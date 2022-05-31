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Беларусь (7522) война (46661) Лукашенко (3501)

Лукашенко заявил о "спецоперации" КГБ Беларуси в Украине: Якобы удалось освободить "десятки белорусов". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил о проведении "спецоперации" в Украине, в рамках которой якобы освободили из плена десятки белорусов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

По его словам, "спецоперация" прошла без шума и выстрелов.

"Явно не по своей воле оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний худших людей в Украине. Когда началась "спецоперация" Российской Федерации, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их нужно было возвращать домой, в семьи", - сказал Лукашенко.

По словам диктатора, двоих граждан Беларуси якобы "убили украинцы".

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Топ комментарии
+92
Карту!
Забув показати Карту!🤓
Чи не прівьоз с собой🤔
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31.05.2022 15:52
+44
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - "Дебіл,пля..."
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31.05.2022 15:53
+35
що відчувають біоруси (тут немає помилки, вони саме біоруси), дивлячись подібні виступи лукашеску?
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31.05.2022 15:52
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Карту!
Забув показати Карту!🤓
Чи не прівьоз с собой🤔
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31.05.2022 15:52 Ответить
Карту вже засЄкрЄтілі....
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31.05.2022 15:55 Ответить
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31.05.2022 17:45 Ответить
А я сейчас вам покажу,
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31.05.2022 16:07 Ответить
ой скаженилый идиот колхозник... тьфу ***** конченный ...
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31.05.2022 16:13 Ответить
"Без шуму и пыли вернули десятки человеков домой."
Почему президент белоруссии не говорит на белорусском? или хотя бы на русском?
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31.05.2022 17:47 Ответить
У этого косноязычного колхозного недоумка аж два высших совковых образования: Могилевский пединститут и Академия механизации сельского хозяйства. Вот это и есть сущность "лучшего в мире советского образования":

быдлятина проучилась 10 лет в полной средней школе, потом 5 лет на дневном отделении исторического факультета, потом ещё 5 лет в Академии механизации и в результате не в состоянии грамотно говорить ни на одном языке.

А до совковой "культурной революции", в царские времена, человек, который окончил провинциальную 8-классную Могилёвскую гимназию в совершенстве знал 4 сложнейших иностранных языка, всю мировую историю и всю мировую классическую литературу, начиная от античности.

Из числа выпускников Могилевской гимназии за период с 1872 года по 1917 год около 160 человек стали в эмиграции знаменитостями европейского и даже мирового масштаба.

А после 1917 года, за прошедшие 100 лет из выпускников советской средней школы, в которую превратилась гимназия, только ОДИН человек стал третьесортным доктором наук в каком-то убогом Витебском пединституте.
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01.06.2022 02:30 Ответить
що відчувають біоруси (тут немає помилки, вони саме біоруси), дивлячись подібні виступи лукашеску?
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31.05.2022 15:52 Ответить
А ми? Коли бачимо виступи "Блазня"?
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31.05.2022 18:08 Ответить
я не знаю хто такий "Блазня" і тим паче не підозрюю, що ви там відчуваєте.
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31.05.2022 20:02 Ответить
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - "Дебіл,пля..."
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31.05.2022 15:53 Ответить
Покажите его психиатру !
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31.05.2022 15:54 Ответить
Коли вже білоруси звільнять нас від цього спецоператора-асвабадітєля?
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31.05.2022 15:54 Ответить
В цьому питанні вони від кацапів далеко не відійшли...
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31.05.2022 15:56 Ответить
Білоруси якраз у цьому питанні на Україну розраховують.
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31.05.2022 16:16 Ответить
- Слухайте, куме! Я от дивлюся, Лука вже місяць мітингувальників товче, калічить, а вони все з квіточками носяться… У нас уже-б, шини горіли на площі!

