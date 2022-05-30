Дают ли нам Байден и США ракеты и РСЗО? День 96 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

96-й день Народной войны.

Правительство США, похоже, близко к отправке в Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности, или MLRS. Россия называет такие поставки тяжелого вооружения "провокационной эскалацией конфликта". Президент Владимир Зеленский и другие украинские руководители призвали предоставить MLRS для противодействия мощным российским бомбардировкам на Донбассе.

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