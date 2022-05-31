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война (46661) Лисичанск (321) Луганщина (6242)

"Бахает – так бахает. Убьет – так убьет": Жители Лисичанска, которые длительное время живут без воды, света и связи, рассказали о ситуации в городе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Лисичанск – город на Луганщине, который пытаются захватить российские войска. Это один из немногих населенных пунктов области, до сих пор остающийся под контролем украинской армии. Город ежедневно страдает от вражеских обстрелов и ракетных атак.

Об этом говорится в сюжете "Громадського", сообщает Цензор.НЕТ.

Часть жителей Лисичанска отказывается покидать родной город - говорят, им некуда и не за что ехать.

Горожане уже долгое время живут без воды, электричества и связи. А в последние дни – еще и без газа. Они вынуждены прятаться в подвалах и готовить еду на кострах во дворах.

Смотрите также: Из-за обстрелов оккупантов в Лисичанске есть погибшие и раненые, продолжается штурм Северодонецка, - Гайдай. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
А Вам не кажется, что тезисы "воюют не за землю, а за живущих на ней граждан, а на Донбассе граждане - за путлера, потому можно с тех территорий отступать" - это информационно-психологическая операция, цель которой - чтобы граждане Украины легче смирились с потерей огромных юго-восточных территорий и не призывали их вернуть?

"Стоять насмерть за алкашню" - из той же оперы. Не за "алкашню", а чтобы от нашего общего дома не откусили ещё дополнительные десятки и сотни квадратных километров.

Отступить из-за безнадёжности текущей военной ситуации, если уже нет шансов избежать окружения - это нормально. А вот повторять пропагандонские мотивы "стоять за алкашню, за вату, за дебилов" - это как раз на руку кремлю.
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31.05.2022 16:09
+19
це нам привіт від сталіна. знав, що робив, наволоч.
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31.05.2022 15:57
+17
Ще й з діточками в тому підвалі... *******... Хоча б вже заради дітей звідти виїхали. Підвал житлового будинку - то не сховок, то потенційна братська могила.
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31.05.2022 15:57
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...а ось розумний

Ариф Багиров@Arifich

Если бы у Северодонецка был шанс, то я не ехал бы никуда.
Но увы, вся гниль быдлостана вместе со своими бомбами припёрлась туда, так что ЗСУ правильно отступили, тем самым уберегли сотни воинов.
Стоять насмерть за руины или за алкашню - не очень идея.
Нормально всё, прорвёмся
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31.05.2022 15:52 Ответить
А Вам не кажется, что тезисы "воюют не за землю, а за живущих на ней граждан, а на Донбассе граждане - за путлера, потому можно с тех территорий отступать" - это информационно-психологическая операция, цель которой - чтобы граждане Украины легче смирились с потерей огромных юго-восточных территорий и не призывали их вернуть?

"Стоять насмерть за алкашню" - из той же оперы. Не за "алкашню", а чтобы от нашего общего дома не откусили ещё дополнительные десятки и сотни квадратных километров.

