Разоблачен российский агент в "Укроборонпроме" и задержаны коллаборанты, разведывавшие позиции ВСУ на востоке, - СБУ. ВИДЕО

С начала полномасштабной агрессии РФ украинская спецслужба разоблачила более 360 российских агентов и более 5 тыс. коллаборантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Как отмечается, из последних задержаний, в частности: в Киеве контрразведка СБУ при содействии подразделения безопасности "Укроборонпрома" разоблачила сотрудника одного из оборонных предприятий в агитации в пользу РФ. Злоумышленник публично оправдывал военные преступления оккупантов и призвал коллег поддержать армию врага.

Чиновник неоднократно обращался к президенту РФ с просьбой предоставить ему российское гражданство.

"Во время обысков по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили электронные носители с прокремлевской пропагандой, а также конструкторскую документацию по самолетостроению. В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении. Продолжаются меры по установлению всех обстоятельств его подрывной деятельности", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-центр ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, руководство оккупантов разоблачила контрразведка СБУ.

"Сейчас фигуранту уголовного производства сообщено о подозрении по ч.2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие. Проверяется причастность злоумышленника в сотрудничестве с вражескими спецслужбами", - говорится в сообщении.

Документирование противоправной деятельности осуществлялось контрразведкой СБУ при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и при содействии подразделения безопасности ДК "Укроборонпром".

Также по материалам СБУ к 5 годам тюрьмы приговорен гражданин РФ, который призвал киевлян сотрудничать с врагом.

Установлено, что злоумышленник проживал в столице по поддельным документам и координировал свои действия с одним из рашистских идеологов, приближенных к Кремлю.

Также сообщается, что в Донецкой области в ходе спецоперации ликвидирована российская агентурная сеть, разведывавшая позиции ВСУ на восточном фронте.

Один агент задержан в Славянске, где он осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения украинских войск.

Другой агент разоблачен в Краматорском районе. Он собирал разведданные и передавал их захватчикам через Телеграм. Его "связным" был двоюродный брат, являющийся гражданином РФ и входящий в состав оккупационной группировки рашистов.

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Кроме того, в Харькове сотрудники СБУ разоблачили двух бывших участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

Одного задержали во время оперативных действий. Это бывший чиновник милиции из временно оккупированного Енакиево, который в 2014 году присоединился к рядам так называемой "полиции днр". Впоследствии он покинул группировку и переехал в Харьков, где скрывался от правосудия.

Второй эксбоевик оказался неоднократно осужденным жителем временно оккупированного города Ровеньки Луганской области. В 2015 году главари террористов назначили его пулеметчиком. Вскоре он сбежал на подконтрольную украинским властям территорию.

По СБУ, в Луганской области к лишению свободы приговорены два командиров подразделения так называемой "ЛНР". Находясь в составе оккупационных группировок РФ, они участвовали в боевых действиях против украинских войск.

Оба злоумышленника были захвачены в плен во время неудачного вражеского наступления на Северодонецк. Суд назначил им наказание в виде 8 и 10 лет тюрьмы соответственно.

СБУ продолжает системно работать над разоблачением и привлечением к ответственности всех участников и организаторов преступлений против государственной безопасности Украины.