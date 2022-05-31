Оккупанты попали в дом с двумя детьми в Николаевской области, - Ким. ВИДЕО
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В Николаевской области российские военные попали в дом с двумя детьми, дети не пострадали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Продолжаются интенсивные обстрелы города и области. Засранцы попали в дом с двумя детьми. Дети живы. Наши военные вытесняют врага. Все идет по плану", - написал он.
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Мабудь це найкращий жарт неЛоха.