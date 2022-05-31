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Последствия обстрелов Авдеевки российскими оккупантами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российские оккупанты непрерывно обстреливают Авдеевку, уничтожая инфраструктуру и жилые дома.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ Михаил Ухман, украинские воины держат оборону, несмотря на проблемы со снабжением - оккупанты обстреливают основные пути доставки боеприпасов.

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31.05.2022 10:34 Ответить
 
 