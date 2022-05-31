Оккупант грузовиком "двухсотит" оккупанта, который открывает ему ворота. ВИДЕО камер наблюдения

Российский оккупант наехал грузовиком на своего коллегу, который открывал ему ворота для въезда во двор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашист украл телефон у девушки в Черниговской области: Позже в нем нашли рапорт об отказе участвовать в войне. ФОТОрепортаж