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война (46661) журналистика (3162) обстрел (20119) ранение (3237)

Оккупанты атаковали группу журналистов. Ранены по меньшей мере два человека. ВИДЕО обстрела

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Группа украинских и иностранных журналистов вместе с сопровождающими военными попала под обстрел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко и публикует видео обстрела.

"Группа украинских и иностранных журналистов вместе с подразделением ВСУ попала под обстрел. На видео видно, как в нескольких метрах от журналистов разрывается прилетевший снаряд, после чего представители СМИ оказывают помощь раненому коллеге. Также ранение получил по меньшей мере один наш военный", - отмечает в сообщении к видео Цаплиенко.

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Не факт, що там був потрібен турнікет. Мабуть, є перелом кістки осколком, раз не може рухати. Але не видно, щоб багато крові. Якщо артерії цілі, то від турнікету більше шкоди може бути. Важливіше зафіксувати руку, щоб менше рухалась і просто перев'язати рану без повної зупинки кровотоку в руці.
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31.05.2022 13:03 Ответить
Обов"язково це напишіть тим журналістам, аби в курсі були, що робити.
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31.05.2022 15:33 Ответить
Кацапи пішли в бєспрєдєл. Давайтє сохранім ліцо путіну.
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31.05.2022 13:06 Ответить
Обов'язково! Але спочатку це "лице" роз' ї*ашим до крові!
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31.05.2022 13:20 Ответить
я згоден - як муляж в музеї. Та нехай навть в їхньому мавзолеї.
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31.05.2022 13:35 Ответить
А журналисты должны проходить обязательное обучение первой мед. помощи.
И это они должны сделать ДЛЯ СЕБЯ в первую очередь.
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31.05.2022 13:45 Ответить
Наш, військовий, відразу все розрулив. Молодець.
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31.05.2022 14:27 Ответить
"Окупанти атакували групу журналістів. Поранено щонайменше двох людей" - а журналісти постраждали?
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31.05.2022 16:17 Ответить
 
 