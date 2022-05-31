Лукашенко заявил о "спецоперации" КГБ Беларуси в Украине: Якобы удалось освободить "десятки белорусов". ВИДЕО

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил о проведении "спецоперации" в Украине, в рамках которой якобы освободили из плена десятки белорусов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

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По его словам, "спецоперация" прошла без шума и выстрелов.

"Явно не по своей воле оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний худших людей в Украине. Когда началась "спецоперация" Российской Федерации, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их нужно было возвращать домой, в семьи", - сказал Лукашенко.

По словам диктатора, двоих граждан Беларуси якобы "убили украинцы".

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