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"ЧВК-шники все полегли, толку их#я от них нет": Оккупант жалуется жене, что ВСУ разбили подразделение "вагнеровцев". АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты боятся воевать против украинских защитников. После того, как ВСУ ликвидировали элитную часть рашистов, "рядовые" оккупанты не хотят идти в бой.

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них#я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл#, спецназ, нах#й! Подготовленный, еб#ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х#й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", - рассказывает оккупант жене.

Также читайте: "Нас #бут, жрать нечего": Оккупанты снова начали есть собак из-за проблем с обеспечением, - перехват СБУ
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Топ комментарии
+30
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31.05.2022 12:03
+25
Сліпий кацап виходу не бачить. А вихід - за парєбрік, через Гуково, наприклад, або полями, щоб свої не завернули.
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31.05.2022 12:06
+21
Этот наемный сброд как и лугандонское быдло по сводкам не проходит,чем больше грохнут тем меньше платить потом.
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31.05.2022 12:04
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Сліпий кацап виходу не бачить. А вихід - за парєбрік, через Гуково, наприклад, або полями, щоб свої не завернули.
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31.05.2022 12:06 Ответить
Ну от ця ***** і здриснула аж в Німеччину.
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31.05.2022 12:17 Ответить
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31.05.2022 12:03 Ответить
"Они все полегли".....tak a che zhe vy ozhidali nedoumki.....
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31.05.2022 12:04 Ответить
"Палі смертью храбрих" як худоба на бійні.
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31.05.2022 15:18 Ответить
Просто "пали". От слова "падёжь".
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31.05.2022 16:58 Ответить
Этот наемный сброд как и лугандонское быдло по сводкам не проходит,чем больше грохнут тем меньше платить потом.
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31.05.2022 12:04 Ответить
дзеркалять, ски... падлікі морозови

Для проведеня фільтрації та забезпечення посиленого контролю окупаційна влада рф використовує неонацистські та расистські рухи в складі «волонтерської сотні».

Купа молодчиків (привіт, федорович) під виглядом волонтерів прибуває в Маріуполь і забезпечує весь цей жах

😡Будемо шукати та маркувати кожного.

Микита Толокновський (Никита Толокновский). Санкт-Петербург. Студент промислово-технічного коледжу. Активний член де-факто фашистської організації «Станичное казачье общество «Крестовоздвиженская», яка забезпечує мобілізаційним ресурсом окупантів та допомогає російської поліції в боротьбі з опозицією.

Типова мраZота, яка в складі «корпусу допомоги» окупації зараз прибуває до Маріуполя. Окупанти навчились паплюжити все - навіть поняття волонтер.

За матеріалами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка
https://t.me/operativnoZSU/26661
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31.05.2022 12:56 Ответить
v SPAM KACAP
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31.05.2022 12:07 Ответить
Ну так щоб не бути дурнем, підпиши конракт з армією москалів, але ж ти сикун.
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31.05.2022 12:50 Ответить
"Музиканти" просто зараз коБЗДОну дуже потрібні-які ж гастролі без інструменталістів -ну їх і відправили до нього
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31.05.2022 12:06 Ответить
Щось ці "записи" СБУ вже зовсім не надихають. Реальність на жаль трохи інша.
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31.05.2022 12:08 Ответить
vi v serjoz dumaete shto SBU plodit ******* feiki v promishlennyh objomah ?
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31.05.2022 12:11 Ответить
Реальність така, що орки дійсно несуть великі втрати.
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31.05.2022 12:11 Ответить
ni. sudja po perehvatam u rashistov isterika.
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31.05.2022 12:14 Ответить
Не сдаем, а уступаем в бою, нанося противнику потери
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31.05.2022 12:14 Ответить
отріцатєльное поремагання
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31.05.2022 12:17 Ответить
Сарказм неуместен, т.к. сдача и потеря в результате интенсивных боевых действий - разные вещи
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31.05.2022 12:20 Ответить
А у вас?
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31.05.2022 12:43 Ответить
CENSOR...zabante uzhe etovo kacapskovo ******....
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31.05.2022 12:44 Ответить
Наступним буде те, що вирішить ГШ ЗСУ. А ти про що подумав? Якщо про щось інше - стули пельку, провокатор.
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31.05.2022 13:01 Ответить
Есть еще понятие маневренная война и тактическая оборона.
Но некоторым все равно, лишь бы тявкнуть...
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31.05.2022 13:45 Ответить
У проигравшей Германии было в 4 раза меньше потерь,чем у победившего "совка". Но здесь мясом уже не забросают. Только на тактическом уровне.
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31.05.2022 12:27 Ответить
ВагнерБыдла Пригожина легло мало....всего 7 562...,но повар путлера ищет очередное стадо баранов...
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31.05.2022 12:11 Ответить
вагнер-бидло пригожина теж має мізки. Якщо перших декілька партій "командіровачних" просто не повернулись з України - наступні партії просто не винаймуться. Бо як раз ця мразота гарантовано жити хоче, а жити воно може тільки стріляючи по цивільним, як звикло. Тож потік мразоти теж швидко перетвориться на тонесенький струмок з відбитих ідіотів, яких в будь-якому прошарку будь-якого суспільства завжди є невеличкий відсоток.

