"Я чувствую себя патриоткой даже тогда, когда я без одежды", - россиянкам предлагают имплантаты для груди с триколором и в камуфляже. ВИДЕО

Московская клиника пластической хирургии предложила россиянкам "патриотические" имплантаты для груди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на выбор можно выбрать имплантаты в камуфляжном цвете или с российским флагом.

"Я чувствую себя патриоткой даже тогда, когда я без одежды", – говорит героиня рекламного ролика клиники.

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