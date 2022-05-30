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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ | Бутусов ОНЛАЙН 30.05.22. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
30 мая в 19:00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" ответит на вопросы зрителей.
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Основные темы вопросов:
– Наступление на север?
– Контрнаступление на юге?
– Донбасс
- вооружение
- личный состав
Топ комментарии
+6 Iiro Kalastaja
показать весь комментарий30.05.2022 19:01
+1 Alexey Fedorchuk
показать весь комментарий30.05.2022 21:10
+1 юрий вакуленко 1aae00c1
показать весь комментарий31.05.2022 06:35
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Чтоб небыло ничего альтернативного не дай Бог
Устное к делу не пришьешь.
Побаиваются некоторые свою подпись ставить на противозаконном "распоряжении"
державним секретарем міністерства (керівником апарату установи) з питань, що належать
до його компетенції. У разі відсутності відповідного керівника накази (розпорядження)
підписуються посадовою особою, яка виконує його обов'язки.