РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13927 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоЗа рубежомВойна в Украине
22 800 58
Италия (1509) недвижимость (782) пропаганда (3469) Соловьев (133)

"Когда я покупал виллы, итальянский народ любил русских, а теперь вы все поменяли", - Соловьев - итальянскому журналисту о недвижимости в "фашистской" Италии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев заявил итальянскому журналисту, что раньше в Италии "любили и помнили русских".

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно поэтому Соловьёв и приобрел недвижимость в этой стране.

"А теперь вы все поменяли", - упрекнул итальянца Соловьев.

Также смотрите: "Шольц на коленях должен молить прощение", - пропагандист Соловьев угрожает канцлеру Германии "культурной миссией" России в Берлине. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+52
Смачно так - соловйьоба ткнули мордякою в лайно . .
показать весь комментарий
31.05.2022 11:25
+49
нахрена соловьеву виллы в стране НАТО зачем так было унижаться в проклятой гейропе
показать весь комментарий
31.05.2022 11:25
+35
Кому это в Италии было делать нехрен,как общаться с этим долбо@бом соловьёвым?😧
показать весь комментарий
31.05.2022 11:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
любовь слепа-полюбишь и козла!
показать весь комментарий
31.05.2022 11:23 Ответить
нахрена соловьеву виллы в стране НАТО зачем так было унижаться в проклятой гейропе
показать весь комментарий
31.05.2022 11:25 Ответить
Заднеприводному соловью переобуться в воздухе проще чем воробью обгаживать случайных прохожих. Страна тридварасов...
показать весь комментарий
31.05.2022 11:32 Ответить
Смачно так - соловйьоба ткнули мордякою в лайно . .
показать весь комментарий
31.05.2022 11:25 Ответить
Кому это в Италии было делать нехрен,как общаться с этим долбо@бом соловьёвым?😧
показать весь комментарий
31.05.2022 11:27 Ответить
А они не могут отличить журналиста от пропагандиста. Им сложно понять, что вещатель из теледырки может сознательно нести откровенную туфту, что журналистика и проституция в Росдуре это одно и тоже...
показать весь комментарий
31.05.2022 11:35 Ответить
Это не общение. Его просто троллят, прикалываются... (и прочие синонимы, которые приходят Вам в голову). А мне понравилась фраза Maksim Perepelitca: "Смачно так - соловйьоба ткнули мордякою в лайно"
показать весь комментарий
31.05.2022 11:40 Ответить
Ніііі навпаки потрібно, даже більше - він в прямому ефірі назвав італянців фашистами долбойоб не хай ще говорять .... може Європа прозріє ...
показать весь комментарий
31.05.2022 13:37 Ответить
Шапиро таки стал гусский. Но итальянцы его всё равно не любят.
показать весь комментарий
31.05.2022 11:29 Ответить
А четыре зачем? Одной мало?
показать весь комментарий
31.05.2022 11:30 Ответить
так инвестиции, батенька!
Вся его недвижимость постоянно растет в цене, ведь она на озере Комо!
Ну, в самом деле, не в Сочи же ему свои 30 серебренников тратить!
показать весь комментарий
31.05.2022 11:44 Ответить
В ціні то вона може не тільки рости, а і падати в період фінансових криз.
Та головне для нього, що він вклав таким чином свої мільйони і за необхідності може здавати в оренду ті вілли.
показать весь комментарий
31.05.2022 12:07 Ответить
у него нет уже никакой недвижимости на комо
показать весь комментарий
31.05.2022 14:29 Ответить
Тепер цей підер може купляти вілли за Уралом хоч скільки і візи не треба, і фашистів не має, і мошкара всіх рускіх любить)
показать весь комментарий
31.05.2022 11:30 Ответить
А яка ж італійка нормальна буде "любов крутить" з алкашом безбашенним, якого вже "бєлка" регулярно відвідувать почала?
показать весь комментарий
31.05.2022 11:31 Ответить
Вечерний Мудозвон имел 4 виллы в Италии, а в недалёкой перспективе у него будут вилы в жопе
показать весь комментарий
31.05.2022 11:32 Ответить
можна подумати.. якби він знав то побудував би віллу у тагилі)
показать весь комментарий
31.05.2022 11:32 Ответить
Когда я родился в дохлом сссре зарплата отца в 1969 г.была рубль в день и рано дома
Вовик ты идиот тупой пропагандон...Ольга ********* умнее...
показать весь комментарий
31.05.2022 11:34 Ответить
На голубом глазу: вы фошызды! Вы пришли на мою хрюсскую землю! А хрюсия на вашу землю не приходила!!
Как можно вести осмысленную беседу с таким дегенератом?!
показать весь комментарий
31.05.2022 11:35 Ответить
Итальянцы самые зазомбированные в Европе, а правительство Италии на конверте у Пу (после сербов).
показать весь комментарий
31.05.2022 11:35 Ответить
Так то итальянские гаубицы крошат кацапов. С зомбированностью это не вяжется. Есть ли продажные личности, которым греет карман кровавая монета кремленов? Без сомнений да. Но в целом народы ЕС настроены очень негативно к хрюске.
показать весь комментарий
31.05.2022 11:48 Ответить
сколько тех гаубиц...
вы послушайте любителей русского мира в италии
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-05-20/vse-iz-za-rossii-v-italii-dva-gostya-teleshou-podralis-v-pryamom-efire-video/269492
показать весь комментарий
01.06.2022 00:31 Ответить
побільше хай запрошують таких як це жирне кацапське чмо-тільки так італьяшки швидше зрозуміють реальність і хто такі насправді "рюскі" і їхня пропаганда
показать весь комментарий
31.05.2022 11:36 Ответить
tak a zachem italiancy voobshe etomu lainu slovo dajut ? dlja kovo etot skulezh ?
показать весь комментарий
31.05.2022 11:37 Ответить
В Костроме себе теперь строй домик. В садовом товариществе.
показать весь комментарий
31.05.2022 11:40 Ответить
всюди їх ******* "асвабадітелей ху.євих"... куда би не прийшли то всюди нагадять. Дивно чому вони всі так пруть в той ненависний Захід??? а як же скрепи десь під Сочами чи Новоросійськом???
На рахунок "асвабадітєлєй": недавно прочитав описи російсько-турецької війни в Болгарії в кінці 19-го століття. Тоді цар Алєксандр по моєму ввів контингент на Балкани. Цікаві розповіді очевидців які побачили своїми очима Болгарію. Виявилось що їх там ніхто не чекав і не запрошував. Ніякого турецького гніту там не було. Очевидець пише що православних храмів було в десятки раз більше мечетей, а в суспільстві була релігійна толерантність. Болгари жили заможно і кацапи були здивовані що рядовий болгарський селянин мав гарну хату, землю де все вирощував, виноградники і ніхто його не утискав. Болгари ненавиділи росіян і питали - навіщо ви прийшли?
Епоха спливає але нічого не міняється. Навіщо ви прийшли??? Унітази грабувати в заможніх українських сільських хатах?
показать весь комментарий
31.05.2022 11:40 Ответить
Бреши та не **********. В Османській імперії, де було право шаріату, ніякої толерантності до невірних не було. Там з часів завоювання Болгарії османами було кілька великих повстань проти окупантів і чорт зна скільки локальних. Поцікавився б краще, звідки взялись болгари в Бесарабії.
показать весь комментарий
31.05.2022 12:29 Ответить
Пусть покупает виллы в Мурманске.
показать весь комментарий
31.05.2022 11:42 Ответить
Нах йому вілли в Європі, нехай сидить собі в своєму мухосранську...
показать весь комментарий
31.05.2022 11:42 Ответить
так багато хочеться сказати з приводу Соловьова, але нема таких слів для такого покидька українською мовою...
показать весь комментарий
31.05.2022 11:43 Ответить
Рафинированный кацапофашизм.
показать весь комментарий
31.05.2022 11:43 Ответить
Тут фишка круто крутитсЯ..

