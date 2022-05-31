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Оккупанты попали в дом с двумя детьми в Николаевской области, - Ким. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Николаевской области российские военные попали в дом с двумя детьми, дети не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Продолжаются интенсивные обстрелы города и области. Засранцы попали в дом с двумя детьми. Дети живы. Наши военные вытесняют врага. Все идет по плану", - написал он.

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Пожалуйста, Ким, срочно отправьте этих детей за границу.
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31.05.2022 09:53 Ответить
А веселый видосик от Кима где? Пора новый орден зарабатывать!
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31.05.2022 09:55 Ответить
Виталя, надеюсь видосик снимал не возле их дома?
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31.05.2022 10:45 Ответить
Чому досі не знищуються житлові квартали в Росії та Білорусі? Великі підозри, що українська влада допомагає Росії і їй не вигідно закінчувати війну.
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31.05.2022 15:58 Ответить
І це голова обласної військової адміністрації колись півмільйоного міста???
Мабудь це найкращий жарт неЛоха.
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31.05.2022 21:19 Ответить
Засранці влучили в дім? Засранці - це коли би насрали би в домі, а якщо влучили в дім ракетою, то не засранці, а вибл...кі Всесвіту!
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31.05.2022 21:39 Ответить
 
 