Украинские пилоты семь раз прорывались к защитникам "Азовстали", доставляя боеприпасы и необходимое снаряжение. ВИДЕО
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К защитникам "Азовстали" летало 16 вертолетов, загруженных необходимым снаряжением. Каждый раз украинские пилоты успешно доставляли боеприпасы, еду, воду и медикаменты.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепр оперативный, всего было семь таких миссий. Во время одной из них для усиления гарнизона было переправлено 72 бойца полка "Азов".
Только на обратном пути во время пятой и седьмой миссии оккупантам удалось сбить по одному украинскому вертолету. Также захватчики уничтожили вылетевший на помощь сбитым украинским пилотам поисково-спасательный борт.
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+35 Rostyslav Komarnytsky
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Глава Министерства юстиции ДНР Юрий Сироватко в интервью изданию «Интерфакс» заявил, что по каждому пленному идет отдельное разбирательство и следствие, но «есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР - это смертная казнь»
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В оточене місто, деблокувати яке не було жодної можливості, замість 6 тонн *********** та продовольства переправили ще бійців???
винні за це мають відповісти !
Цікаво, цього разу, як найвеличніший "на харківщині" відвідував "передові позиції", хоч хто-небудь із військових дозволив собі хоч слово невдоволення його рішеннями по Маріуполю, Харкову, Півдню України?
Чм всі усім задоволені?
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Реєстрація:31.05.2022
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Питання дійсно є до вищого керівництва (Глвнкмндчй) - нащо на безнадійно
оточене місто доставляти замість медикаментів і води з їжею ще 72 бійця.
но потом кацапы это просекли и 2 вертолёта сбили.