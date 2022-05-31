Оккупанты попали в дом с двумя детьми в Николаевской области, - Ким. ВИДЕО

В Николаевской области российские военные попали в дом с двумя детьми, дети не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Продолжаются интенсивные обстрелы города и области. Засранцы попали в дом с двумя детьми. Дети живы. Наши военные вытесняют врага. Все идет по плану", - написал он.

Также читайте: Ночью нанесены ракетные и артиллерийские удары по Сумщине с территории России, - Живицкий