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Новости Видео Война в Украине
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задержание (6587) Киев (24531) Луганщина (6242) СБУ (18668) Донецкая область (7126) Укроборонпром (1211) коллаборационизм (681) диверсия (228)

Разоблачен российский агент в "Укроборонпроме" и задержаны коллаборанты, разведывавшие позиции ВСУ на востоке, - СБУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

С начала полномасштабной агрессии РФ украинская спецслужба разоблачила более 360 российских агентов и более 5 тыс. коллаборантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, из последних задержаний, в частности: в Киеве контрразведка СБУ при содействии подразделения безопасности "Укроборонпрома" разоблачила сотрудника одного из оборонных предприятий в агитации в пользу РФ. Злоумышленник публично оправдывал военные преступления оккупантов и призвал коллег поддержать армию врага.

Чиновник неоднократно обращался к президенту РФ с просьбой предоставить ему российское гражданство.

"Во время обысков по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили электронные носители с прокремлевской пропагандой, а также конструкторскую документацию по самолетостроению. В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении. Продолжаются меры по установлению всех обстоятельств его подрывной деятельности", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-центр ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, руководство оккупантов разоблачила контрразведка СБУ.

"Сейчас фигуранту уголовного производства сообщено о подозрении по ч.2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие. Проверяется причастность злоумышленника в сотрудничестве с вражескими  спецслужбами", - говорится в сообщении.

Документирование противоправной деятельности осуществлялось контрразведкой СБУ при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и при содействии подразделения безопасности ДК "Укроборонпром".

Также по материалам СБУ к 5 годам тюрьмы приговорен гражданин РФ, который призвал киевлян сотрудничать с врагом.

Установлено, что злоумышленник проживал в столице по поддельным документам и координировал свои действия с одним из рашистских идеологов, приближенных к Кремлю.

Также сообщается, что в Донецкой области в ходе спецоперации ликвидирована российская агентурная сеть, разведывавшая позиции ВСУ на восточном фронте.

Один агент задержан в Славянске, где он осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения украинских войск.

Другой агент разоблачен в Краматорском районе. Он собирал разведданные и передавал их захватчикам через Телеграм. Его "связным" был двоюродный брат, являющийся гражданином РФ и входящий в состав оккупационной группировки рашистов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан сторонник "русского мира" в Запорожье, - Нацполиция. ФОТО

Кроме того, в Харькове сотрудники СБУ разоблачили двух бывших участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

Одного задержали во время оперативных действий. Это бывший чиновник милиции из временно оккупированного Енакиево, который в 2014 году присоединился к рядам так называемой "полиции днр". Впоследствии он покинул группировку и переехал в Харьков, где скрывался от правосудия.

Второй эксбоевик оказался неоднократно осужденным жителем временно оккупированного города Ровеньки Луганской области. В 2015 году главари террористов назначили его пулеметчиком. Вскоре он сбежал на подконтрольную украинским властям территорию.

По СБУ, в Луганской области к лишению свободы приговорены два командиров подразделения так называемой "ЛНР". Находясь в составе оккупационных группировок РФ, они участвовали в боевых действиях против украинских войск.

Оба злоумышленника были захвачены в плен во время неудачного вражеского наступления на Северодонецк. Суд назначил им наказание в виде 8 и 10 лет тюрьмы соответственно.

