Разоблачен российский агент в "Укроборонпроме" и задержаны коллаборанты, разведывавшие позиции ВСУ на востоке, - СБУ. ВИДЕО
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С начала полномасштабной агрессии РФ украинская спецслужба разоблачила более 360 российских агентов и более 5 тыс. коллаборантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечается, из последних задержаний, в частности: в Киеве контрразведка СБУ при содействии подразделения безопасности "Укроборонпрома" разоблачила сотрудника одного из оборонных предприятий в агитации в пользу РФ. Злоумышленник публично оправдывал военные преступления оккупантов и призвал коллег поддержать армию врага.
Чиновник неоднократно обращался к президенту РФ с просьбой предоставить ему российское гражданство.
"Во время обысков по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили электронные носители с прокремлевской пропагандой, а также конструкторскую документацию по самолетостроению. В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении. Продолжаются меры по установлению всех обстоятельств его подрывной деятельности", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-центр ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, руководство оккупантов разоблачила контрразведка СБУ.
"Сейчас фигуранту уголовного производства сообщено о подозрении по ч.2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие. Проверяется причастность злоумышленника в сотрудничестве с вражескими спецслужбами", - говорится в сообщении.
Документирование противоправной деятельности осуществлялось контрразведкой СБУ при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и при содействии подразделения безопасности ДК "Укроборонпром".
Также по материалам СБУ к 5 годам тюрьмы приговорен гражданин РФ, который призвал киевлян сотрудничать с врагом.
Установлено, что злоумышленник проживал в столице по поддельным документам и координировал свои действия с одним из рашистских идеологов, приближенных к Кремлю.
Также сообщается, что в Донецкой области в ходе спецоперации ликвидирована российская агентурная сеть, разведывавшая позиции ВСУ на восточном фронте.
Один агент задержан в Славянске, где он осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения украинских войск.
Другой агент разоблачен в Краматорском районе. Он собирал разведданные и передавал их захватчикам через Телеграм. Его "связным" был двоюродный брат, являющийся гражданином РФ и входящий в состав оккупационной группировки рашистов.
Кроме того, в Харькове сотрудники СБУ разоблачили двух бывших участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.
Одного задержали во время оперативных действий. Это бывший чиновник милиции из временно оккупированного Енакиево, который в 2014 году присоединился к рядам так называемой "полиции днр". Впоследствии он покинул группировку и переехал в Харьков, где скрывался от правосудия.
Второй эксбоевик оказался неоднократно осужденным жителем временно оккупированного города Ровеньки Луганской области. В 2015 году главари террористов назначили его пулеметчиком. Вскоре он сбежал на подконтрольную украинским властям территорию.
По СБУ, в Луганской области к лишению свободы приговорены два командиров подразделения так называемой "ЛНР". Находясь в составе оккупационных группировок РФ, они участвовали в боевых действиях против украинских войск.
Оба злоумышленника были захвачены в плен во время неудачного вражеского наступления на Северодонецк. Суд назначил им наказание в виде 8 и 10 лет тюрьмы соответственно.
СБУ продолжает системно работать над разоблачением и привлечением к ответственности всех участников и организаторов преступлений против государственной безопасности Украины.
Пожалуйста, подождите...
"Викривають" ТІЛЬКИ тих ТИПІЛІВ, які ВІДКРИТО агітували за "рюський мир".
Справжні агенти, які потайки передавали, передають данні та нишпорки саботують та роблять диверсії до тепер знайти НЕ МОЖУТЬ.
і разом з тим всі знають, що у нас повно зрадників на найвищих посадах, в генштабі, в ОПі і в самому СБУ. не кажу вже про митницю і прикордонників.
ось іще історія. цинізм зашкалює((
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Подполковник ВСУ, диверсант Николов, о том, как Порошенко дал добро на спецоперацию по освобождению сотен наших пленных в Донецке, но Зеленский данную спецоперацию слил.
- Какую задачу получила ваша группа?
- Это самая благородная задача в жизни, которая только может быть на войне. Наша задача - взять штурмом места содержания военнопленных в Донецке. Мы готовились спасать украинских пленных из самых страшных мест на Донбассе и покарать их палачей.
