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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ | Бутусов ОНЛАЙН 30.05.22. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

30 мая в 19:00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" ответит на вопросы зрителей.

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Основные темы вопросов:
– Наступление на север?
– Контрнаступление на юге?
– Донбасс
- вооружение
- личный состав

Также смотрите: Вопросы – ответы | Бутусов вживую. ВИДЕО
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Топ комментарии
+6
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30.05.2022 19:01
+1
Якось таке. Анонс за 5 хв, це несерьозно. Напередодні минулого ефіру я запитував щодо відподі рб силами не ЗСУ з території УкраЇни, але ігнор. Поважаю цензор, але імітувати діалог з украінцями не треба. Осоюливо, якщо кажете, що в ЗСУ немає розбору здійснених операцій, а у вас є розбір ефірів та публікацій?.... отож... Льотчик наш на вашому сайті казав, що в НАТО кожен учбовий і бойовий виліт розбирається до молекули...
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30.05.2022 21:10
+1
перепрошую --- ю. бутусов ридный брат нэстора махна та кум симона петлюри
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31.05.2022 06:35
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30.05.2022 19:01 Ответить
100%
Подивіться в якому місті Порошенко закінчів школу!
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30.05.2022 20:23 Ответить
перепрошую --- ю. бутусов ридный брат нэстора махна та кум симона петлюри
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31.05.2022 06:35 Ответить
Біля Авдіівки ротою чи взводом командував 21 річний пацан з військової кафедри який навіть не приблизно не знав як вести бій
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30.05.2022 19:50 Ответить
Якось таке. Анонс за 5 хв, це несерьозно. Напередодні минулого ефіру я запитував щодо відподі рб силами не ЗСУ з території УкраЇни, але ігнор. Поважаю цензор, але імітувати діалог з украінцями не треба. Осоюливо, якщо кажете, що в ЗСУ немає розбору здійснених операцій, а у вас є розбір ефірів та публікацій?.... отож... Льотчик наш на вашому сайті казав, що в НАТО кожен учбовий і бойовий виліт розбирається до молекули...
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30.05.2022 21:10 Ответить
Треба відступити, треба розгромити, треба почекати. І так вже 3 місяці. І усі 3 місяці на зміну того, що ми знищуємо, путін надсилає нові частини.
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31.05.2022 07:54 Ответить
анти Украинская правда вовсю гадит на Бутусова.

Новости у нас должны быть едиными! Зелеными

Чтоб небыло ничего альтернативного не дай Бог
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31.05.2022 09:46 Ответить
А от кого пришло устное распоряжение Юрию?
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31.05.2022 09:55 Ответить
Наші військові викладають відеозвернення в мережу через те що їх командування нічого не робить.Вони тижнями в окопах з автоматами "воюють" проти артилерії,а ви кажете що вони не підготовлені.Та візміть найкрутіший американський спецназ і поставте в такі ж умови -що вони зроблять проти арти.Чи наші військові повинні помирати через злочинні дії нашого командування?Вони мають бути прикриті артилеристами або відійти,а не бути беззахисною мішенню.
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31.05.2022 10:10 Ответить
Устное, не письменное. Можно только догадывться от кого оно пришло.
Устное к делу не пришьешь.

Побаиваются некоторые свою подпись ставить на противозаконном "распоряжении"
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31.05.2022 10:12 Ответить
1.7. Накази (розпорядження) ПІДПИСУЮТЬСЯ керівником установи, а також
державним секретарем міністерства (керівником апарату установи) з питань, що належать
до його компетенції. У разі відсутності відповідного керівника накази (розпорядження)
підписуються посадовою особою, яка виконує його обов'язки.
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31.05.2022 10:26 Ответить
Распоряжения подписіваются и имеют кучу малу атрибутов
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31.05.2022 10:27 Ответить
 
 