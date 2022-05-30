Пограничники ведут бой с российскими оккупантами в Харьковской области. ВИДЕО
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Сводный пограничный отряд в составе Сил обороны освобождает населенные пункты от российских оккупантов в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя с оккупантами пограничники опубликовали на своей странице в соцсети.
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За укрепление границ на севере отвечают местные власти и администрации, однако они сейчас почему-то не занимаются своими прямыми обязанностями.
"Мне же никто не указывает, где рыть окопы и что конкретно нужно делать, чтобы укрепляться, но мы же все это делаем. А какого черта руководители северных областей ничего не делают для строительства рубежей и фортификации? Они делают мосты, дороги присыпают, а нужно копать оборонительные сооружения. Успеем еще с мостами", - заявил он.
Руководитель штаба обороны Днепра отметил, что нынешние инициативы местных властей важны, однако война "никуда не делась". По его словам, сейчас следует создавать профессиональные рубежи, согласованные с ГШ ВСУ.
"Нужно занимать высоты и пристреливаться" - сказал Корбан.
2.в УКРАЇНИ ПЗРК -ВЖЕ З ЗАПАСОМ..