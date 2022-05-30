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Российские оккупанты обстреливают из ТОС-1А "Солнцепек" и РСЗО "Град" жилые дома в Новомихайловке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли из ТОС-1А "Солнцепек" и РСЗО "Град" жилые дома в Новомихайловке Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это военное преступление оккупантов зафиксировали кремлевские пропагандисты. Об этом пишет на своей странице в соцсети журналист Денис Казанский и публикует видео обстрелы.

"Русские военкоры сами документируют военные преступления своей армии и выкладывают видео в сеть. На этом видео из дрона зафиксирован обстрел Новомихайловки на Донетчине. Ранее такое выкладывать стеснялись, а теперь хвастаются. А потом эта же дрянь с выпученными глазами будет кричать о геноциде фашистами", - отмечает Казанский в сообщении к видео.

Также читайте: Венгрия требует расследовать военные преступления РФ в Украине, – президент Новак

Российские оккупанты обстреливают из ТОС-1А Солнцепек и РСЗО Град жилые дома в Новомихайловке 01

Также читайте: Оккупация Черниговщины: военному РФ сообщили о подозрении из-за смерти 10 человек, которых заперли в подвале
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Топ комментарии
+33
Вот так в них солнцепьоки а в нас б*ять дороги будували і велике будівництво було
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30.05.2022 14:34
+25
а каком месте там были боевики (??) ВСУ ???
шоб вам суки такое прилетело в каждую вашу з*сратую дяревню !!!
(а яке ж мальовниче було село...хоч картини малюй!!! от горе)
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30.05.2022 14:39
+18
У кацапов так. Куда попал их снаряд,ракета или бомба- там "позиция боевиков ВСУ".
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30.05.2022 14:44
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Вот так в них солнцепьоки а в нас б*ять дороги будували і велике будівництво було
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30.05.2022 14:34 Ответить
Если бы у нас были солнцепёки и не было бы дорог, чем бы мы отличалась от них? Надо и то, и другое.
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30.05.2022 14:43 Ответить
були б і дороги теж були би, але у нас олігархи всім заправляють, якщо вони вирішили що на дорогах вкрадуть легше і більше - будуть дороги. Відкриється, що більше можна вкрасти, якщо метелики розводити - будуть метелики, хоч вкакайся. Олігархія смертельна хвороба.
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30.05.2022 15:37 Ответить
какие олигархи? курировали и получали откат Тимошенко , Дерьмак и Зеля.
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30.05.2022 22:27 Ответить
а тим часом,донбасядло аж плаче від щастя: ДАЖДАЛІСЬ АСВАБАДІТЄЛЕЙ. ***... мозок плавиться...
https://svatove.city/articles/215488/vorog-v-syevyerodonecku-jde-pro-svoih-trupah-ale-dehto-jomu-radiye
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30.05.2022 15:59 Ответить
Aks World - отличались бы тем, что нам чужой земли не надо, и не перлись бы через границу!
А так где твои дороги и "велике будівництво"??? Как людей воскресить???!!!
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30.05.2022 17:51 Ответить
Інакше ти б кричав с ольгино: "дарог нэт, а зеля к войне готовится - люди митингуйте"...
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30.05.2022 14:46 Ответить
Зебілята, ваші відмазки так само гнилі, як і ваш ліДор, прости Господи.
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30.05.2022 14:49 Ответить
А кто у вас лідор?
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30.05.2022 14:54 Ответить
Кот! 😹
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30.05.2022 14:58 Ответить
твой кремлевский работодатель сам гнилой, причем уже официально.
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30.05.2022 22:04 Ответить
Убивают детей, ломают и жгут все подряд. Это и есть суть их "русского" мира",
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30.05.2022 19:24 Ответить
konchenye urodi - prosto po domam figachat
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30.05.2022 14:35 Ответить
а каком месте там были боевики (??) ВСУ ???
шоб вам суки такое прилетело в каждую вашу з*сратую дяревню !!!
(а яке ж мальовниче було село...хоч картини малюй!!! от горе)
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30.05.2022 14:39 Ответить
а то неважливо, важливо дати можливість русскім взагалі навіть тіні сумніву, і сумління не відчувати. Ви їм - ви мирне село зруйнували, мирних людей живцем спалили! а вони вам. А там не било мирних людей, ви_все_врете, там билі бєндєровци ми_все_знаем.
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30.05.2022 15:40 Ответить
****** ЛАПТЕНОГИЕ...
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30.05.2022 14:44 Ответить
У кацапов так. Куда попал их снаряд,ракета или бомба- там "позиция боевиков ВСУ".
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30.05.2022 14:44 Ответить
У нас в Новом Буге вчера 3 аптеки стерли с лица земли и повредили 20 магазинов, а ГШ рашки отчитались о 3 генералах, 300 солдатах и 40 едицин техники))
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30.05.2022 14:48 Ответить
Н.Буг в 65 км от фронта. Точка У?
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30.05.2022 22:56 Ответить
Сколько можна терпеть генацыд мирных Дынеэравских вжопучленцев от рук неонацыстских фашыздских укробоевиков?! ДОКОЛЕ?! НУЖНО правести медленную исключительно(!) по ваенным целям спецапырацию
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30.05.2022 14:51 Ответить
Да ну!!
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30.05.2022 14:58 Ответить
Як сказав один кацап оглядаючи приватний будинок у Ворзелі: "Та ви тут зажралися!". Все повинно бути, як на ерефії- туалет з діркою, криниця на вулиці, опалення "по-черному".
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30.05.2022 14:53 Ответить
не його ї...е діло, як ми тут живемо, як йому треба най у себе вдома робить, на...ти.
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30.05.2022 15:41 Ответить
Твари конченные...
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30.05.2022 14:59 Ответить
А якби по курску, воронэжу, білгороду епануть !??!?
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30.05.2022 15:17 Ответить
Я сподіваюсь місцеві жителі встигли евакуюватися з містечка, так ?
Будь ласка, не кажіть, що вони залишилися бо "ім некуда єхать єто іх радной паселок, они с ним до канца".

Термобаричні заряди - це зброя масового знищення, яка поступається хіба що ядерні.
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30.05.2022 15:26 Ответить
є люди, які живуть ще радянськими фільмами у них в голові не вкладається, що русскіє їм приготували.
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30.05.2022 15:42 Ответить
Так наверное ответка им была отправлена?
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30.05.2022 15:27 Ответить
Недаремно, ще з часів першої свтової війни, вогнеметників в полон не брали.
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30.05.2022 15:54 Ответить
Це навіть не вогнемет, ці срані "сонцепьоки" не конвенційна, тобто заборонена зброя і її застосування є військовим злочином.
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01.06.2022 12:25 Ответить
дожились.. на фоне карательных акций "спасителей" из Московии всё с большей теплотой думаю о немецких оккупантах в сороковых, прошедших с боями "туда и обратно" сёла обоих родителей на Сумщине и оставивших целыми и хаты и родичей (никто и не прятался и не убегал, та и куда бежать? баба-дед и семеро детей), кроме деда, которого успел сдать один из "своих", при этом семью немцы не тронули и долгое время баба даже носила деду в тюрьму передачи..(
рашизм - это дикий фашизм
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30.05.2022 16:05 Ответить
а наші прокурви фіксують таке? чи вони тільки дівчат в підпільних борделях портити можуть, безталанні
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31.05.2022 00:05 Ответить
 
 