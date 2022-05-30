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Перехват разговора двух полковников армии РФ: "Путин - пид#рас, Шойгу – гонд#нище, бл#ть. Дворников - легенда по у#банству", - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

"Схемы" получили от одного из разведывательных органов Украины эксклюзивные аудиозаписи, на которых российские полковники обсуждают руководителей так называемой "спецоперации" России в Украине. Один – полковник РФ Власов, руководивший ракетными дивизионами при обстреле Мариуполя в 2015 году. Другой – военный медик Ковтун, родом из Винничины, имеет немало родственников в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Это один из фрагментов разговора двух российских полковников:

"Обрати внимание, где этот Шойгу, его не видно и не слышно, потом вылезет же, мразь, б***ь. Вылезет же какая-то шл**бота вокруг него, бегают вот эти вот, на согнутых ногах, вот эти генеральчики, полковнички, лейтенантики…" – говорит в перехвате один из них.

"Генералов, н***й, пригласили всех туда. Б***ь, никто воевать не умеет, не хочет, все только, б***ь, бодро честь отдавать, больше н***я никого ничего не научили, б***ь", – отвечает ему другой.

Один из собеседников – военнослужащий Вооруженных сил РФ Максим Власов с позывным "Югра". Согласно данным СБУ и расследователей Bellingcat, он один из ответственных за обстрел Мариуполя из "Градов" 24 января 2015 года. Тогда погибли около 30 человек, более сотни получили ранения.

Перехват разговора двух полковников армии РФ: Путин - пид#рас, Шойгу – гонд#нище, бл#ть. Дворников - легенда по у#банству, - СМИ 01

"Потери страшные, парней наших, б***ь. И, ты знаешь, я эту военную немножко историю знаю, сравниваю, вот эта советско-финская война, 39-40-й год, б***ь, один в один, вообще как по шаблону, на**й, пошли", – говорит Власов на перехвате.

С 2018 года Власов в украинском розыске – за тот же обстрел Мариуполя. За этот период Власов из подполковника дорос до звания полковника и на апрель этого года занимает руководящую должность в артиллерийской службе штаба 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа РФ. Также переведен в аналитический отдел штаба 1-й танковой армии, командный пункт которой развернут в Белгородской области России.

Перехват разговора двух полковников армии РФ: Путин - пид#рас, Шойгу – гонд#нище, бл#ть. Дворников - легенда по у#банству, - СМИ 02

А вот один из примеров его "аналитики". Власов говорит о российском министре обороны:

"Шойгу - это полностью некомпетентный профан, б***ь. Профан в своем деле. Да это не его дело вообще, б***ь. Просто шоумен, б***ь".

Журналисты также установили собеседника Власова. Это российский военный медик по имени Виталий Ковтун. Вот его оценка действий руководителя Минобороны:

"Шойгу – гон***ище, б***ь, контрактников нет – конечно, откуда они будут, с*ка? Им платили по 30 тысяч зарплату, б***ь – откуда их набрать?"

Далее собеседники говорят о других военных руководителях, из окружения Шойгу.

В частности, о генерал-полковнике Павле Плате – советнике министра обороны и начальнике контрольно-надзорного управления Минобороны РФ. А до 2013 года – чиновник МЧС.

"Собрал вокруг себя этих еб***тых МЧС-ников – ну если у нас начальник инспекции генерал-полковник Плат, б***ь. Он вообще в армии не служил, а звание он взял с МЧС, хотя это звание с нарушением всего закона, б***ь", – говорит Власов.

Во время беседы военные дают характеристику и ответственному за командование российскими войсками в войне с Украиной – 60-летнему генералу армии и герою Российской Федерации Александру Дворникову.

"Наплодили целую плеяду лизоблюдов-у***нов. Вон этот Дворников, вообще, легенда по уе***ству. Конченый вообще, просто конченый. Это он какой-то сейчас вот придумал "антибендеровский бросок"... Ну, короче, это, вообще конченый, б***ь, безголовый идиот", – описывает генерала Власов.

Не удовлетворены собеседники и командующим войсками Восточного округа РФ Александром Чайко.

"Я с вилами скоро пойду, б***ь, к "‎кремлевской" площади, ё***ый в рот. Наплодили, б***ь, генералов, всяких там, Чаек-х***к, б***ь. И всех остальных, б***ь. Сначала людей положат, а потом, с*ка, б***ь, ждем, пока они наших положат, б***ь. Они приободрились, е***утся, б***ь. Почитай, что они там пишут, все, б***ь, довольные", – говорит Ковтун.