СБУ продолжает системно работать над разоблачением и привлечением к ответственности всех участников и организаторов преступлений против государственной безопасности Украины.
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Топ комментарии
+56
Ермака , кода арестуют Татарова
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31.05.2022 15:09
+38
Це вже після арешту Зеленського . Прикро , але тільки так .
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31.05.2022 15:15
+32
А чому не затримали директора Укроборонпрому Гусєва , який за мовчазної згоди Зеленського саботував усі програми з виробництва ракет , систем ППО , авіабудування та ін. і продовжує це робити і надалі в інтересах Росії .
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31.05.2022 15:12
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Ермака , кода арестуют Татарова
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31.05.2022 15:09 Ответить
Це вже після арешту Зеленського . Прикро , але тільки так .
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31.05.2022 15:15 Ответить
За 500 долларов сдают позиции ВСУ
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31.05.2022 15:25 Ответить
Демченко и Деркача,Портнова Бойко ,Шуфрича ……………
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31.05.2022 15:56 Ответить
дней через 700. Но это не точно.
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31.05.2022 16:48 Ответить
і Демченка.
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31.05.2022 18:22 Ответить
СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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31.05.2022 15:10 Ответить
А чому не затримали директора Укроборонпрому Гусєва , який за мовчазної згоди Зеленського саботував усі програми з виробництва ракет , систем ППО , авіабудування та ін. і продовжує це робити і надалі в інтересах Росії .
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31.05.2022 15:12 Ответить
Потому,что РЫБА ТРИ ГОДА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ‼️
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31.05.2022 15:59 Ответить
Вперше відзвітували СБУ, що затримали "кротів" з "Укроборонпрому", а то їм бідним немає коли, ганяються за Порошенком і його родиною, виконуючи вказівку Великої людини, яка тільки й займаєиться "Великим крадівництвом" і навіть в ці дні і Вперше у світі дороги стали ціннішими за життя десятків тисяч людей, бо якраз темі "дороги" Володя присвятив свою місію на посаді Президента. Правда за наш рахунок, за наш бюджет, а міг би виведені 41 мільйонів доларів в офшори виділити на дороги і у дяді Ігоря Валерійовича попросити парочку мільярдів, але ні свій піар за чужий рахунок!
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31.05.2022 15:13 Ответить
це Ви за маму Ріму, яка чотири рази ховала від повісток синочка? А старший син "невдахи" воював і про це всім відомо, за винятком кацапні і їх тут слуг.
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31.05.2022 15:36 Ответить
Зебилы -тупорылые тридварасты
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31.05.2022 16:08 Ответить
відрубати їм голови
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31.05.2022 15:13 Ответить
та ми не ІДІЛ чи мексиканські картелі
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31.05.2022 15:20 Ответить
Та досить залишити без яєць.
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31.05.2022 15:22 Ответить
Та блін. То не агент, а звичайний дебіл. Агенти сидять тихо і носять вишиванки.
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31.05.2022 15:15 Ответить
Сидять тихо в офісі президента .
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31.05.2022 15:18 Ответить
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31.05.2022 15:23 Ответить
Зрозуміло:
"Викривають" ТІЛЬКИ тих ТИПІЛІВ, які ВІДКРИТО агітували за "рюський мир".
Справжні агенти, які потайки передавали, передають данні та нишпорки саботують та роблять диверсії до тепер знайти НЕ МОЖУТЬ.
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31.05.2022 15:15 Ответить
мда. негусто.
і разом з тим всі знають, що у нас повно зрадників на найвищих посадах, в генштабі, в ОПі і в самому СБУ. не кажу вже про митницю і прикордонників.

ось іще історія. цинізм зашкалює((

___________________________________________________________________

Подполковник ВСУ, диверсант Николов, о том, как Порошенко дал добро на спецоперацию по освобождению сотен наших пленных в Донецке, но Зеленский данную спецоперацию слил.

- Какую задачу получила ваша группа?

- Это самая благородная задача в жизни, которая только может быть на войне. Наша задача - взять штурмом места содержания военнопленных в Донецке. Мы готовились спасать украинских пленных из самых страшных мест на Донбассе и покарать их палачей.

- Но ведь это самые защищенные объекты в Донецке, как можно туда зайти и спасти людей?

- Другого шанса спасти людей зачастую у Украины нет - я понимаю это как бывший пленный. Мы должны спасти тех, кто еще жив, лишить врага главного средства шантажа и наказать палачей, если мы по-настоящему себя уважаем. Из Снежного наши спецслужбы выкрали Цемаха, и на самом деле, с той территории вывели еще немало других важных для нас субъектов. Эвакуация была возможна и в нашем случае. Вы делали интервью с сотрудником СБУ Сугереем, который прошел тюрьму "Изоляция". Так вот - он рассказал шокирующие вещи, но это только очень небольшая часть того кошмара, который творят в пыточных "ДНР". Мы знаем только истории о выживших. Но там люди нередко исчезают - так называемое "распыление", это когда живых пленных подрывают на противотанковых минах, привязанных к их телам, а остатки втирают в пыль гусеницами.

- Когда вы приступили к подготовке?

