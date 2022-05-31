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Украинские пилоты семь раз прорывались к защитникам "Азовстали", доставляя боеприпасы и необходимое снаряжение. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

К защитникам "Азовстали" летало 16 вертолетов, загруженных необходимым снаряжением. Каждый раз украинские пилоты успешно доставляли боеприпасы, еду, воду и медикаменты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепр оперативный, всего было семь таких миссий. Во время одной из них для усиления гарнизона было переправлено 72 бойца полка "Азов".

Только на обратном пути во время пятой и седьмой миссии оккупантам удалось сбить по одному украинскому вертолету. Также захватчики уничтожили вылетевший на помощь сбитым украинским пилотам поисково-спасательный борт.

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Топ комментарии
+35
Це яким чином його відмазує героїзм і ризик пілотів? Пілоти, до речі затикали своїми життями його про*оби. І три екіпажі загинуло, два - разом з пораненими.
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31.05.2022 12:03
+21
Свого часу деякі військові під час АТО дозволили собі не потиснути руку Пороху на знак неводоволення його рішеннями як командувача.
Цікаво, цього разу, як найвеличніший "на харківщині" відвідував "передові позиції", хоч хто-небудь із військових дозволив собі хоч слово невдоволення його рішеннями по Маріуполю, Харкову, Півдню України?
Чм всі усім задоволені?
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31.05.2022 12:12
+19
"Під час однієї з них для підсилення гарнізону було переправлено 72 бійця полку "Азов"

В оточене місто, деблокувати яке не було жодної можливості, замість 6 тонн *********** та продовольства переправили ще бійців???
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31.05.2022 11:58
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ДЕ АЗОВЦІ ЗАРАЗ ???
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31.05.2022 11:53 Ответить
В полоні, нажаль...
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31.05.2022 11:56 Ответить
Сдал Зеля Азовцев, не просто в плен, а отправил на смерть.

Глава Министерства юстиции ДНР Юрий Сироватко в интервью изданию «Интерфакс» заявил, что по каждому пленному идет отдельное разбирательство и следствие, но «есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР - это смертная казнь»

Комментировать нет сил.
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31.05.2022 12:40 Ответить
С другой стороны, в Харькое создали ССО Азов, 100% отряд мстителей. Я бы на месте дээнеровцев ссался во сне от такой новости.
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31.05.2022 18:03 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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31.05.2022 11:54 Ответить
Почали відмазувати найвеличнішого.
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31.05.2022 11:56 Ответить
Це яким чином його відмазує героїзм і ризик пілотів? Пілоти, до речі затикали своїми життями його про*оби. І три екіпажі загинуло, два - разом з пораненими.
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31.05.2022 12:03 Ответить
Мова не про пілотів,мова про кремлівських гнид з Банкової та Грушевського !!))
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31.05.2022 12:42 Ответить
не три , а майже всі ...десята частина успішні вильоти і повернення -всі інші в одну сторону..((
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31.05.2022 12:52 Ответить
Не п***и, 3 екіпажі загинуло.
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31.05.2022 13:31 Ответить
сам не писти ура-зебил , твоё чмо само проболталось о 90% погибших льотного состава и "Азов" это подтвердил...
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31.05.2022 14:37 Ответить
Тебе після цього "попустило", гівнюку?
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31.05.2022 15:13 Ответить
шо правда очі колить ? прокричи "ура" три рази боневтіку..
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31.05.2022 16:18 Ответить
Ще раз повторю, ідіоте, не п***и х**ні, якщо в тебе немає достовірної інформації.
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31.05.2022 15:23 Ответить
"Під час однієї з них для підсилення гарнізону було переправлено 72 бійця полку "Азов"

В оточене місто, деблокувати яке не було жодної можливості, замість 6 тонн *********** та продовольства переправили ще бійців???
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31.05.2022 11:58 Ответить
Та це повний *******
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31.05.2022 12:28 Ответить
повний ідіотизм !!!

