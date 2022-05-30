Пограничники ведут бой с российскими оккупантами в Харьковской области. ВИДЕО

Сводный пограничный отряд в составе Сил обороны освобождает населенные пункты от российских оккупантов в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя с оккупантами пограничники опубликовали на своей странице в соцсети.

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