022 14:12 Ответить
на очереди скрепоносные хренимплантанты буквой z-ю.
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30.05.2022 14:12 Ответить
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30.05.2022 14:14 Ответить
Глубока кроличья нора. Практически без дна...
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30.05.2022 14:15 Ответить
тема сисек не раскрыта. Я вот все жду когда же они себе тавро на лоб ставить будут, чтобы можно было однозначно идентифицировать в толпе.

Если серьезно - то это попытка властей РФ измазать как можно больше людей в этой грязи, так действуют многие авторитарные структуры. Мафиози могут послать на какое-то дело, которое однозначно ставит исполнителя вне закона. Эти черти теперь будут говорить что не только самолично путин виноват, но посмотрите мол какая поддержка у населения...

Скажу одно, я расцениваю эти попытки однозначно на пользу украинцам. Теперь даже если пуйло ласты склеит, рашкованькам тяжело будет петь свою песенку "а нас-то за чьто, мы вне политики, это все Путин виноват".

Побольше таких сисек, побольше тавруйте себя, твари!
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30.05.2022 14:19 Ответить
Це не "власті" зробили - це вони самі такі й*бнуті. В рашці влада ЗАВЖДИ була краща (інтелектуально, культурно тощо) за "насєлеєніє". Хоч, по суті, і є людоєдською. Бо аби бути "насєлєнім" - нічого не треба там - жери та бухай, а аби стати начальничком, навіть батька-начальничка іноді недостатньо.

Проблема західних демократій в тому, що до влади досить часто приходять ті, хто не зміг "у бізнес" (недостатньо розумній, хвацький, тощо). А проблема диктатур/монархій в тому, що у владу більшість періодів існування диктатур приходять тільки вилупки та деграданти. І саме для перешкоджання таким речам в монархіях було створене "дворянство", а в совку - "партійний кодекс".

Я до того, що Ви не розумієте напрямку руху дебілізіма.

"Заслуга" путлєра в тому, що він обидлячив "владу" в рашці - повністю вихолостив будь-які механізми, за допомогою яких ефективність влади хоча б якось примарно "коригувалась" (кодекс/освіта дворянина, чи ком-партійний контроль - не важливо). Тобто всі показники "ефективності" були замінені на "вірність та підлабузництво". В демократіях такими механізмами, які перешкоджають вилупкам бути вилупками занадто довго - є громадський контроль, свобода преси, виборність тощо.
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30.05.2022 15:22 Ответить
Это называется групповая порука, и да это явление свойственно криминальным элементам.
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30.05.2022 20:40 Ответить
Вибраторы с литерой Z есть ?
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30.05.2022 14:20 Ответить
Они у кацапов в форме Z.....
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30.05.2022 14:25 Ответить
Сидит мужик дома утром с бадуна, башка болит, денег нет. У жены просить бесполезно... Вдруг обращается к жене и говорит: - Маша, а ты читала вчера в газете о новой клинике? - Какой ещё клинике? - А тут открыли новую клинику: переделывают члены на любой вкус. Всего 50 рублей стоит... - Да что ты говоришь?! На вот 50 рублей, иди и сделай себе подлинее. Мужик довольный, оделся, выходит, в дверях его останавливает жена и дает еще 50: - И попроси, чтоб еще потолще сделали. Мужик вышел, прошел с десяток метров, жена кричит с балкона: - Стой! Вот тебе еще полтинник, пусть сделают, чтоб еще изогнутый был, как в том немецком кино... Ну, приходит вечером мужик домой, бухой. Не успел порог переступить, а жена уже на него: - Ну что?! - Ох, Маша, не поверишь - такого красавца сделали: дли-и-инный, то-о-олстый... Начали гнуть - сломался!
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30.05.2022 14:33 Ответить
Как это патриотично, не вставая с колен импульсивными движениями губ 🤣
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30.05.2022 14:21 Ответить
*******...
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30.05.2022 14:23 Ответить
Причому на всю голову.
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30.05.2022 15:23 Ответить
Боже, какое безумие... Вся паРаша деградировала в один огромный дурдом
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30.05.2022 14:24 Ответить
И фалоса в "акваФреше" за ЩЕКУ...и была бы рада....и пох**й санкции....
Кончена нація!!!
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30.05.2022 14:24 Ответить
Бесконечные идиоты.
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30.05.2022 14:25 Ответить
Ты импланты поставь с триколором. И тату нанеси вкамуфляж. И с таким вот российским позором Собирайся безмозгло на пляж!
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30.05.2022 14:28 Ответить
"Я чувствую себя идиоткой даже тогда, когда я ************!