На учредительном з'їзді фашистскої партіі Беніто Мусоліні у 1921 році була присутня партія РСДРП на чолі з соратником Сраліна Вороновим...усього було 5 осіб краснопузих...
показать весь комментарий
31.05.2022 11:45 Ответить
Десь читав, що Беніто в молодості був особисто знайомий з Ульяновим-Леніном.
показать весь комментарий
31.05.2022 12:31 Ответить
Купил,потратил там евро - всё,на этом твоя миссия для итальяшек закончена,теперь езжай в Венесуэлу,Беларусь,Иран,к хамасовцам пошелести купюрами там,там тебя тоже будут любить.
показать весь комментарий
31.05.2022 11:50 Ответить
"на юга Аффгана" до талібів, як варіант там теж "тяпло и мухи не кусают"
показать весь комментарий
31.05.2022 15:19 Ответить
Злые языки кажуть шо путлэра павесють на красной площади вниз башкой...как и Муссолини с женой...и висеть буде фюрер кремля цілу неділю... фошЫздЫ...рюZkaво мира...Коли??це свято?
показать весь комментарий
31.05.2022 11:53 Ответить
дехто робить вигляд що вас "*******". На самому ділі вас всі ненавидять. Навіть ті ж турки куди кацапи так пруцця відпочивати їх ненавидять, але роблять вигляд що все нормально. Нічого особистого.. бізнес. Розмовляв з турками - всі ненавидять кацапів. Там регіон Анталія тільки і живе за рахунок туризму
показать весь комментарий
31.05.2022 11:57 Ответить
Они его любили, а потом, вдруг, превратились в фашистов. А когда превращаешься в фашиста, то никого любить уже не можешь по определению.
показать весь комментарий
31.05.2022 11:57 Ответить
***. Як бісить ця споконвічна кацапська ромашка "любить - не любить". А просто по-людськи неможна себе вести. Без усілякої любові - просто з повагою до оточуючих та з добром к сусідам? Ні, треба десна в десна цілуватись звісно що з кацапнею в пріоритететі, або геть війну розпочинати. Третього не дано. Кацапи пропащі. Немає в них майбутнього на цій планеті.
показать весь комментарий
31.05.2022 11:58 Ответить
как сказал Гордон у этого ******** не лицо а отвратительное *****!
показать весь комментарий
31.05.2022 12:05 Ответить
Будет ему шикарная вилла на Колыме в старости..
показать весь комментарий
31.05.2022 12:06 Ответить
Логика - пиз....ец. Фашизм был в Италии, но фашисты, они родом из Германии. Логично? Да!
Страны куда не заходили нацики и фашики, США, Канада, Швейцария, Исландия и.т.д. могут не признавать фашизм на том основании, что те не приходили на их территорию. Логика!!
Хотя за Исландию не уверен, там, все таки, главный нацистский концлагерь был.
показать весь комментарий
31.05.2022 12:12 Ответить
все стает на свои места, когда понимаешь сами терминьі, их зтимологию, что они означают. Тогда весь пропагандонский мусор отпадает
показать весь комментарий
31.05.2022 15:20 Ответить
Гитлеровцы,пока воевали с поляками,бритами и французиками, тоже были любимыми для совкового народца,даже телеграмму адику прислали с поздравлениями о взятии Парижа,но потом,когда бомбы посыпались на их головы любовь прошла,итальяшки услышали звуки взрывов в Европе и нежные чувства испарились,как роса на солнце.
показать весь комментарий
31.05.2022 12:19 Ответить
Замість краєвидів озера Комо будеш насолоджуватись краєвидами Ніжнєго тагіла та нюхати свіже повітря Челябінська.
показать весь комментарий
31.05.2022 12:21 Ответить
А гарно ж там, хай йому чорт! Довелось там побувати колись.
показать весь комментарий
31.05.2022 12:35 Ответить
гебельз отравился отравился вместе с женой и детей своих отравил...
показать весь комментарий
31.05.2022 12:24 Ответить
Работал в Турции. И могу уверенно сказать, что турки не любят русских, но очень любят их деньги. Думаю, что в Италии где-то так же было.
Но, к сожалению, есть страны в Европе, где русских действительно любят. Сербия, Греция, Болгария. В той же Венгрии ситуация не однозначная. До того, как Орбан начал активную пропутинскую риторику, венгры не любили русских. Но Орбан контролирует все ведущие СМИ и пропаганда там работает не хуже, чем в Мордоре. И сейчас большинство венгров не то чтобы прямо "любит русских", но относится к ним положительно.
показать весь комментарий
31.05.2022 12:28 Ответить
твоя вилла драный соловей на троекуровском кладбище,вафлистом ты был и сдохнешь им.
показать весь комментарий
31.05.2022 12:32 Ответить
...а чого ті патріоти руzzкава міра не купляли вілли в тамбавських-башкирських губєрніях, а в ненависній гейропі? Шкода, що безмозгле насєлєнія кацапії не може зрозуміти, що живуть в гавні по-пояс та воюють за те щоб гавно було по-глотку і можна було хлєбати не згинаючись. Звичайно, якщо б ми мали адекватну реакцію Європи на кацапію, то всі ті кацапи, що живуть в Європі та підтримують х..йла, мали б бути депортовані, тому що на 90% це агенти фсб, здатні у вмпадку чогось шкодити в країні проживання.
показать весь комментарий
31.05.2022 12:38 Ответить
Брешет и глазом не моргнет (по привычке): эта продажная тварь и гнида даже не "русский"!
показать весь комментарий
31.05.2022 13:02 Ответить
І зновуж таки , вожаки кацапів купують вілли не в сонячному мурманську !