-Так то у нас… А «сябри» кажуть, що у них шини лише «БєлАЗовські», важкі, і вони бояться підвередиться… Хочуть, щоб українці прийшли і за них усе зробили…
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31.05.2022 16:52 Ответить
Вони нездатні. Хіба що знайдуть квіти, які в нього алергію викликають, та й усе
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31.05.2022 16:26 Ответить
Как у россии, так и у Беларуси в СМИ - вымышленный мир с вымышленными событиями. На эту тему есть фильм ещё 1997 года под названием "Плутовство" (Wag the dog). А сейчас на эту тему рассуждает автор на ютуб канале "Обманутый россиянин".
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31.05.2022 15:57 Ответить
У них не "вымышленный мир" !
У них - извращенный мир ....
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31.05.2022 15:59 Ответить
Сюжет из рубрики "Вести с подкацапского дурдома".....
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31.05.2022 15:57 Ответить
Казкар смердячий…як ти вже надоїв…Коли ти вже здохнеш чи вдавишся…
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31.05.2022 15:58 Ответить
Да, белый, горячий, совсем белый.
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31.05.2022 15:59 Ответить
йолоп!
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31.05.2022 16:00 Ответить
Сама успішна їхня операція в Україні - це посадили командира бат. Донбас : С. Семенченка . Сидить і донині як і командир бат. Шахтарськ - Онищенко .
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31.05.2022 16:01 Ответить
Та КДБ Білорусі немає наякого діла до шахрая Грішина.
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31.05.2022 17:02 Ответить
Насіння семенченко там де мав бути і вже дуже давно.
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31.05.2022 19:29 Ответить
Куда только смотрят санитары?..
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31.05.2022 16:02 Ответить
Загострення параноїддної шизофренії прогресує!!))
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31.05.2022 16:02 Ответить
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31.05.2022 16:04 Ответить
и гланое никто не видел и не слышал этого..... причасных (сына Коленьку) наградить ))
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31.05.2022 16:07 Ответить
Причем даже "заложники" не поняли, что их освободили и вернули в семьи. Очень, очень секретная операция.
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31.05.2022 16:50 Ответить
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31.05.2022 16:10 Ответить
Я йому не вірю. В нас таке круте СБУ, чого тільки вартий льойтнант Баканов, який також служить і московській церкві у вільний від роботи час. То хіба вони б посміли викрасти в нього злочинців? Та і Володя Боневтік нічого про це не говорив і Абдристович мовчав, бо коли "зливали" "вагнерівців", то наші там щось відбрехувалися, що їх не так зрозуміли, що то не вони, то мабуть Зінка, бо Бурба не відшукав кабінет Президента і потрапив на дєрмака, який пожартував, що операція відкладенна, а потім сказав, що він не компетентний, бо не президент. Як вони могли побачити, як рухаються КДБешники лакея московії і злочинці через кордон, коли всі були задіяні на затримку 5-го президента Порошенко, щоб не випустити його в Європу на запрошенння ЄС і НАТО?
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31.05.2022 16:11 Ответить
с кабаков своих граждан повытаскивал????
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31.05.2022 16:14 Ответить
Це-ж вже було.
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31.05.2022 16:15 Ответить
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31.05.2022 16:16 Ответить
По-моєму він довбойоб. Меле як з гарячки. Дайте йому оселедця.
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31.05.2022 16:16 Ответить
Errare dementia humanum patriam est.

Слабоуміє у всієї країни.
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31.05.2022 16:18 Ответить
Тоесть Лукашонка сам признается что его лукашисты воевали в Украине?
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31.05.2022 16:20 Ответить
Ні хрєна! Я так думаю що його КГБісти прихали з кацапами і пішли за адресами тих ІТ-шніків які відмовилися повертаться в БРСР після придушення "революції рожевих поні в квіточку" От саме їх Лука і називає "заложниками"
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31.05.2022 16:56 Ответить
У бульбенфюрера самогон з гнилої картоплі йому вставляє як настоянка кактуса з грибами одночасно.
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31.05.2022 16:22 Ответить
"Явно не по своей воле оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний худших людей в Украине. Когда началась "спецоперация" Российской Федерации, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их нужно было возвращать домой, в семьи".
Та ты шо! Ишо один "асвабадитель" нарисовался, хрен сотрёшь.
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31.05.2022 16:29 Ответить
Ещё один повод для мемов.
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31.05.2022 16:30 Ответить
Новий мем
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31.05.2022 16:31 Ответить
*****, что это лукашеску ест!Это полнейшая клиника и пипл это хавает?Как можно настолько засрать мозги?
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31.05.2022 16:34 Ответить
Бульба петляет и заливает путлу что он что-то делает, может даже карту показать.
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31.05.2022 16:38 Ответить
Бакланов знову все проспав?
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31.05.2022 16:43 Ответить
"Зимові люди", що Путлер, що Лукашеску. Обидва постійно несуть "пургу".
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31.05.2022 16:47 Ответить
Млять ще один казкар як і наші квартальні ушльопки.
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31.05.2022 16:47 Ответить
Цей все воює. Якщо йому прийде в голову самому себе нагороджувати, то помре під вагою орденів "За взятіє! За пабєду!"
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31.05.2022 16:55 Ответить
Що «кокс» з людьми виробляє!!!
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31.05.2022 16:56 Ответить
В дурці подивіться палати у вас бульба втекла
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31.05.2022 16:58 Ответить
ржу
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31.05.2022 17:03 Ответить
какое же ОНО тупое....
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31.05.2022 17:03 Ответить
Лукашенко заявив про "спецоперацію" КДБ Білорусі в Україні