винні за це мають відповісти !
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31.05.2022 12:39 Ответить
Не на часі !! Тут ось Стамбул на часі,продовження Омана !!?))
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31.05.2022 12:46 Ответить
Свого часу деякі військові під час АТО дозволили собі не потиснути руку Пороху на знак неводоволення його рішеннями як командувача.
Цікаво, цього разу, як найвеличніший "на харківщині" відвідував "передові позиції", хоч хто-небудь із військових дозволив собі хоч слово невдоволення його рішеннями по Маріуполю, Харкову, Півдню України?
Чм всі усім задоволені?
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31.05.2022 12:12 Ответить
дуже цікаво спитати думку тих героїчних довбойобів. Як їм зараз? Все ОК? Все подобається?
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31.05.2022 12:22 Ответить
з отих героїчних ... уже може когось і немає в живих. майте хоч трохи поваги і фільтруйте словесний понос
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31.05.2022 12:34 Ответить
Сергей Чергинец f0cdb121

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Реєстрація:31.05.2022
Сьогодні зареєструвався, щоб вчити інших, як жити?
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31.05.2022 12:49 Ответить
Ні, сьогодні нік поміняв, бо старий зносився. 😊
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31.05.2022 13:05 Ответить
В них нема поваги до свого верховного головнокомандуючого, президента, просто людини, яка багато зробила для зміцнення української армії і держави. І не просто поваги. То чому в мене повинна бути якась повага до них?
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31.05.2022 13:17 Ответить
Гниди зелені,хто здав Чонгар?? Україні необхідна дегнидизація,негайно,поки ці кремлівські зелені гниди не здали Україну остаточно!!))
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31.05.2022 12:14 Ответить
Герои
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31.05.2022 12:16 Ответить
Це не некомпетентність,це цілком свідомі дії!!!)))
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31.05.2022 12:50 Ответить
блін, коли заспоються,диванні долбойоби.... напевно ніколи..от і демократія)
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31.05.2022 12:29 Ответить
Взагалі це були самогубні польоти, летіти через лінію фронту на транспортних гвинтокрилах, де збити їх з ПЗРК дуже висока вірогідність. Але хтось надав такий наказ, а герої-пілоти виконали.
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31.05.2022 12:35 Ответить
І пілоти, і бійці були добровольцями, які знали на що йдуть. Те саме було і з ДАПом, і коли добровольці йшли через річку змінювати своїх побратимів в Ірпені, оточеному з трьох сторін. Завжди чулися голоси: Куди ви претеся дурні!?
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31.05.2022 13:41 Ответить
ЗІ: Взагалі, йти на війну це, різновид самогубства. Життя бійця іноді залежить навіть не від особистої підготовки, сили та навичок. І навіть не від якості підготовки операції та планування командування- дуже багато змінних, які не можливо врахувати. На все воля божа, а ти вже робиш те, що маєш робити.
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31.05.2022 13:59 Ответить
70...80% втрат на війні - це артилерія
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31.05.2022 14:55 Ответить
Артилерія, авіація, снайпери, міни... Додайте туди тупих бійців, ікі виходять не туди і не вчасно; цивільних курок, які сидять до останнього, а потім волають про порятунок; алкашню, яка бухає доки не кінчиться алкоголь, а потім лізуть між позиціями до наступного маркету; дебілів, які згадали що, забули когось і пруться через нуль.... Багато бажаючих знищити нас.
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31.05.2022 17:01 Ответить
ОДНОЗНАЧНИЙ кретинізм вищого керівництва ВИМАГАЄ від людей прояву героїзму.
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31.05.2022 13:52 Ответить
Сміливі сучі діти. Їх подвиг не забудеться ніколи в Україні.
Питання дійсно є до вищого керівництва (Глвнкмндчй) - нащо на безнадійно
оточене місто доставляти замість медикаментів і води з їжею ще 72 бійця.
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31.05.2022 15:40 Ответить
ці бійці місяцями відтягували на себе чисельні підрозділи кацапів, які товклися об укріплення Азовсталі. Хто знає скільки життів вони зберегли своїм подвигом?
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31.05.2022 16:51 Ответить
молодцы, герои.
но потом кацапы это просекли и 2 вертолёта сбили.
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01.06.2022 04:37 Ответить
 
 