Кроме похода "с вилами на Кремль", военный Ковтун говорит с Власовым об обстрелах гражданских объектов и мирных жителей:

"Они хотят, чтобы пехота шла, б***ь, артиллерия работала, ё***ый в рот, еб***те на расстоянии, тратьте, н***й, эти бомбы, б***ь, их дох***я просто, кидайте их, н***й. Даже если не туда попали, б***ь, пусть начинают бояться, б***ь, еб***те по вокзалам, б***ь, еб***те по железным дорогам, н***й, еб***те".

Виталий Ковтун – военный медик Наро-Фоминского военного госпиталя в России, полковник.

Перехват разговора двух полковников армии РФ: Путин - пид#рас, Шойгу – гонд#нище, бл#ть. Дворников - легенда по у#банству, - СМИ 03

Как выяснили "Схемы", Виталий Ковтун, который говорит о необходимости бомбить Украину, - уроженец села Жабокрич Крыжопольского района Винницкой области. Имеет много родственников в Украине. К примеру, сестра отмечает, что живет в Киеве. И публикует фотографии из центра города. Еще одна сестра живет под Винницей.

"Должна, б***ь, в Киев в Верховную Раду прилететь ракета, б***ь. Всё, н***й. Почему не прилетела, б***ь? Почему не прилетела, б***ь? Я не понимаю, с*ка, ёб***й ты Путин, пи***ас, б***ь! Почему не прилетела ракета в Киев? Чтоб они подумали – да, б***ь, ё***ый в рот, чего-то неправильно всё, чего-то не так, б***ь, делается. Почему, б***ь? В Киев еб***те, в центр города, б***ь, там Верховная Рада, б***ь, дом правительства, б***ь. Е***ите по дому правительства, б***ь. Ну, б***ь, там наверняка никого нет из важных людей. Но дом будет разрушен, б***ь. Все увидят, ё***ый в рот, б***ь. Охранник какой-то там умрёт, б***ь. Ну и всё, б***ь", – говорит Ковтун в перехвате.

Украинец по происхождению, а ныне российский военный медик Ковтун на перехватах также призывает отомстить за крейсер "Москва":

