Российские оккупанты обстреливают из ТОС-1А "Солнцепек" и РСЗО "Град" жилые дома в Новомихайловке. ВИДЕО

Российские оккупанты обстреляли из ТОС-1А "Солнцепек" и РСЗО "Град" жилые дома в Новомихайловке Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это военное преступление оккупантов зафиксировали кремлевские пропагандисты. Об этом пишет на своей странице в соцсети журналист Денис Казанский и публикует видео обстрелы.

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"Русские военкоры сами документируют военные преступления своей армии и выкладывают видео в сеть. На этом видео из дрона зафиксирован обстрел Новомихайловки на Донетчине. Ранее такое выкладывать стеснялись, а теперь хвастаются. А потом эта же дрянь с выпученными глазами будет кричать о геноциде фашистами", - отмечает Казанский в сообщении к видео.

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