- В декабре 2018 года была создана боевая группа. Мы провели длительную и всестороннюю многомесячную подготовку к операции, ее санкционировал лично президент Украины, на то время - президент Порошенко. Затем об операции проинформировали президента Зеленского, подготовка продолжалась, и никто не говорил "стоп". Дело в том, что у нас были все основания рассчитывать на успех. Я входил только в одну из групп, знаю, что были и другие, которые отрабатывали свои объекты. Кроме того, могу только догадываться, сколько всего людей было задействовано. Мы получали всю необходимую информацию о нашем объекте. Свежие фото- и видеоматериалы.

- Почему штурм не состоялся?

- 8 июля штурм был проведен. Но, к сожалению, не нами. Штурмовали нас, наш секретный базовый лагерь в Донецкой области. И просто в результате удачи обошлось без жертв, все решали доли секунды.

В Киеве на Позняках была предпринята попытка задержания командира нашей группы, позывной "Швед". Сотрудники контрразведки зачем-то открыли огонь по машине "Шведа" прямо среди жилых домов, просто чудом никто не пострадал. Зачем? "Швед" обвиняется россиянами в организации успешных ликвидаций известных главарей террористов на Донбассе. Его можно было спокойно вызвать на встречу в СБУ, где он бывал много раз, и он бы и так дал все необходимые показания. Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения.

Я ответственно заявляю, что СБУ в курсе целей нашей операции еще с августа 2019 года.

Вынужден назвать вещи своими именами - операция по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана руководством Украины. Многих людей тем самым лишили, на мой взгляд, всяких шансов выйти на свободу. И более того - нас, участников, задержали, нам предъявили обвинения, и мы теперь проходим по обвинениям в нарушении законов Украины. Уголовные дела возбуждены против всей группы - и это несмотря на то, что Минобороны подало в СБУ доклад о нас, подтвердило наши полномочия, выдачу нам оружия.

Уголовное дело против нас открыто по статьям "терроризм" и "создание организованной преступной группы".

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Одна з безлічі злитих операцій. А чому? Тому що друган дитинства отримав одну з важливіших посад в країні. Всім заткнули роти. Фестиваліли вовсю. Довідпочивалися до страшної війни. Невже це йому і його кварталу зійде з рук?

Чи населення України мазохисти?
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31.05.2022 15:15 Ответить
Так , дійсно , ця надважлива операція була зірвана Боневтіком , млт 😠
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31.05.2022 15:21 Ответить
Ось вам і український Моссад, який зрубали під корінь зелені гандони. Фактів, що при владі знаходиться ворог, вже більше ніж достатньо.
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31.05.2022 15:40 Ответить
Забагато зебілів на виборах було завдяки "Г+Г" Каломойші.
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31.05.2022 15:44 Ответить
Раніш можна було якось і повірити, зараз запишуть кого завгодно, хто не підлизався до зеленої влади
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31.05.2022 15:17 Ответить
Прізвищь і фото ніколи не показують , може усі затримання відбуваються у віртуальному світі .
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31.05.2022 15:22 Ответить
Просто, коли театральна вистава від СБУ закінчується, "затриманих" повертають назад до роботи.
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31.05.2022 15:45 Ответить
Агов , СБУ , а чим ви займалися до війни і чому ваші СБУшники здали
Херсон без єдиного пострілу , та де ваш Наумов і Кравченко ?
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31.05.2022 15:19 Ответить
А як почувається племінник ЗамГенпрокурора рузге, який як СБУшник очолює СБ Укроборонпрому і власноручно катував директора за Стугни.
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31.05.2022 16:57 Ответить
Цікаво, Зе-лені хоча б синка Сальдо, звільнили з УкрОборонПрому?...
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31.05.2022 15:21 Ответить
танунахуй....!! правда??
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31.05.2022 15:28 Ответить
можно зробити так - давати 20 рокiв i вбирати - 10 за добровiльну кастрацiю.
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31.05.2022 15:27 Ответить
расстрел Пашинского отменяется??
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31.05.2022 15:27 Ответить
А не надо и раскрывать Какие-то кизяки прямо в центре Киева охраняют московских попов и ничего. Всем этим СБУ,Ю МВД. ДБР, ГПУ повылазило что ли?
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31.05.2022 15:27 Ответить
оружейку охраняют?
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31.05.2022 16:35 Ответить
А с этим уже разобрались?

