В Киеве мошенник продал 800 фальшивых журналистских удостоверений с "аккредитацией Минобороны". ВИДЕО

Киберполиция и следователи полиции Киева уличили злоумышленника в изготовлении и сбыте поддельных журналистских удостоверений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Официальном Телеграм-канале Департамента киберполиции.

Наладил схему изготовления фейковых журналистских удостоверений 57-летний директор издательства. Такую услугу он рекламировал на своем сайте.

Клиент должен был заполнить соответствующую анкету на сайте, указать имя и отправить фото. Фигурант не проводил никаких проверок личности заказчика, что давало возможность кому-угодно получить "официальный" документ.

Также, по желанию клиента, правонарушитель изготовлял пресс-карты, якобы аккредитованные Министерством обороны Украины.

Цена фальшивого удостоверения составляла от 3 до 5 тысяч гривен – в зависимости от срока его действия. По предварительным данным, услугами фигуранта воспользовалось около 800 клиентов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. В настоящее время правоохранители устанавливают заказчиков фейковых удостоверений.