Последствия обстрелов Авдеевки российскими оккупантами. ВИДЕО

Российские оккупанты непрерывно обстреливают Авдеевку, уничтожая инфраструктуру и жилые дома.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ Михаил Ухман, украинские воины держат оборону, несмотря на проблемы со снабжением - оккупанты обстреливают основные пути доставки боеприпасов.

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