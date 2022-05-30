Дают ли нам Байден и США ракеты и РСЗО? День 96 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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96-й день Народной войны.
Правительство США, похоже, близко к отправке в Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности, или MLRS. Россия называет такие поставки тяжелого вооружения "провокационной эскалацией конфликта". Президент Владимир Зеленский и другие украинские руководители призвали предоставить MLRS для противодействия мощным российским бомбардировкам на Донбассе.
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На место Денисовой планируют выдвинуть Марьяну Безуглую, которая предлагала расстреливать (https://t.me/truexanewsua/48162) дезертиров. В числе кандидатов также Александр Качура и Николай Тищенко.
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30 боевых самолетов ВВС Китая вошли в зону ПВО Тайваня.
Тайваньские самолеты поднялись в воздух.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что среди самолётов: два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, восемь истребителей J-11, шесть J-16, четыре J-10, два истребителя Су-35 и два Су-30, а также шесть Y-8.
https://t.me/charter97_org/74355
Всем удачи...
"Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо", - написал Медведев.
З.І. Дайте вєдмєдєву магніт... чи може Байдену...
.Щоправда, проскочила інфа, ніби йде суперечка і по ракетам на дальність 165км - але по тій же вищенаведеній схемі можуть і вони бути отримані.
ЗІ: згадані вище установки РСЗО працюють на всіх названих типах ракет; дальність стрільби залежить саме від ракети.