Лукашенко заявил о "спецоперации" КГБ Беларуси в Украине: Якобы удалось освободить "десятки белорусов". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил о проведении "спецоперации" в Украине, в рамках которой якобы освободили из плена десятки белорусов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.
По его словам, "спецоперация" прошла без шума и выстрелов.
"Явно не по своей воле оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний худших людей в Украине. Когда началась "спецоперация" Российской Федерации, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их нужно было возвращать домой, в семьи", - сказал Лукашенко.
По словам диктатора, двоих граждан Беларуси якобы "убили украинцы".
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Забув показати Карту!🤓
Чи не прівьоз с собой🤔
Почему президент белоруссии не говорит на белорусском? или хотя бы на русском?
быдлятина проучилась 10 лет в полной средней школе, потом 5 лет на дневном отделении исторического факультета, потом ещё 5 лет в Академии механизации и в результате не в состоянии грамотно говорить ни на одном языке.
А до совковой "культурной революции", в царские времена, человек, который окончил провинциальную 8-классную Могилёвскую гимназию в совершенстве знал 4 сложнейших иностранных языка, всю мировую историю и всю мировую классическую литературу, начиная от античности.
Из числа выпускников Могилевской гимназии за период с 1872 года по 1917 год около 160 человек стали в эмиграции знаменитостями европейского и даже мирового масштаба.
А после 1917 года, за прошедшие 100 лет из выпускников советской средней школы, в которую превратилась гимназия, только ОДИН человек стал третьесортным доктором наук в каком-то убогом Витебском пединституте.
-Так то у нас… А «сябри» кажуть, що у них шини лише «БєлАЗовські», важкі, і вони бояться підвередиться… Хочуть, щоб українці прийшли і за них усе зробили…
У них - извращенный мир ....
Erraredementia humanumpatriam est.
Слабоуміє у всієї країни.
Та ты шо! Ишо один "асвабадитель" нарисовался, хрен сотрёшь.
Вкрали мішок картоплі?
Вдумайтесь і Ураїна тримає удар вже 100 діб !
Якщоб проти цих двох мерзеннийх країн воювало якимось магічним чином дві України , вони напевно були б уже знищені
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