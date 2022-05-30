РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15035 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
16 950 14
война (46615) Кадыров (769) СБУ (18666)

СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев: В нем видео "героических" боев с соснами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины получила доступ к телефону одного из кадыровцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев, приехавшего на войну в Украину. Из его содержимого, в частности, стало еще понятнее, почему некоторые подразделения кадыровцев называют "ток-ток войсками". Ведь вместо боев с украинскими защитниками, эти "пехотинцы путина" героически воюют с… соснами в лесах Луганщины.

И знаете сколько дублей с выстрелами РПГ нужно сделать, чтобы получился "яркий" ролик и "масштабное" сражение? Посмотрите сами…" – говорится в сообщении.

Також дивіться: ФСБ намагалась дискредитувати ОБСЄ: Військова контррозвідка СБУ зірвала спецоперацію окупантів. ВIДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
******* клоунские
показать весь комментарий
30.05.2022 17:17
+10
показать весь комментарий
30.05.2022 17:24
+9
Яка країна, така й "еліта" - віслюкодери
показать весь комментарий
30.05.2022 17:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******* клоунские
показать весь комментарий
30.05.2022 17:17 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2022 17:24 Ответить
"Получай, крапива, сраная"!(с)
показать весь комментарий
30.05.2022 17:20 Ответить
Які вони кончені ці вівце*оби)
показать весь комментарий
30.05.2022 17:21 Ответить
Нормально. Пускай и дальше так ослоебы воюют. Они вернутся в Мацкву и свое наверстают
показать весь комментарий
30.05.2022 17:24 Ответить
Овцелюбы дремучие. Ичкерия будет свободной от этих свиней
показать весь комментарий
30.05.2022 17:26 Ответить
Яка країна, така й "еліта" - віслюкодери
показать весь комментарий
30.05.2022 17:28 Ответить
Какие же конченые эти зверушки!
показать весь комментарий
30.05.2022 17:37 Ответить
..дурдом на канікулах..)
показать весь комментарий
30.05.2022 17:39 Ответить
Зато с happy end.
показать весь комментарий
30.05.2022 17:55 Ответить
"Война - муня!
Главное - Тік-ток!"
генераллісімус А.В.Суворов
показать весь комментарий
30.05.2022 17:56 Ответить
Надеюсь, забрали у трупа?
показать весь комментарий
30.05.2022 17:57 Ответить
А може це й на краще, коли їх (кадировців) побільше назад на Рассію, на Маскву повернеться в більш-менш цілому вигляді
показать весь комментарий
30.05.2022 18:01 Ответить
 
 