Ви ж розумієте, сподіваюсь, що зараз ЧВК-шників гонять в атаки на укріплення ЗСУ всупереч будь-яким обіцянкам, які їм давали під час найму? І про все це вони зараз всім своїм "друганам" транслюють через всі доступні канали зв'язку... Та навіть одного цього факту було б достатньо, аби вони перестали винайматися. Але ж ще й втрати та відношення "отців-командирів", як до гарматного м'яса, яким вони насправді і є... А звикли ж до іншого, до відстрілу якихось пагано озброєних "макак" в сиріях та нигеріях...
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31.05.2022 13:07 Ответить
РабZеянец...помни

Джохар Дудаев предупредил ещё в 1995г...

СдохнешЬ в Украине...Когда Солнце взойдет...
Видео Джохара а Ютьюбе...
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31.05.2022 12:17 Ответить
"я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации" - на самом деле 4 выхода. Подохнуть, сдаться в плен, самострел, бросить все и вернуться домой. Но он ***** видит только 5 вариант - победоносно и без потерь захватить Украину.
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31.05.2022 12:20 Ответить
"Груз200" опечален.
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31.05.2022 12:23 Ответить
Валентина Саюн - бот разогнал тему, понравилось еще 3-м ботам сучку заспамили . Серж a9003b17 второй бот с этой же ветки, лайкнул Саюн и продвигает зраду дальше. Третий бот: angel mario 44****** из той же контры, сколько же вас ****** тут лазит
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31.05.2022 12:24 Ответить
Дарма рашкостан піднімав бюджет ботні?
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31.05.2022 12:27 Ответить
дрожите орки, ***** накроет скоро
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31.05.2022 12:31 Ответить
Скоро во всех электричках и метро на росии…

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31.05.2022 12:36 Ответить
Чому "скоро"? ВЖЕ! Вже іде потік інформації про те, що в брянській, бєлгородській, курській областях різко підвищилась кількість згвалтувань та інших злочинів. Асвабадітєлі повернулись на "перегруповування" з під Києва, Чернігова, Сум - і продовжили займатися тим, чого їм так кортіло робити в Україні... А так як мобілізація іде дуже повільно (ніхто не бажає підписувати контракти), то і сидять ці "частини" в тимчасових ППД, ну й розважаються, як можуть.
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31.05.2022 13:13 Ответить
Крыса кремля сдохшая на Донбассе обещала до Лондона дойти...но сам поджарился...и стал окорочком Буша-младшего вместе с Гиви и Мотодрылой

вояки пля...
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31.05.2022 12:37 Ответить
Він вроді до Рек'явіка хотів. У нього там бабка в концтаборі сиділа.
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31.05.2022 12:53 Ответить
В це ЧВК якщо колись і був більш-меньш відбир, то це коли було. Зараз туди гребуть будь кого. Щонайбільше два тижні підготовки і у бій. З іншого боку це легка піхота. Проти важкої зброї вони малоефективні. Не той масштаб дій щоб вони себе хоч якось могли проявити, якщоб навіть там і були дійсно специ.
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31.05.2022 12:37 Ответить
ЧВК використовувались як іррегулярні частини для вирішення "брудних питань" там, де військовими силами було "не комільфо" світитися. А так як "легку піхоту" кидати на кадрову армію - просто ідіотизм (для цього оголошується "спеціальна військова операція" і вводяться армійці або ДШВ-шники під "красивим приводом"), то основні задачі в ************** ЧВК завжди були - патрулювання, терор цивільних, протидія місцевій поліції та силам місцевої самооборони, терористична діяльність, грабіжництво тощо.

Але головне в ЧВК для загального загалу (звісно, там є призначений ГРУ/ФСБ кадровий кістяк) - оплата "праці" та "добровільність з малими втратами" (хоча б на етапі підпису контракту).

Тож якщо зараз склад ЧВК тупо кидають на підготовані армійські позиції ЗСУ, на танки, під дію арти - то... більше на заклик рекрутерів ЧВК просто ніхто не відгукнеться. Здихати під артой - "на це вони не підписувались". І реально - не підписувались.
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31.05.2022 13:24 Ответить
Кацапські воплі і соплі як вони, мовляв, не хочуть воювати і все таке, нічого не варті.
Гугл "парамошкин дмитрий алексеевич" - сволота, яка потрапивши у полон, плакалася, а як повернулася у рідний санкт-мухосранськ, то зайшлася за старе
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31.05.2022 12:41 Ответить
Та давно було зрозуміло, що всі ці геращєнківські "давайте їм подзвоним і розкажемо правду" - ті ідіотизм. Кацапи розуміють тільки силу. Тож замість витрати часу на "подзвонити", тим "бійцям телефонного фронту" варто було б витратити час на заробляння сотні гривень та передати ту сотню гривень волонтерам, які предметно допомагають ЗСУ! Користі б це принесло значно більше - бо трупів рашкованів було б більше. А, як відомо, хороший рашкован - мертвий рашкован. Всі живі рашковани - мразота з промитим остаточно мозком.
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31.05.2022 13:36 Ответить
 
 