Отступить из-за безнадёжности текущей военной ситуации, если уже нет шансов избежать окружения - это нормально. А вот повторять пропагандонские мотивы "стоять за алкашню, за вату, за дебилов" - это как раз на руку кремлю.
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31.05.2022 16:09 Ответить
а чого відразу після початку війни не відступили з Маріка, Сєвєродонецька?
нормально все, прорвемось (тільки от куди...)
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31.05.2022 16:09 Ответить
да населению тому что осталось пофиг Украина или Россия им фиолетово и реально вопрос стоим за алкашню и ватостан Лугандонии посмотрите те населенные пункты -которые мы освободили 2014-2015 года как только пришли орки сразу местная власть полиция и многие онные перебежали"к свои родненьким" о чем это говорит ЛУГАНДОНИЮ С ДАУНБАССЯТИНОЙ НАДО 99% Сонцепеком выжигать обезлюдить там территорию кроме военных окопов в 4-5 линий фортификаицонных сооружений блокпостов ДОТ ДЗОТЫ ПВО, танки и прочемм и военные городки казармы и все никакого быдлостана.. и да ***** Влова туда вкладыывать бабкис фонда разрушщенной Украины подождуть ******** ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ ЛУГОНДОНИИС ДАУНБАССЯТИНОЙ ПОВИННО В ТОМ ЧТО ЕСТЬ СЕГОДНЯ КАК И КРЫСЧАНЕ СУЧЕННЫЙ ******** я бы всех пустилдв расход **** теперь чтобы повторялдось каждый 10 лет вот аткая ****** уничтожать как минмиум перебить ноги руки забрать все и погнать через минные поля у ********** кто добежит *** с ними...
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31.05.2022 16:21 Ответить
ты,гондон,людей не оскорбляй,там много и патриотов Украины и тех,кто освобождал эти территории в 14 ом.СоЦЕпек х..ев
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31.05.2022 23:54 Ответить
Я думаю, що серед того змоскаленого населення,яке завжди думає,що йому всі винні, наш кореспондент з трудом знайшов хоч якихось україномовних. Ми просрали ці землі давно. Боляче на отих какаяразніца і путінпамагі дивитись.
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31.05.2022 15:53 Ответить
це нам привіт від сталіна. знав, що робив, наволоч.
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31.05.2022 15:57 Ответить
не можна ніколи, ні за яких обставин навіть думати так. Багато хто захоче що би змірилися, щоб припинили спротив, так хоч самі себе не закопуйте, не ставайте джерелом ворожого іпсо.
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31.05.2022 17:14 Ответить
бабка 90 річна україномовна, з місцевим на свою юність тим діалектом
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31.05.2022 21:29 Ответить
Діток в будь-якому разі шкода, особливо коли вони малюють жовто-блакитні малюнки.. хоча й розмовляють російською, бо так їх недолугі батьки навчили
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31.05.2022 21:31 Ответить
никогда не понимал почему люди с детьми не уезжают, тем более что с детьми больше шансов за границей на устройство да и вообще.
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31.05.2022 15:55 Ответить
100% , судя по комменту этой особы , ей глубоко насрать на ребенка , ...................хотя знаешь , в 2014 году , когда заварилась вся каша , я спросил у одного сбу-шника , - что же теперь будет , это же война , и тд, .........его ответ меня убил наповал , - ,, жили при советах, жили при Украине , теперь при новоросии поживем ,,..............и это не простой чел с базара , это представитель службы безопасности Украины , что ты хочешь от простых , перепуганных, потерявших веру людей, которых оболванили с помощью телевизора , у них чувства уже на столько притупленные , что им даже на своих детей ***** ........................
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31.05.2022 18:32 Ответить
Ще й з діточками в тому підвалі... *******... Хоча б вже заради дітей звідти виїхали. Підвал житлового будинку - то не сховок, то потенційна братська могила.
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31.05.2022 15:57 Ответить
