Расчет ПТРК "Стугна-П" уничтожает российскую БМП. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Расчет ПТРК "Стугна-П" уничтожил российскую БМП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки опубликовано в соцсети.
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