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Киев (24531) мошенничество (1127) подделка (413) киберполиция (325)

В Киеве мошенник продал 800 фальшивых журналистских удостоверений с "аккредитацией Минобороны". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Киберполиция и следователи полиции Киева уличили злоумышленника в изготовлении и сбыте поддельных журналистских удостоверений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Официальном Телеграм-канале Департамента киберполиции.

Наладил схему изготовления фейковых журналистских удостоверений 57-летний директор издательства. Такую услугу он рекламировал на своем сайте.

Клиент должен был заполнить соответствующую анкету на сайте, указать имя и отправить фото. Фигурант не проводил никаких проверок личности заказчика, что давало возможность кому-угодно получить "официальный" документ.

Также, по желанию клиента, правонарушитель изготовлял пресс-карты, якобы аккредитованные Министерством обороны Украины.

Цена фальшивого удостоверения составляла от 3 до 5 тысяч гривен – в зависимости от срока его действия. По предварительным данным, услугами фигуранта воспользовалось около 800 клиентов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. В настоящее время правоохранители устанавливают заказчиков фейковых удостоверений.
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Топ комментарии
+7
Дуже "правове" пояснення!
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30.05.2022 18:28
+4
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30.05.2022 18:21
+4
Десь 800 «журналістів» на передку шастає.
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30.05.2022 18:32
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30.05.2022 18:21 Ответить
Дуже "правове" пояснення!
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30.05.2022 18:28 Ответить
Чисто зЕбіли.
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30.05.2022 18:49 Ответить
А "Застольні промови" Гітлера (то пак - "Малая Зеля" "Блазня") - це не "нарцисизм"?
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30.05.2022 19:35 Ответить
Это народ себе журналистские посвидченя делал, чтобы приобрести травмат.
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30.05.2022 18:31 Ответить
таких журналистов, по слухам, в одном Киеве около 100к
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30.05.2022 18:48 Ответить
Десь 800 «журналістів» на передку шастає.
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30.05.2022 18:32 Ответить
Він збирав гроші для ЗСУ. "Свободу Дєточкіну!"
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30.05.2022 18:50 Ответить
Этому "шахраю" уже можно "пришить" статью за диверсию
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30.05.2022 18:54 Ответить
смекалистый тип...метит в советники президента
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30.05.2022 20:52 Ответить
 
 