"С*ка, крейсер развалили, н***й, крейсер утопили, б***ь. Ну въе***е вы, б***ь, куда-нибудь, н***й. Тоже в ответку. Тоже по Киеву, б***ь, въ***те, н***й. В***те, б***ь. Нет, б***ь. О чем это говорит? Потому что им на нас п***й".
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Топ комментарии
+49
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30.05.2022 23:11
+38
жалуеца но смиренно выполняет приказы, натуральный кацап, с большой буквы К
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30.05.2022 23:00
+28
П***а ребятам б**ь, полный п***ц н***й, пи***сы Шойгу с генералами будут их тр***ь б**ь.
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30.05.2022 23:02
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жалуеца но смиренно выполняет приказы, натуральный кацап, с большой буквы К
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30.05.2022 23:00 Ответить
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30.05.2022 23:01 Ответить
П***а ребятам б**ь, полный п***ц н***й, пи***сы Шойгу с генералами будут их тр***ь б**ь.
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30.05.2022 23:02 Ответить
Але,великі стратеги:- ракетами закидати, їх придурнів повинні злякатися!!! Вбоге довбойобене стадо. Риториячно звідки манкурти,й що є :- довбойоби. Баби,в нас дійсно диряві
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31.05.2022 00:02 Ответить
"Они матом не ругаются, они им разговаривают"
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31.05.2022 00:33 Ответить
-- С*ка, крейсер развалили, н***й, крейсер утопили, б***ь. Ну въе***е вы, б***ь, куда-нибудь, н***й. Тоже в ответку. Тоже по Киеву, б***ь, въ***те, н***й. В***те, б***ь. Нет, б***ь. О чем это говорит? Потому что им на нас п***й. -- сказал полковник Ковтун и грязно выругался.
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31.05.2022 06:42 Ответить
це і є справжній хрюцке ізик
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31.05.2022 07:16 Ответить
енто "истиый русский язык"
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31.05.2022 08:31 Ответить
кацапи вивчіть нарешті що путін-)(уйло!
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30.05.2022 23:07 Ответить
а де би їм якийсь шойгу не п...с би взявся, коли вони оба п...си!
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30.05.2022 23:07 Ответить
Или плюс два отсосовника)
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30.05.2022 23:11 Ответить
полковник же
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31.05.2022 01:24 Ответить
Ими займется Кадыров.
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31.05.2022 07:01 Ответить
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30.05.2022 23:11 Ответить
Велікій і могучій руzький язик...
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30.05.2022 23:11 Ответить
Ублюдки
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30.05.2022 23:11 Ответить
Нам в этой ситуации нечего радоваться, кукарекают на руководство, но приказы тупо выполняют несчитаясь с жертвами. А этими персонажами займётся военная контрразведка и результаты будут для них плачевны, нквд в Рашке работает. Нам о своих бойцах надо думать, особенно тех, кто не вылазит 3-й месяц подряд из боёв, люди не железные и усталость чувствуется, мягко говоря
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30.05.2022 23:12 Ответить
Отлавливаются родственники которые в Крыжополе, а это судя по всему папа-мама этого медика. Старенькие, за 70 но вполне еще повисеть на смереци смогут. Не стоит нам играть в гуманность с убийцами. Не мы это начали.
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30.05.2022 23:12 Ответить
Во-первых, ему на них пофиг. А во-вторых (last but not least), украинцы отличаются от вас кацапов и подобные предложения вызывают только отвращение.
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30.05.2022 23:20 Ответить
Після того як ми з родиною провели перші два тижні з початку війни в Ірпені, то мені на твій пацифізм насрати. Як і на життя любої прокацапленої тварюки. Незалежно від віку та статті. Зрозуміло, моралізатор?
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31.05.2022 08:41 Ответить
Дворников этих петухов в пекло отправит.не жильцы
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30.05.2022 23:16 Ответить
Гаррний перехват, але цей дріб'язок вже надоїв...
Дайте перехват розмов ШОЙГУ з ПАТРУШЕВИМ!
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30.05.2022 23:16 Ответить
Патрушев: Ты бл*** олений х*й, я бл*** тебя ******** ******, ******* ***** на *** ******, ********** ********, мать ****** **** ********* ****** ******, **********... (і ще на кілька сторінок суцільні зірочки) 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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31.05.2022 04:20 Ответить
и вот таких манкуртов ковтунов пи****савов, б**ь, полньіх, б**ь уе**нов, б**ь, ган**нищев - половина єрєфии. а Плат, кстати командиром полка бьіл в САВО
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30.05.2022 23:17 Ответить
Власне стосовно ВР, "дома правітєльства" - їх нищити не планувалося і не планується.
Саме ВР і політичні урядовці як є на сьогодні в Україні, абсолютно влаштовують і чудово вписувались і продовжують гармонічно вписуватися у плани крємля.
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30.05.2022 23:19 Ответить
Они прекрасно знают, что центральные станции метро в Киеве выдержат удар даже мегатонной боеголовки. Тонкий намек на бункеры под ОП и МО. Управление армией не прервется. Наносить удары тактическими ядерными боеприпасами 30-50 кт по нашим войскам тоже абсолютно бессмысленно с военной точки зрения, так как все рассредоточены. А больше кацапы ничего сделать не могут, от слова совсем, потому и бесятся в бессильной злобе. Могут в небе над Киевом взорвать тактическую ядерную фуйню чисто для устрашения, а посрать. Не представляю, чем нас можно теперь напугать
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31.05.2022 00:19 Ответить
пох на кацапів... шо там с Сєвєродонєцьком і Лісичанськом .?
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30.05.2022 23:19 Ответить
Та в нас своїх таких бригадних генералів та підполковників вистачає. Як там в раші призначають , то їх справи. Нехай схеми про наших розкажуть.
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30.05.2022 23:19 Ответить
Если убрать все звездочки , останется 1 предложение только. Роисся говно, путин ла ла ла.))) Ну дык это мы знаем)))
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30.05.2022 23:21 Ответить
Ну-ну... в центр Києва, історичний регіон часів Русі, навіть нацисти не сміли його руйнувати, навіть совок не став руйнувати Софію, правда Франція особисто просила, але все таки.
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30.05.2022 23:22 Ответить
Думаю, там процентов 90 с такими мыслями. Если решили опубликовать именно их разговоры, то явно для ФСБ. То ли толковые, то ли военные преступники, то ли и то и другое
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30.05.2022 23:24 Ответить
Как же теперь у недополковников очко заиграло, когда они поняли что их "записали"
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30.05.2022 23:25 Ответить
"Путин - пид#рас, Шойгу - гонд#нище, Дворников - легенда по у#банству".
Не могу не согласиться.
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30.05.2022 23:27 Ответить
Та п*здец, прям **** нах*й от души бл*ть сказал, е[b]ать-пердеть.
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31.05.2022 00:33 Ответить
А сколько базаров ведутся не по телефону ....
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30.05.2022 23:35 Ответить
Тепер порахуймо всі разом кількість зірочок у даному тексті
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30.05.2022 23:58 Ответить
"Да разъе*ись оно злое*учим трехх*ёвым прое*ом через семь архиз*лупных ворот второй елдожопинской п*зды с ********дским присвистом и лыковым переплясом", - сказал полковник, после чего не выдержал и выматерился в три этажа.
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31.05.2022 00:23 Ответить
На палубу крейсера масква вышел боцман. Увидел, что настрала чайка, повторил Ваши слова, после чего грязно выругался и вернулся в каюту
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31.05.2022 00:58 Ответить
Іще згадалося (мовою оригіналу):

