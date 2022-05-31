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"Бахает – так бахает. Убьет – так убьет": Жители Лисичанска, которые длительное время живут без воды, света и связи, рассказали о ситуации в городе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Лисичанск – город на Луганщине, который пытаются захватить российские войска. Это один из немногих населенных пунктов области, до сих пор остающийся под контролем украинской армии. Город ежедневно страдает от вражеских обстрелов и ракетных атак.
Об этом говорится в сюжете "Громадського", сообщает Цензор.НЕТ.
Часть жителей Лисичанска отказывается покидать родной город - говорят, им некуда и не за что ехать.
Горожане уже долгое время живут без воды, электричества и связи. А в последние дни – еще и без газа. Они вынуждены прятаться в подвалах и готовить еду на кострах во дворах.
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показать весь комментарий31.05.2022 15:57
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Ариф Багиров@Arifich
Если бы у Северодонецка был шанс, то я не ехал бы никуда.
Но увы, вся гниль быдлостана вместе со своими бомбами припёрлась туда, так что ЗСУ правильно отступили, тем самым уберегли сотни воинов.
Стоять насмерть за руины или за алкашню - не очень идея.
Нормально всё, прорвёмся
"Стоять насмерть за алкашню" - из той же оперы. Не за "алкашню", а чтобы от нашего общего дома не откусили ещё дополнительные десятки и сотни квадратных километров.
Отступить из-за безнадёжности текущей военной ситуации, если уже нет шансов избежать окружения - это нормально. А вот повторять пропагандонские мотивы "стоять за алкашню, за вату, за дебилов" - это как раз на руку кремлю.
нормально все, прорвемось (тільки от куди...)
Мені здається, що це недопрацювання влади в інформаціному та організаційно-підготовчо-евакуаційному просторі - коли люди задають ТАКІ питання та воліють залишитися під обстрілами не бачачи для себе альтернативи.
В крайнем случае можно же заделаться беженцами и свалить за границу. Или лучше, чтобы детей поранили или вывезли на россию?
Если бы с неба поддерживал вертолёт, а до и после автобуса ехали военные и по бокам летедли вертолёты, то автобус бы не обстреливали и люди бы с радостью сбежали в безопасности. И да, там мало осталось путинцев - примерно 2 на 50 человек. После такого количества подарков от путина они поняли что путин им не друг.
ПыСы если не дошло - ещё раз объясняю - сели в автобус - 80% вас обстреляли. Сели в подвал - 5% вас обстреляли. Риск меньше в подвале. и не надо трындеть что подвал смертельня ловушка. Ничего подобного, потому что осколки мин не пробивают подвал и пули не пробивают подвал. А вот автобус они пробивают!