ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ | Бутусов ОНЛАЙН 30.05.22. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

30 мая в 19:00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" ответит на вопросы зрителей.

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Основные темы вопросов:

– Наступление на север?

– Контрнаступление на юге?

– Донбасс

- вооружение

- личный состав

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