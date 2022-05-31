Последствия обстрелов Авдеевки российскими оккупантами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российские оккупанты непрерывно обстреливают Авдеевку, уничтожая инфраструктуру и жилые дома.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ Михаил Ухман, украинские воины держат оборону, несмотря на проблемы со снабжением - оккупанты обстреливают основные пути доставки боеприпасов.
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показать весь комментарий31.05.2022 10:34 Ответить Мне нравится 1
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