Дибіли, уб'є так уб'є, а якщо не уб'є? А якщо руку відірве? Чи ногу? А якщо травма хребта і все життя на колясці і ходити під себе? Про це думки не надходять?
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31.05.2022 16:03 Ответить
Хоч з дівчинкою виїхала. Вб'є так вбє. Це ти сама можеш своїм життям розпоряджатись, а в тебе дитя, що саме не здатне звідтіля вибратись, для чого наражати на небезпеку, ламати життя. За що ви тримаєтесь, за руїни? Що вас там чекає?
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31.05.2022 16:06 Ответить
Таким пофіг, Україна, расєя, та хоч зімбабве. Тільки б не стріляли і харчєватся десь можно було.
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01.06.2022 09:01 Ответить
Бахкає то й бахкає,звикли,вб'є дитину то вб'є, виходить так має бути?.......якщо все одно батькам, то державі немає бути все одно..я розумію, що багатьом промили мізки такі як в упц мп які розповідали,що то така кара божа для України,незгадуючи про звірства росіян які пішли війною на наші землі ще у 2014 році..
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31.05.2022 16:08 Ответить
Дивна річ... Мньє пенсію трі мєсяца нє платят... Так, а як її туди привезти і шо вона за неї там купить? А з другої сторони, невже влада бреше, що переселенці отримують все в повному обсязі та вчасно? Я взагалі не розумію що робиться... Боїться вона мародерів... Так як прийдуть кацапи то в тебе дозволу не будуть запитувати взагалі. Подруге, як сама жінка може захиститися від мародерів?
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31.05.2022 16:16 Ответить
Мені здається все простіше... Від багатьох з них чутно "а куда?". Є ж різні категорії людей (назвемо це так толерантно-завуальованно)... Цим людям треба давати чітку вказівку що їм треба робити.
Мені здається, що це недопрацювання влади в інформаціному та організаційно-підготовчо-евакуаційному просторі - коли люди задають ТАКІ питання та воліють залишитися під обстрілами не бачачи для себе альтернативи.
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01.06.2022 00:36 Ответить
Здорові мужики стоять воду набирають і не хочуть брати автомати у руки та допомагати добровольцями ЗСУ боронити рідне місто, рідну землю. То латентні колаборанти і вони таким чином хочуть пересидіти і дочекатись приходу рашистів...
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31.05.2022 16:20 Ответить
їх зразу мобілізують кацапи,ідіоти
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31.05.2022 18:01 Ответить
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31.05.2022 16:32 Ответить
Надо согласиться с Марком Солониным, что детей из горячих точек надо вывозить силой, раз их родители сами не могут найти выход, как устроиться на новом месте.
В крайнем случае можно же заделаться беженцами и свалить за границу. Или лучше, чтобы детей поранили или вывезли на россию?
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31.05.2022 16:41 Ответить
просто каждый лисичанин слышал слухи о том, как орки обстреливают выехжающие эвакуац автобусы. Сесть в автобус - это ещё больший шанс сдохнуть. В подвале ты зазшишён от пуль и мин (но не от 500 кг фугасов ОК), а автобус сделан из жести и осколки её пробивают насквозь, как и мягкие ткани. Если бы лядм дали точно гарантированный зелёный коридор и выселили в какие нибуль десткие лагеря - то они бы уехали, но без денег на аренду жилья и в обстреливаемый автобус они не залезут. И постоянно новости - типа "людей вывозили и вроде бы через гуманитарный корридор, а орки нарушили обещание и ранили людей в автобусе". А в подвале не ранишь человека, не обстреляешь, там стена бетонная! А вариант умереть от упавшей в квартиру мины или бомбы это лотерея в которой редко кто выигрывает. А в автобусе её почти наверняка выиграешь. Вот взвесили шансы и бегают в подвал когда летят мины и потом вылазят из них когда тихо становится и минимизируют шансы выиграть эту смертельную лотерею.

