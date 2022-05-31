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На Донбассе собран максимум боевой мощи армии РФ, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Украины Владимира Зеленского на 96-й день полномасштабной войны с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск и некоторые другие населенные пункты остаются для оккупантов ключевыми мишенями именно на этом направлении.
Сегодня российские войска снова обстреляли Харьков. Через границу Украины и России была обстреляна и территория Сумской области. Продолжается борьба за Херсонскую область. Шаг за шагом мы освобождаем нашу землю, постепенно приближаемся к той точке, в которой России придется отложить оружие, сосчитать всех своих убитых и перейти к дипломатии. Обязательно придется!", - сказал Зеленский.
Топ комментарии
+20 18c49ed2
показать весь комментарий30.05.2022 23:25
+17 Dust
показать весь комментарий30.05.2022 23:15
+12 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий30.05.2022 23:19
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... как много дум рождает он...
" ... Для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану Уряд відчужив у Міноборони 10 тисяч тонн дизпалива, яке мають повернути за 90 днів.
Про це йдеться в урядовій постанові № 624 від 25 травня 2022 року...."
Вам не показалось. Вы все правильно прочитали - изъяли у армии 10 тысяч тонн горючего во время войны. Это же не у "папы" Бени, а у какой-то армии.
На учения в декабре 2021 и январе 2022 выдавали по 5 литров на борт. Больше не было. Т.к. минобороны провалило закупки топлива в 2021 году, отменив 70% тендеров. Об этом тоже писали, тот-же Бутусов тут на Цензоре. Это два.
По сообщениям власти наши НПЗ сейчас стоят из-за разрушений. В стране бешенный дефицит ГСМ. Логистика новых поставок не налажена. Обещают только к концу июня закрыть этот вопрос. Так откуда у вас взялся запас?
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
Йде війна.
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
Не знаю, чого цього нелоха ще не завалили. Я би видав Героя України тим людям котрі провели б зачистку від сміття що прийшло до влади.