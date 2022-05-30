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На пляже Одесчины обнаружена и обезврежена российская морская мина, - ОК "Південь". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате шторма, царившего вчера в Черном море, российскую морскую якорную мину сорвало с крепления и вынесло волнами на один из пляжей Одесчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

"К счастью, пляж системно патрулируется и отдыхающих не было. Опасная находка обезврежена специалистами подрывной команды ВМС ВСУ. После вывоза в безопасное место, военные специалисты совершили контролируемый подрыв мины", - говорится в сообщении.

В ОК "Південь" обращают внимание всех желающих отдыхать на то, что опасность таких "сюрпризов" в пляжной зоне слишком высока. И не всегда мина будет вести себя сдержанно, вполне вероятный неконтролируемый подрыв.

Смотрите также: На Одесщине обезвредили 2 российские морские мины, - ОВА. ВИДЕО
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Росия скинула до 400мин. Есть якорные и другие. Могут устанавливаться на разные факторы воздействия. Лучше всего--расстреливать.
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30.05.2022 21:11 Ответить
Капец, если мину викинуло на берег, и она не взорвалась, то как она собиралась взорваться под кораблем? Вот не поверю, что самоликвидатор был установлен на три месяца....
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30.05.2022 21:12 Ответить
Очі є? Оті "роги" на міні - детонатори Вони знаходяться у верхній частині корпусу Коли міна зривається з ланцюга, то плаває так, що вони знаходяться над поверхнею води При ударі в борт судна корпус детонатора зминається і підривач спрацьовує А від чого він може зім"яться, коли міну просто прибоєм викинуло на пологий піщаний берег?
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31.05.2022 10:18 Ответить
дали б дельфіну з американської лабораторії щоб доставив в порт севастополя
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31.05.2022 01:00 Ответить
 
 