Чувак с любовницей сидят в кафе. Он видит проходящего по улице человека и говорит даме:
- Смотри, вон идёт мой начальник. Очень неприятный тип, скажу честно. Е[b]ливый ох*ярок, п*здобол гондонистый, з@лупа конская, мудозвонище и вообще проп*здоватый х*еглот.
Она (достаёт из сумочки блокнот и ручку):
- Продиктуй, пожалуйста, ещё разок, только помедленнее. Понимаешь, это мой "горячо любимый" муж. И я при случае хочу высказать ему эту точнейшую характеристику...
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31.05.2022 02:17 Ответить
Великий рузке ейзык. Дегенераты обсуждают дебилов. Такие же конченные, просто ещё растут в должностях.
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31.05.2022 00:04 Ответить
Русиш культуриш, а х..лиш!
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31.05.2022 00:18 Ответить
Як сказав би Митець, "чути противні п'яні матюки".
І дійсно, якщо із цих спічів вичавити все матюччя, то у сухому залишку буде кілька кострубатих речень
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31.05.2022 00:17 Ответить
Сцикливі 3.14дари! А той перший навіть не подумав що йому можуть з України дзвонити, одразу у ФСБ хотів скаржитися.
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31.05.2022 00:29 Ответить
Зате Зезрадники в Україні працюють на повну.
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31.05.2022 00:41 Ответить
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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31.05.2022 00:44 Ответить
Рашисска мразота беснує що не вийшло "льогкай прагулкі" .... беснують що отримують отпір. Але вбивства цивільних їх не хвилює.
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31.05.2022 01:16 Ответить
Всё, господа полковники-х*ёвники - п*здаутюг нагрянул, бл*ди ё[b]аны. Так что снимайте х*й, чешите шляпу, е[b]антропы *** порнографические.
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31.05.2022 01:17 Ответить
Їм треба ламати життя і робити його максимально веселим. Щоб вони очікували сюрпризів із відусіль.
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31.05.2022 01:30 Ответить
Вялікій і магучій мокшано-чухоно-мордовско-єрзянє-******** діалєкт.
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31.05.2022 02:19 Ответить
Наиболее употребимое слово "великого" языка это "б..дь". Далее по употребимости идут с десяток других слов так называемой нецензурщины. А только потом идет цензурщина.
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31.05.2022 03:55 Ответить
Царек их не тронет, и Пуйло на деле делает именно то о чем они просят и завывают, ну Крещатик еще не успел разрушить..
Невиновных там нет, есть Лия Ахеджакова, но в в абсолютных величинах, такие как она - статистическая погрешность, все остальные хотят решить "украинский вопрос", уничтожить украинцев.
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31.05.2022 05:17 Ответить

фотки фотки фотки фотки фотки фотки
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31.05.2022 06:21 Ответить
этому ковтуну ***** . ******* кремлевскому ***** . фашисту ***** ***** . животному двуногому ***** --- вставить в жопу гранату ***** и чеку сорвать . чтоб на куски тварюку разорвало *******
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31.05.2022 06:30 Ответить
Язык мой -враг мой. Уже ,наверное в подвале лубянки сидит
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31.05.2022 06:42 Ответить
Наші яничари більше ненавидять українців, ніж самі́ москалі! Ще ленін щось писав про "обрусєвших інородцев", які можуть переплюнути кацапів у нена́висті до свого народу. Іуди, ****!
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31.05.2022 07:30 Ответить
В фээсбэ ************ на них и сидеть этим тварям после швабры на бутылке.
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31.05.2022 08:50 Ответить
Молодці СХЕМИ, так тримати, хай окупанти після таких оприлюднень розмов перегризуться, як павуки в банці!
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31.05.2022 09:45 Ответить
если в рашке такие полковники то можете себе представить какие там рядовые!
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31.05.2022 09:59 Ответить
Чему удивляться у них мат --- как добрый день
А вообще он должен был как ,, турист ,, приехать в Украину
С мешком на голове
И тут с ним пусть разбегаться родственники 30 погибших
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31.05.2022 10:30 Ответить
 
 