******** повинен бути знищений
показать весь комментарий
31.05.2022 13:02 Ответить
ніхерово так х!йло бабла башляє за собачу роботу,
чого цей мудак не купив дачу десь під засранськом якимсь, а преться в ненависну європу
показать весь комментарий
31.05.2022 13:11 Ответить
Європейці ******* різних екзотичних тваринок, особливо якщо ті приносять бабло. Але зараз вже й бабла не достатньо, коли розібралися наскільки ті тваринки мерзенні та агресивні. Таке було в Європі з бійцівськими собаками.
показать весь комментарий
31.05.2022 13:33 Ответить
Душа пропагандона,поменявшего национальнось,жаждет любви,сходи в гейклуб и будь там душечкой,будет тогда тебе любовь.
показать весь комментарий
31.05.2022 14:40 Ответить
кацапи, взагалі, відповідають за свій базар?
скоро їх взагалі ніхто серйозно не буде сприймати... хоча, мабуть, вже
показать весь комментарий
31.05.2022 15:16 Ответить
А теперь Соловьёв может купить вилы и впасть в кому.
показать весь комментарий
31.05.2022 20:34 Ответить
РФ ОБМАНЩИКИ !!! АТАКУЙТЕ ИХ !)
показать весь комментарий
01.06.2022 00:16 Ответить
 
 