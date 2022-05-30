Российские оккупанты обстреливают из ТОС-1А "Солнцепек" и РСЗО "Град" жилые дома в Новомихайловке. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российские оккупанты обстреляли из ТОС-1А "Солнцепек" и РСЗО "Град" жилые дома в Новомихайловке Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это военное преступление оккупантов зафиксировали кремлевские пропагандисты. Об этом пишет на своей странице в соцсети журналист Денис Казанский и публикует видео обстрелы.
"Русские военкоры сами документируют военные преступления своей армии и выкладывают видео в сеть. На этом видео из дрона зафиксирован обстрел Новомихайловки на Донетчине. Ранее такое выкладывать стеснялись, а теперь хвастаются. А потом эта же дрянь с выпученными глазами будет кричать о геноциде фашистами", - отмечает Казанский в сообщении к видео.
Топ комментарии
+33 Sam Johns
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+18 Garry Grant
показать весь комментарий30.05.2022 14:44
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https://svatove.city/articles/215488/vorog-v-syevyerodonecku-jde-pro-svoih-trupah-ale-dehto-jomu-radiye
А так где твои дороги и "велике будівництво"??? Как людей воскресить???!!!
шоб вам суки такое прилетело в каждую вашу з*сратую дяревню !!!
(а яке ж мальовниче було село...хоч картини малюй!!! от горе)
Будь ласка, не кажіть, що вони залишилися бо "ім некуда єхать єто іх радной паселок, они с ним до канца".
Термобаричні заряди - це зброя масового знищення, яка поступається хіба що ядерні.
рашизм - это дикий фашизм