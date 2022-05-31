Оккупанты атаковали группу журналистов. Ранены по меньшей мере два человека. ВИДЕО обстрела
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Группа украинских и иностранных журналистов вместе с сопровождающими военными попала под обстрел.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко и публикует видео обстрела.
"Группа украинских и иностранных журналистов вместе с подразделением ВСУ попала под обстрел. На видео видно, как в нескольких метрах от журналистов разрывается прилетевший снаряд, после чего представители СМИ оказывают помощь раненому коллеге. Также ранение получил по меньшей мере один наш военный", - отмечает в сообщении к видео Цаплиенко.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
И это они должны сделать ДЛЯ СЕБЯ в первую очередь.