- Но ведь это самые защищенные объекты в Донецке, как можно туда зайти и спасти людей?
- Другого шанса спасти людей зачастую у Украины нет - я понимаю это как бывший пленный. Мы должны спасти тех, кто еще жив, лишить врага главного средства шантажа и наказать палачей, если мы по-настоящему себя уважаем. Из Снежного наши спецслужбы выкрали Цемаха, и на самом деле, с той территории вывели еще немало других важных для нас субъектов. Эвакуация была возможна и в нашем случае. Вы делали интервью с сотрудником СБУ Сугереем, который прошел тюрьму "Изоляция". Так вот - он рассказал шокирующие вещи, но это только очень небольшая часть того кошмара, который творят в пыточных "ДНР". Мы знаем только истории о выживших. Но там люди нередко исчезают - так называемое "распыление", это когда живых пленных подрывают на противотанковых минах, привязанных к их телам, а остатки втирают в пыль гусеницами.
- Когда вы приступили к подготовке?
- В декабре 2018 года была создана боевая группа. Мы провели длительную и всестороннюю многомесячную подготовку к операции, ее санкционировал лично президент Украины, на то время - президент Порошенко. Затем об операции проинформировали президента Зеленского, подготовка продолжалась, и никто не говорил "стоп". Дело в том, что у нас были все основания рассчитывать на успех. Я входил только в одну из групп, знаю, что были и другие, которые отрабатывали свои объекты. Кроме того, могу только догадываться, сколько всего людей было задействовано. Мы получали всю необходимую информацию о нашем объекте. Свежие фото- и видеоматериалы.
- Почему штурм не состоялся?
- 8 июля штурм был проведен. Но, к сожалению, не нами. Штурмовали нас, наш секретный базовый лагерь в Донецкой области. И просто в результате удачи обошлось без жертв, все решали доли секунды.
В Киеве на Позняках была предпринята попытка задержания командира нашей группы, позывной "Швед". Сотрудники контрразведки зачем-то открыли огонь по машине "Шведа" прямо среди жилых домов, просто чудом никто не пострадал. Зачем? "Швед" обвиняется россиянами в организации успешных ликвидаций известных главарей террористов на Донбассе. Его можно было спокойно вызвать на встречу в СБУ, где он бывал много раз, и он бы и так дал все необходимые показания. Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения.
Я ответственно заявляю, что СБУ в курсе целей нашей операции еще с августа 2019 года.
Вынужден назвать вещи своими именами - операция по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана руководством Украины. Многих людей тем самым лишили, на мой взгляд, всяких шансов выйти на свободу. И более того - нас, участников, задержали, нам предъявили обвинения, и мы теперь проходим по обвинениям в нарушении законов Украины. Уголовные дела возбуждены против всей группы - и это несмотря на то, что Минобороны подало в СБУ доклад о нас, подтвердило наши полномочия, выдачу нам оружия.
Уголовное дело против нас открыто по статьям "терроризм" и "создание организованной преступной группы".
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Одна з безлічі злитих операцій. А чому? Тому що друган дитинства отримав одну з важливіших посад в країні. Всім заткнули роти. Фестиваліли вовсю. Довідпочивалися до страшної війни. Невже це йому і його кварталу зійде з рук?
Чи населення України мазохисти?
Херсон без єдиного пострілу , та де ваш Наумов і Кравченко ?
19.03.2022 - КБ "Луч" поіменно назвало агентів РФ в керівництві "Укроборонпрому" та просить владу прийняти заходи
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Вот это спецы работают в СБУ! Как же вам удалось раскрыть такого агента и шпиона? Наверное такому надо много лет учиться?
Украина кишит рашистскими шпионами, которые вас до 24.02 не интересовали от слова "совсем". А т.к. служба давно сгнила от коррупции, то ловить шпионов вы просто не умеете (и никогда не умели).
А памятаєте, як ці ж прохвости хотіли втридорога заплатити за 100 мм гарматки з простроченими снарядами.
Тю, я думав що весь Укроборонпром працює на ворога, бо по випуску військової
продукції Україна не те що задніх пасе, а мабуть перша з кіня списка виробників зброї.
Танки"Оплоти" ті в ЗСУ директора Укрбрнпрму НІКОЛИ і не думали поставляти
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