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На Донбассе собран максимум боевой мощи армии РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Украины Владимира Зеленского на 96-й день полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск и некоторые другие населенные пункты остаются для оккупантов ключевыми мишенями именно на этом направлении.

Сегодня российские войска снова обстреляли Харьков. Через границу Украины и России была обстреляна и территория Сумской области. Продолжается борьба за Херсонскую область. Шаг за шагом мы освобождаем нашу землю, постепенно приближаемся к той точке, в которой России придется отложить оружие, сосчитать всех своих убитых и перейти к дипломатии. Обязательно придется!", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Европа должна продемонстрировать силу, - Зеленский обратился к Евросовету. ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
Хотите на ночь глядя в край охренеть от этого мудозвона. Извольте -

" ... Для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану Уряд відчужив у Міноборони 10 тисяч тонн дизпалива, яке мають повернути за 90 днів.

Про це йдеться в урядовій постанові № 624 від 25 травня 2022 року...."

Вам не показалось. Вы все правильно прочитали - изъяли у армии 10 тысяч тонн горючего во время войны. Это же не у "папы" Бени, а у какой-то армии.
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30.05.2022 23:25
+17
"Вечірній Мудозвон"

... как много дум рождает он...
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30.05.2022 23:15
+12
Ты не за свинособак,ты скажи что мы делаем. Мариуполь ты уже про. ,,,л.
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30.05.2022 23:19
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"Вечірній Мудозвон"

... как много дум рождает он...
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30.05.2022 23:15 Ответить
он реально терпило носатый - уже тошнит от его тупого трепа
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30.05.2022 23:48 Ответить
Ты не за свинособак,ты скажи что мы делаем. Мариуполь ты уже про. ,,,л.
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30.05.2022 23:19 Ответить
Участвовал в строительстве дорог и не создавал панику, зная что рашка нападет. А ты?
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31.05.2022 07:12 Ответить
Не о чем,вечерние новости.
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30.05.2022 23:19 Ответить
Хотите на ночь глядя в край охренеть от этого мудозвона. Извольте -

" ... Для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану Уряд відчужив у Міноборони 10 тисяч тонн дизпалива, яке мають повернути за 90 днів.

Про це йдеться в урядовій постанові № 624 від 25 травня 2022 року...."

Вам не показалось. Вы все правильно прочитали - изъяли у армии 10 тысяч тонн горючего во время войны. Это же не у "папы" Бени, а у какой-то армии.
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30.05.2022 23:25 Ответить
Впізнаєте їх по справах їхніх, сказано в Біблії.
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30.05.2022 23:28 Ответить
Напомню, что буквально накануне агрессии орков у нас был разворован НЗ горючего в армии и не был сформирован стратегический запас ГСМ. Об этом не писал только ленивый. Это раз.

На учения в декабре 2021 и январе 2022 выдавали по 5 литров на борт. Больше не было. Т.к. минобороны провалило закупки топлива в 2021 году, отменив 70% тендеров. Об этом тоже писали, тот-же Бутусов тут на Цензоре. Это два.

По сообщениям власти наши НПЗ сейчас стоят из-за разрушений. В стране бешенный дефицит ГСМ. Логистика новых поставок не налажена. Обещают только к концу июня закрыть этот вопрос. Так откуда у вас взялся запас?
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30.05.2022 23:49 Ответить
угу! дууже переконливо! просто спонукає допомагати армії, ага!
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30.05.2022 23:50 Ответить
А ти це скажи зсу на 1му ж блокпосту і не забудь зробити селфі свого обличчя і викласти тут під коментарем - буде цікаво подивитися)
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30.05.2022 23:50 Ответить
що я маю сказати? може чеки показати ще з 2014 року? так я їх не зберігаю! може зсу почне задавати питання? мають право, як на мене!
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31.05.2022 00:28 Ответить
А військові за свій рахунок заправляють свої машини для потреб ЗСУ
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30.05.2022 23:32 Ответить
Ага 1 до 20 ми це вже чули.В даному випадку 1 ми не киборги а терминатори....
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30.05.2022 23:26 Ответить
Коли ж підемо на шашлики, тріпло зелене?
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30.05.2022 23:31 Ответить
Операция Зе: как кремлевская агентура открыла ворота российским палачам
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
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30.05.2022 23:32 Ответить
та ми вже поняли шо ти до перемовин готуєшся...(((
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30.05.2022 23:33 Ответить
Гнида зелёная, здавшая бойцов Азова, уже о них забыла. Видосики тварь записывает.
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30.05.2022 23:33 Ответить
пуйло тримає Азов в полоні, які і всю Україну.
Йде війна.
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30.05.2022 23:51 Ответить
Директор ліги.. Ми розуміємо що так наче потрібно тримати всіх вкурсі.. Щоб інформація йшла постійно від першої особи і все таке... Інформація то добре... Але зробіть щось таке щоб уже накінець хоч стало весело... Бо п. Е. Ц як гірко подекуди занадто... Підсумок. Дня то добре. Але.... Іноді і тошно..
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30.05.2022 23:39 Ответить
он хоть понимает, что это он лично и его зе команда "молодых регионалов" открыла дорогу рашистам ? что "расстрельные списки" для орков составлял портнов под его "крышей"? он подельник геноцида украинцев.
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30.05.2022 23:41 Ответить
ви маєте це знати
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
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30.05.2022 23:41 Ответить
Теперь начинаю понимать, почему до сих пор керченский мост не взорван, и почему перед самой войной был разминирован крымский перешеек.
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30.05.2022 23:57 Ответить
Если все орковское оружие у нас, то почему Штаты и Запад не порвут рашку, пока такой удобный случай.
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30.05.2022 23:45 Ответить
як на цю морду можна дивитися? як цей голос можна чути? тьху!
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30.05.2022 23:51 Ответить
Что там с "операцией по эвакуации азовцев"? Клоун.
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30.05.2022 23:54 Ответить
Мы сами своими руками посадили врага на президентское кресло. Зелёный малорос такой же убийца украинцев, как и *****. Гилляки малоросу будет мало
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30.05.2022 23:56 Ответить
Відеоблогер, ще і відвертий ватан.
Не знаю, чого цього нелоха ще не завалили. Я би видав Героя України тим людям котрі провели б зачистку від сміття що прийшло до влади.
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31.05.2022 00:35 Ответить
Йди у відставку піаніст хренов.
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31.05.2022 00:43 Ответить
Проібали чмонарі зелені півукраіни, вже давно повинен бути на нара
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31.05.2022 09:09 Ответить
 
 