Это больше соответсвует духу рекламной компании.
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30.05.2022 14:30 Ответить
Гм, диды до Берлина и без поцреотичных сисег дошли...
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30.05.2022 14:33 Ответить
Хотят ли русские войны? Пускай вам скажут пацаны, Кто под Васильевкой стоит, Кто под Сумами вечно спит, Кто под Пологами в боях Не помнил слова БОЛЬ и СТРАХ. Спросите просто у ВЕСНЫ: Хотят ли русские войны? Хотят ли русские войны, Спросите вы у сатаны, Который в бункере сидит И вволю ест, и вдоволь спит, Вкушая страстно кровь детей, Кровь украинских матерей. Спросите вы у сатаны: Хотят ли русские войны? Скажите, "братский" наш народ, Зачем по Харькову он бьёт? Зачем Чернигов он бомбит, И Киев наш за что горит? В чём Мариуполь виноват? Ну, не молчи, ответь нам, "брат": Зачем вам боль моей страны? Хотят ли русские войны ... Хотят ли русские войны? Россия, где ж твои сыны? Тела их во поле лежат. Ты забери детей назад. Ты раздели скорбь матерей, Верни хоть мёртвых сыновей. Они уж больше не нужны? Хотят ли русские войны?.. Хотят ли русские войны? Молчите, наложив в штаны, Позоря честь своих отцов - Советской армии бойцов, И дедов, кто фашизм прогнал, Кто Киев спас - врагу не сдал! Их души ужаса полны! Хотят ли русские войны ... Встал Мелитополь и Херсон, Забыв про голод и про сон, Бердянск, Каховка и Чонгар, И атомный Энергодар, Ирпень, Житомир и Токмак, Над ними сине - жёлтый стяг, Их не страшит сирены вой! Идите русские ... домой.
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30.05.2022 14:34 Ответить
Это же нужно иметь такой ум и изобретательность , что бы каждый день мир удивлять своим дебилизмом ….
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30.05.2022 14:35 Ответить
так береш за цицьку - і відчуваєш, що там всередені триколор...
🤮🤮🤮
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30.05.2022 14:37 Ответить
Ці малюнки на силіконі ніхто не побачить, поки їх володарка не помре і не згниє.
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30.05.2022 14:37 Ответить
Стесняюсь, а качество и безопасность тоже скрепное и импортозамещенное или остатки американских покрасили?
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30.05.2022 14:37 Ответить
Ты импланты поставь с триколором, и татушк набей в камуфляж! И с таким вот российским позором на безмозглый военный вояж!
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30.05.2022 14:41 Ответить
Хай ще у свої дірки замість тампонів "флаг рассєї" запхнуть - ото вже буде супер-пупер-вдупер піzd@патріатізм!😁 😆
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30.05.2022 14:41 Ответить
Что у этих людей в мозгу?? Я бы даже в страшном сне такое не придумал... И самое страшное не точно какой "упоротой самке" это в голову пришло, (пришло и пришло, одна ******** погоды не сделает) так нет же!!! Эта "энтузиастка" растрандит на весь "руськоговорящий" инет, и найдется еще 140 мил. дебилоидов которые подхватят этот ненормальный сюр... И это страшно.. даже печально..
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30.05.2022 14:44 Ответить
дальше ток триколоровый иплант мозга,ахаха
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30.05.2022 14:45 Ответить
Такое, не возможно! Для этого его (мозг), необходимо иметь!
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30.05.2022 15:29 Ответить
росциця
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30.05.2022 14:53 Ответить
Наступна стадія - імплантація мозку. Краще мозку амеби з триколором.
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30.05.2022 14:55 Ответить
😂на піздєнь надєнь😆
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30.05.2022 15:05 Ответить
Дебилы ***
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30.05.2022 15:06 Ответить
похоже на стеб, хотя..
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30.05.2022 15:10 Ответить
Все в світі має свої межі, окрім дебілізму кацапів
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30.05.2022 15:12 Ответить
А какие то недоумки, считают рюсиських - людьми...
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30.05.2022 15:18 Ответить
AкaдeмикИ.П.Павлов: "Должен высказать свой печальный взгляд на русского
человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен восприниматьдействительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами". 1932 год.
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30.05.2022 15:33 Ответить
Приходить до косметолога москалька, та каже - вставьте мені зелені імпланти. Лікар - ви патріотка? Та ні, одружуюсь, в першу шлюбну ніч роздягаюсь а цицьки зелені, коханий питає - чому зелені, а я йому - а де ти кобель бачив білі.
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30.05.2022 15:35 Ответить
Кацапські свиноматки готуються до китайської окупації.
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30.05.2022 15:55 Ответить
Имплантанты левые,основной европейский поставщик прекратил поставки с первого дня войны.
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30.05.2022 16:24 Ответить
Упевнена, що імпланти линятимуть).