Вкрали мішок картоплі?
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31.05.2022 17:09 Ответить
Наверное, с временно оккупированных территорий наших северных областей вывезли белорусов, которые скрылись от луки
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31.05.2022 17:16 Ответить
во это блокбастер никто не заметил даже
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31.05.2022 17:19 Ответить
Срочно заберіть у Лукаша бульбулятор, передоз налице
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31.05.2022 17:21 Ответить
Це що за агрегат? Де бульба на самогоні настоюєцця?
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31.05.2022 22:55 Ответить
карту показал?
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31.05.2022 17:39 Ответить
Хаспади, звичайна евакуація розвідників Белорусі, які застрягли в Україні, тому"спецоперація" відбулася "без шуму та пострілів".
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31.05.2022 17:40 Ответить
Клоун.
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31.05.2022 17:51 Ответить
Ніякий не клоун , а такий же військовий злочинець , як і його хазяїн ***** . До речі , на кордоні з Україною в білоруській губєрнії рф стоять іскандери і зграї орків . Саме звідти вони дуже швидко в лютому дісталися до Чорнобиля , Гостомиля , Бучі ... Отакий "клоун"!
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31.05.2022 18:01 Ответить
так ці суки .білоруси. щей лікують окупантів у себе в лікарнях
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31.05.2022 18:20 Ответить
Сколько мешков бульбы назад вывезли?...
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31.05.2022 18:16 Ответить
суки білоруси ...вот прідьот ЗСУ і нас освободят...А те шо вони годують їх..надають житло..прийняли в себе..і тихо падли сидять..гниди такі самі рашистські..хіба чекають..хто іх асвабадіт. в мене одні матюки на них
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31.05.2022 18:17 Ответить
проти невеликої відносно України воюють одразу дві країни ************ і ********
Вдумайтесь і Ураїна тримає удар вже 100 діб !

Якщоб проти цих двох мерзеннийх країн воювало якимось магічним чином дві України , вони напевно були б уже знищені
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31.05.2022 18:48 Ответить
Бульбофюрер в панике. Это очевидно. Уже не знает какой бред выдумать
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31.05.2022 19:46 Ответить
Отеє -о керує країною?! Нема слів, невже в Білорусі не залишилося психлікарень?
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31.05.2022 20:17 Ответить
Фантазер, ты Луку называла, фантазер, с путей два сапога пара.
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31.05.2022 21:25 Ответить
Театр самотнього актора.
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31.05.2022 21:29 Ответить
*********** бульби об'івся в черговий раз
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31.05.2022 22:30 Ответить
Зараз суперльойтнант баканов проведе пресуху і скаже що це він провів баготорівневу небезпечну операцію по "внєдрению украінского Зорге в ставку бульбофюрера". Щось подібне на операцію "по задєржанію мертветчука".
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31.05.2022 22:50 Ответить
Ну, если бульбофюреру вагнеровцев слили, то уж белорусов отдать для зеленой власти - святое дело.
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31.05.2022 22:59 Ответить
Ось шо буває, коли забуваеш прийняти ліки!
""
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31.05.2022 23:18 Ответить
От піздун))))))) Твой комітет в жопе)))))
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01.06.2022 09:21 Ответить
чмо ты)))
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01.06.2022 09:29 Ответить
Типу: провели обмін
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01.06.2022 09:44 Ответить
****) розберемось) без шума)))
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01.06.2022 09:46 Ответить
 
 