Если бы с неба поддерживал вертолёт, а до и после автобуса ехали военные и по бокам летедли вертолёты, то автобус бы не обстреливали и люди бы с радостью сбежали в безопасности. И да, там мало осталось путинцев - примерно 2 на 50 человек. После такого количества подарков от путина они поняли что путин им не друг.

ПыСы если не дошло - ещё раз объясняю - сели в автобус - 80% вас обстреляли. Сели в подвал - 5% вас обстреляли. Риск меньше в подвале. и не надо трындеть что подвал смертельня ловушка. Ничего подобного, потому что осколки мин не пробивают подвал и пули не пробивают подвал. А вот автобус они пробивают!
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01.06.2022 02:23 Ответить
А выехать в первые дни войны лень было? Или вера в то, что все рассосется? Или может быть надежда на то, что орки их убивать не будут? Я свою жену и двухлетнего ребенка вывез из Киева через 3 часа после начала ракетного обстрела, что довольно поздно, так как рассчитывал выбраться за 40 минут, поскольку готовился заранее. Не понимаю я таких людей, которым оставить своих детей на смерть кажется более правильным решением, чем принять помощь волонтеров и эвакуироваться.
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01.06.2022 04:51 Ответить
Їх більше місяця попереджали. За тиждень перед Великоднем з кожної праски говорили - "ВИЇЖДЖАЙТЕ!!!". Час виїхати був, поліція допомагала. Але для прикладу показували десь тиждень тому як забирають якусь бабульку і поряд запитують решту людей - а вони не хочуть їхати! Ну то "хто ім доктор?"
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01.06.2022 09:04 Ответить
Своих ждут, колбасу по 2.20, мороженное по 20 коп и самое главное - русский мир.
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31.05.2022 16:45 Ответить
У тебе діти на руках ти пішки вже пішла би якщо жити хотіла і діти були важливі.Мужики це ваше місто або беріть зброю в руки або спасайте свої сім'ї....Це якась незрозуміла дичина
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31.05.2022 17:02 Ответить
невозможно выйти пешком - орки стреляют в людей покидающих город. Пока сидишь в подвале - пуля в голову не попадёт.
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01.06.2022 02:25 Ответить
зараз неможливо, а два тижні тому? а місяць тому? попереджали, просили... чи вони не бачили, що за 50 км вже війна йшла? можна було дійсно вийти пішки і ще кілька разів по речі повернутися...
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01.06.2022 09:07 Ответить
Есть такое хорошее слово манкурт. Такие как раз и говорят, а нам все равно, лишь бы не стреляли. Зайдут сруцкие в город они спокойно перекрасятся в другие цвета. Случайно на ютуб увидела одну блогершу из Мелитополя. Ездит на машине показывает город, у нас все хорошо, все прекрасно, главное город целый. Дождалась **** руцкого мира. Нужно было еще после 2014 принять соответствующие законы о гражданстве. Всех кто голосовал на референдумах, участвовал в просруцких митингах, зазывал и прославлял сруцкий мир в социальных сетях нужно было лишить гражданства, чемодан, вокзал и попиз#овали в раисю.
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31.05.2022 17:21 Ответить
нет, дело не в манкуртах. Эти люди не солдаты, все сильные мужики повыезжали на заработки, остались накроманы алкаши старики больные и тп. Они не воины. Они понимают что из них не выйдет воин. Поэтому они и не напрягаются. Эти людли совсем недавно разуверились в русских. Они ещё не созрели морально к тому чтобы отдать жизнь за Украину. Они просто в шоке и хотят выжить и чтобы от них отстали.
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01.06.2022 02:28 Ответить
так не відстануть, невже до цього допетрати не можна? русня не буде дивитися, хто вони і яке у них здоров'я, поженуть на убій як худобу
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01.06.2022 09:10 Ответить
Брешет, что три месяца пенсию не получала. Вот она точно русню ждёт, думает, что при них будет три пенсии получать.
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31.05.2022 18:07 Ответить
Вона і такі як вона Путіна чекають... Сєпари з тих територій ніде не ділись!
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31.05.2022 20:36 Ответить
сепаров там стало намного меньше, валентинки от путина выбили из головы любовь к русской культуре. Если кто и ждёт, то древние совковые пенсионеры, но не забываем что молодёжи мало. Даже совки стали ненавидеть русское просто потому что оно мешает выживанию. Старые комуняки стелятся под всех кто их кормит, у них нет гонора. Накормишь его и он твой. Для примера гляньте на комунистов бегающих из одной партии в другую лишь бы главнюком быть и иметь возможность что-то менять. Но в голове такие гири что при желании менять они используют савецкие методички, по типу бабок которые не умеют научиться пользоваться смартфоном и с испугом шарахаются от них. Это закостенелые мозги, но позитив в том в том, что и жажда к халяве там тоже закостнелая. Дайте укр пенсии и они ваши!
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01.06.2022 02:35 Ответить
хороший репортаж... в таких условиях остаются люди с пассивным отношением к жизни и отрицательной жизненной энергией... так происходит жизненная селекция( детей жалко
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31.05.2022 21:45 Ответить
Приходять козломорді: ты дашь мне или батальону??? ВСЕМ!!! А ребёнок как??? А чё ребёнок , пусть на улице погуляет, вы ж не бандеры , вы ж не стреляете детей..
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31.05.2022 22:26 Ответить
 
 