Бруд під серцем - саме для них.
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30.05.2022 16:57 Ответить
Бог шельму метит.
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30.05.2022 17:01 Ответить
Дарую расєянам ще одну патріотичну ідею. Оскільки прокладки тепер в дефіциті, а по усіляких складах повно триколорів припадає пилом в очікуванні чергового параду ( якого може й взагалі більше не буде - українці постараються) пустити все оте ганчірья на потрібну справу - виготовлення тампонів.
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30.05.2022 18:49 Ответить
Є краща ідея....На лобі робити татуювання "Z",а на спині двуголову курку...Ото бомба для істеричних баранів ! Хоч весь світ буде вас завжди й скрізь індетифікувати,як непотріб...
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30.05.2022 19:01 Ответить
Там уже силиконовые мозги залиты каждому .
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30.05.2022 19:23 Ответить
уже и до силикона дошли...мне за зеленые пивные бутылки страшно...
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30.05.2022 20:43 Ответить
От велика новина...
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30.05.2022 22:03 Ответить
… чем больше в голове у нас извилин, тем более извилиста судьба.
Извилин в росийских головах мало вот поэтому их собственные судьбы мало итересуют. Как пуйло сказало -значит так и сделают.
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31.05.2022 05:26 Ответить
не всех больных и дурных война убила.
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31.05.2022 07:18 Ответить
шиза )))
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31.05.2022 09:00 Ответить
Треба ще їм почати масово робити патріотичні (із Z) імплантанти яєць для своїх ординців. Замість відстрілених, а в майбутньому і просто відірваних за їх "подвиги" в Україні.
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31.05.2022 14:19 Ответить
Помню, давным давно, в технарские времена ходили на фильм "Перевал" или Переход.(WW2,Баскония итд) там у одного офицера трусняк был с большой свастикой.
Но трусняк со свастикой перед этими отморозками отдыхает...
По поводу белья-в первый раз. Поктйная бабушка рассказывала, когда оккупационные войска в Латвию, в 40-ом пришли, офицерские жены поскупали шёлковые ночнушки и во всей красе на балы ходили. Так что, это не впервой.
Правда вата до сих пор верит, что дороги и школы в Прибалтике они построили.
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31.05.2022 14:57 Ответить
 
 