19.03.2022 - КБ "Луч" поіменно назвало агентів РФ в керівництві "Укроборонпрому" та просить владу прийняти заходи
21.03.2022 - Колектив КБ "Луч" просить керівників держави вивести підприємство з-під "Укроборонпрому"
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31.05.2022 15:29 Ответить
Співробітник оборонного підприємства проживав в Києві з підробленими документами... А його і на роботу в Оборонпром теж брали з підробленими документами??? Чи як? На таких виробництвах що, зовсім ніякої перевірки персоналу немає (ну щось типу совкового "першого відділу"), це ж оборона, врешті решт ?!
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31.05.2022 15:32 Ответить
черговий серіал слуг народу 2 сбу приїхало зі Львова та взялось до роботи...
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31.05.2022 15:33 Ответить
Вот это парни!Не перестают удивлять.
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31.05.2022 15:39 Ответить
" ... викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь РФ. Зловмисник публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога. Посадовець неодноразово звертався до президента РФ з проханням надати йому російське громадянство."

Вот это спецы работают в СБУ! Как же вам удалось раскрыть такого агента и шпиона? Наверное такому надо много лет учиться?
Украина кишит рашистскими шпионами, которые вас до 24.02 не интересовали от слова "совсем". А т.к. служба давно сгнила от коррупции, то ловить шпионов вы просто не умеете (и никогда не умели).
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31.05.2022 15:46 Ответить
Так затримали агитатора или крота? Потому как агитатор и крот это вещи несовместимые. Вопрос другой почему не было произведено в достаточном количестве оружия для обороны и те-же люди до сих пор на руководящих должностях.
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31.05.2022 15:59 Ответить
ага Ермак сидит и срет Зеле на голову, все знают кто он. Но его не "выкрывают". Дилетант Арахамия ездил на переговоры. Если честно то я до сих пор в шоке что нас поддерживают. Да можно сказать поддерживают ЗСУ и народ. Но кто принимает решения? Дилетанты. И то что нам помогают не обращая на них внимание это уже чудо вселенского масштаба.
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31.05.2022 16:09 Ответить
агрохімія їздив недавно по бригадах, агітував за щось в користь рузге, так сказати, розпрапоговував армію. Послали, тому з Елдаком задумали рострілювати не согласних, по .....й навіть, що смертна кара яка вид покарання скасована. Правда, як достойні "рицарі" доручили це безмозглій Севрюзі.
А памятаєте, як ці ж прохвости хотіли втридорога заплатити за 100 мм гарматки з простроченими снарядами.
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31.05.2022 17:03 Ответить
Ааа, це він падло Мрію в ангарі Гостомеля залишив ?
Тю, я думав що весь Укроборонпром працює на ворога, бо по випуску військової
продукції Україна не те що задніх пасе, а мабуть перша з кіня списка виробників зброї.
Танки"Оплоти" ті в ЗСУ директора Укрбрнпрму НІКОЛИ і не думали поставляти
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31.05.2022 16:16 Ответить
А по зраднику заму Баканова СБУ вже провела розслідування, хтось подав у відставку, чи Президент когось звільнив?
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31.05.2022 16:41 Ответить
Ирина Параскевич , Ирочка , вы считаете, если не нахваливают Зеленского за сдачу ЮГА так уже и москали , . Как раз ***** , его убьёт, если Украина, капитулирует , короче , Зеленскому вафли с обеих сторон , но , Украинцы хоть не прибьют
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31.05.2022 16:41 Ответить
Щодо останнього я не впевнений.
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31.05.2022 21:14 Ответить
оставлю здесь эти ответы на вопросы. Ну, или вопросы на ответы... сейчас уже хер поймешь...
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
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31.05.2022 16:44 Ответить
Операция Зе: как кремлевская агентура открыла ворота российским палачам
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
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31.05.2022 17:07 Ответить
А до крота Бігуса коли черга дійде? Він злив схему постачання в Україну крадених в РФ запчастин для військової техніки.
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31.05.2022 17:10 Ответить
Агент, який займається агітацією в Укроборонпромі - ви там в СБУ притомні? Це те, на що ви здатні?
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31.05.2022 17:56 Ответить
Заарештували якогось дурня який не міг тримати язика за зубами. А ось спробуйте заарештувати російську агентуру в ОПУ яка проштовхувала план штанмаєра та інші зрадницькі ідеї, яка провалила операцію по затриманню вагнерівців.....одним словом, про яку всі знають, але чомусь не трогають. Але, але, але...
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31.05.2022 21:11 Ответить
 
 