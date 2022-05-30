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Дают ли нам Байден и США ракеты и РСЗО? День 96 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

96-й день Народной войны.

Правительство США, похоже, близко к отправке в Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности, или MLRS. Россия называет такие поставки тяжелого вооружения "провокационной эскалацией конфликта". Президент Владимир Зеленский и другие украинские руководители призвали предоставить MLRS для противодействия мощным российским бомбардировкам на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонщине. Что дальше? День 95. ВИДЕО
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Топ комментарии
+9
И сторонники, и противники Украины понимают, что наступил решающий, поворотный момент - решается судьба мира. Поэтому реакция премьер-министра Великобритании Джонсона, который заговорил о совершенно новой международной структуре. Это естественно. Четыре страны НАТО - Италия, Франция, Германия и Венгрия - они играют на путинской стороне. Четыре страны НАТО и ЕС. Тем самым они парализуют деятельность ЕС и НАТО по поддержке Украины Надежда на поддержку США, Польши, Британии, Прибалтов и др. стран
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30.05.2022 21:07
+8
eto prosto ****** rebjata....pridetsa etu "vladu" menjat v uskorenom tempe...uvi
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30.05.2022 21:04
+5
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30.05.2022 21:18
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Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что может быть отправлена в отставку.

На место Денисовой планируют выдвинуть Марьяну Безуглую, которая предлагала расстреливать (https://t.me/truexanewsua/48162) дезертиров. В числе кандидатов также Александр Качура и Николай Тищенко.

ТРУХА⚡️Украина (https://t.me/+yQSxOe8lp-dlZTgy) | Прислать новость (https://t.me/kharkovtruexasend_bot)
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30.05.2022 21:01 Ответить
eto prosto ****** rebjata....pridetsa etu "vladu" menjat v uskorenom tempe...uvi
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30.05.2022 21:04 Ответить
Вона в обороні і контролює СБУ, нехай краще перейде на цю посаду і перестане писать тупі проекти
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30.05.2022 21:13 Ответить
И сторонники, и противники Украины понимают, что наступил решающий, поворотный момент - решается судьба мира. Поэтому реакция премьер-министра Великобритании Джонсона, который заговорил о совершенно новой международной структуре. Это естественно. Четыре страны НАТО - Италия, Франция, Германия и Венгрия - они играют на путинской стороне. Четыре страны НАТО и ЕС. Тем самым они парализуют деятельность ЕС и НАТО по поддержке Украины Надежда на поддержку США, Польши, Британии, Прибалтов и др. стран
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30.05.2022 21:07 Ответить
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30.05.2022 21:18 Ответить
все равно, дали понять, что по территории мордора бить нельзя
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30.05.2022 21:16 Ответить
а от і вихлоп рейтерських медіарозносів...

30 боевых самолетов ВВС Китая вошли в зону ПВО Тайваня.
Тайваньские самолеты поднялись в воздух.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что среди самолётов: два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, восемь истребителей J-11, шесть J-16, четыре J-10, два истребителя Су-35 и два Су-30, а также шесть Y-8.
https://t.me/charter97_org/74355
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30.05.2022 21:21 Ответить
Короче... Наступает пауза до июня...с поставками и т.д.
Всем удачи...
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30.05.2022 21:21 Ответить
РЗСВ українською
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30.05.2022 21:24 Ответить
ленд-лиз это патроны, снаряды, джавелины и стингеры. И немного гаубиц. Все остальное будет одеяла, бинты, зеленка и тушенка. Но не в коем случае NASAMS и HIMARS
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30.05.2022 21:32 Ответить
кацапськими скальпами
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30.05.2022 21:55 Ответить
Netu oni dorogyje kak kazetsia 2.3mln stuka,tolko raketi te sto streliajet do 500 kilometrov dorogyje,no tex nedast
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30.05.2022 22:05 Ответить
Автори правильно аналізують бездарність української журналістики. Абсолютно бездарні у військовій галузі.
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30.05.2022 21:38 Ответить
Ерунда. По российской территории можно нанось удары и из мимомётов и любого тактического оружия. Явное стремление ослабить Украину, чтобы капитуляция россии не была безоговорочной.
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30.05.2022 22:07 Ответить
ніхто нічого не дасть -війна буде довгою, штатам не потрібна швидка перемога України їм потрібна повільна економічна кончина рф...(((
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30.05.2022 21:54 Ответить
Экс-президент рф Медведев назвал "разумными" слова Байдена о том, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории россии.

"Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо", - написал Медведев.

З.І. Дайте вєдмєдєву магніт... чи може Байдену...
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30.05.2022 21:59 Ответить
Dolzni stati dat staruju versiju MLRS staroj versiji te sto streliajet 70 kilometrov,a vot Himars ili ATAMCS nedast te sto mogut streliat 500 kilometrov.Ja tak ponimaju
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30.05.2022 22:03 Ответить
нет. почитайте оригинал -вообще не давать .. И смысл давать старые с дальностью 30-70, если можно отправить грады из Европы.
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30.05.2022 22:34 Ответить
CNN написали, что Байден решил не поставлять ракеты, которые могут бить по территории России Не хочет, типа, пересекать путинские красные линии.
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30.05.2022 22:26 Ответить
Так що виявилось, що байден дає установки РСЗО MLRS і HIMARS в комплекті з ракетами на дальність 35км, 70км, 165км, а ракети на 310км - не дає. Але ніщо не заважає йому дати дозвіл прибалтам чи норвегам передати нам ці ракети для дієвої утилізації старих випусків з наступним відновленням їх арсеналів.
.Щоправда, проскочила інфа, ніби йде суперечка і по ракетам на дальність 165км - але по тій же вищенаведеній схемі можуть і вони бути отримані.
ЗІ: згадані вище установки РСЗО працюють на всіх названих типах ракет; дальність стрільби залежить саме від ракети.
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31.05.2022 12:22 Ответить
 
 