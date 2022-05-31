Оккупанты атаковали группу журналистов. Ранены по меньшей мере два человека. ВИДЕО обстрела

Группа украинских и иностранных журналистов вместе с сопровождающими военными попала под обстрел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко и публикует видео обстрела.

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"Группа украинских и иностранных журналистов вместе с подразделением ВСУ попала под обстрел. На видео видно, как в нескольких метрах от журналистов разрывается прилетевший снаряд, после чего представители СМИ оказывают помощь раненому коллеге. Также ранение получил по меньшей мере один наш военный", - отмечает в сообщении к видео Цаплиенко.

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