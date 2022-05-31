"ЧВК-шники все полегли, толку их#я от них нет": Оккупант жалуется жене, что ВСУ разбили подразделение "вагнеровцев". АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты боятся воевать против украинских защитников. После того, как ВСУ ликвидировали элитную часть рашистов, "рядовые" оккупанты не хотят идти в бой.
Об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них#я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл#, спецназ, нах#й! Подготовленный, еб#ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х#й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", - рассказывает оккупант жене.
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Пожалуйста, подождите...
Для проведеня фільтрації та забезпечення посиленого контролю окупаційна влада рф використовує неонацистські та расистські рухи в складі «волонтерської сотні».
Купа молодчиків (привіт, федорович) під виглядом волонтерів прибуває в Маріуполь і забезпечує весь цей жах
😡Будемо шукати та маркувати кожного.
Микита Толокновський (Никита Толокновский). Санкт-Петербург. Студент промислово-технічного коледжу. Активний член де-факто фашистської організації «Станичное казачье общество «Крестовоздвиженская», яка забезпечує мобілізаційним ресурсом окупантів та допомогає російської поліції в боротьбі з опозицією.
Типова мраZота, яка в складі «корпусу допомоги» окупації зараз прибуває до Маріуполя. Окупанти навчились паплюжити все - навіть поняття волонтер.
За матеріалами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка
https://t.me/operativnoZSU/26661
Но некоторым все равно, лишь бы тявкнуть...
Ви ж розумієте, сподіваюсь, що зараз ЧВК-шників гонять в атаки на укріплення ЗСУ всупереч будь-яким обіцянкам, які їм давали під час найму? І про все це вони зараз всім своїм "друганам" транслюють через всі доступні канали зв'язку... Та навіть одного цього факту було б достатньо, аби вони перестали винайматися. Але ж ще й втрати та відношення "отців-командирів", як до гарматного м'яса, яким вони насправді і є... А звикли ж до іншого, до відстрілу якихось пагано озброєних "макак" в сиріях та нигеріях...
Джохар Дудаев предупредил ещё в 1995г...
СдохнешЬ в Украине...Когда Солнце взойдет...
Видео Джохара а Ютьюбе...
вояки пля...
Але головне в ЧВК для загального загалу (звісно, там є призначений ГРУ/ФСБ кадровий кістяк) - оплата "праці" та "добровільність з малими втратами" (хоча б на етапі підпису контракту).
Тож якщо зараз склад ЧВК тупо кидають на підготовані армійські позиції ЗСУ, на танки, під дію арти - то... більше на заклик рекрутерів ЧВК просто ніхто не відгукнеться. Здихати під артой - "на це вони не підписувались". І реально - не підписувались.
Гугл "парамошкин дмитрий алексеевич" - сволота, яка потрапивши у полон, плакалася, а як повернулася у рідний санкт-мухосранськ, то зайшлася за старе