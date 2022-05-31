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Оккупант грузовиком "двухсотит" оккупанта, который открывает ему ворота. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российский оккупант наехал грузовиком на своего коллегу, который открывал ему ворота для въезда во двор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях.

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Топ комментарии
+111
Ванька ехал на машине
Весь размазанный по шине..
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31.05.2022 16:02
+96
Боже, яка краса... Довелось переглянути тричі.
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31.05.2022 16:04
+79
"Давай, даві! Даві іх, *****!" ©
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31.05.2022 16:02
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Входить Гамлєт. Він в сраку п'яний. В одній руці у нього дрючок, а в другій - шампанське.
Привид. Дивись, мій сину, це - жидомасони. Ти ******** дрючком їх по печінці, потом мєнє доложиш. Шо не ясно?
Гамлєт. Папаша, всьо буде в лучшем відє, не хвилюйтесь.

Гамлєт ******* усіх дрючком: ********* герба з ведмедєм, потім заливає шампанськоє в рояль і шпроти запускає туди ж. І по роялю ******* дрючком. Рояль гуде.
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31.05.2022 16:01 Ответить
Ванька ехал на машине
Весь размазанный по шине..
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31.05.2022 16:02 Ответить
Урал машина серьозна, особливо коли по голові 😂
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31.05.2022 16:55 Ответить


Гаврила ездил на "Урале"..
Гаврила орка задавил...
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31.05.2022 20:34 Ответить
"Давай, даві! Даві іх, *****!" ©
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31.05.2022 16:02 Ответить
Боже, яка краса... Довелось переглянути тричі.
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31.05.2022 16:04 Ответить
Угнать за 60 секунд. Передавить за 10 секунд. Рекорд!
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31.05.2022 16:13 Ответить
"Работайте, ребята..."
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01.06.2022 06:35 Ответить
Чуму лише одного ,дуплетом краще б було
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31.05.2022 16:03 Ответить
Буксанути по м'ясу...
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01.06.2022 00:57 Ответить
Так тримати!
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31.05.2022 16:04 Ответить
Атваєвалсі адін кацап... Та і йух з ним!
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31.05.2022 16:05 Ответить
Медальку рашистському водятлу за асвабаждєніє України від іншого рашиста!
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31.05.2022 16:06 Ответить
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31.05.2022 16:07 Ответить
Де це такоє красивоє?
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31.05.2022 16:07 Ответить
Тормоза отказали, похоже. Тормозуху-то всю выпили.
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31.05.2022 16:08 Ответить
Люди Z
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31.05.2022 16:09 Ответить
Лимбо!..твоя песня пригожая!))))
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31.05.2022 16:09 Ответить
когда я служил в сов.армии , у нас вот такая почти фигня случилась. Только солдат,дежуривший на кпп открывал ворота еред грузовиком не изнутри ,а снаружи. Замок замерз и не открывался,ну а водила не остановился и вынес рядового вместе с воротами
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31.05.2022 16:10 Ответить
и как он потом обьяснил свои действия? педали перепутал?
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31.05.2022 16:15 Ответить
Це дуже старе відео 2000-х років
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31.05.2022 16:11 Ответить
нпрейсала нульовка і лайкнули такі ж самі
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31.05.2022 18:34 Ответить
тоха хєращенко - п3дц який надьожний істочнік... одного не розумію, як повелись на це цензорята
https://www.youtube.com/watch?v=gOez5Cc40pY
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31.05.2022 20:42 Ответить
не 2000-х.... травень минулого року
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31.05.2022 20:43 Ответить
Командна робота!
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31.05.2022 16:12 Ответить
Відео дуже гарне, орки в усій красі, шкода тільки що йому 2 роки.
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31.05.2022 16:12 Ответить
русские - не люди.
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31.05.2022 16:17 Ответить
Пьяный водятел был, не заметил!
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31.05.2022 16:19 Ответить
Коли вже в когось вистачить розуму відрубати геращенкові інтернет
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31.05.2022 16:20 Ответить
Молодец. Орден ему
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31.05.2022 16:22 Ответить
"отползай! отползай!" (С) ))
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31.05.2022 16:23 Ответить
Зато увернулся от ракеты Байрактара
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31.05.2022 16:23 Ответить
Чого дивуватися - адже усіх у них слива залита?
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31.05.2022 16:25 Ответить
Bravo , bravo....pavtaritj, pavtaritj ......👍
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31.05.2022 16:27 Ответить
Тут орден, однозначно.
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31.05.2022 16:28 Ответить
Денацифікация однако ...
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31.05.2022 16:40 Ответить
Жестяк, какая тупая смерть. Наехал и переехал через голову. Врядли орк выжил.
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31.05.2022 16:42 Ответить
Замочыв!!!
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31.05.2022 16:47 Ответить
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31.05.2022 16:50 Ответить
Швейцар года 😁👍
Трлько чаевые за него получит его свиноматка.
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31.05.2022 16:52 Ответить
Переїхав через голову. Життєво важливі органи кацапа не постраждали. Але помре від голоду та неможливістю похмелитись.
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31.05.2022 16:52 Ответить
Мінус адін-слєдующій!!!
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31.05.2022 16:59 Ответить
красивое....
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31.05.2022 17:04 Ответить
Десь на роств казали про це...називається санітарна втрата
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31.05.2022 17:11 Ответить
это старое видео
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31.05.2022 17:15 Ответить
Суровые однако парни...
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31.05.2022 17:24 Ответить
Правильно, так їм виродкам і потрібно. Щоб вони всі друг друга подавили і перестали плодитися. Щоб рус.свинособак взагалі не було на планеті Земля
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31.05.2022 17:27 Ответить
ибо нефиг русским ворота открывать
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31.05.2022 17:38 Ответить
так видно же что живой еще на видео корчится, откуда информация что здох?
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31.05.2022 17:48 Ответить
Звёздочки в ряд
И ленточки в ряд
Урал переехал
Кацапов отряд...
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31.05.2022 17:52 Ответить
пропав без вісти смертю хоробрих
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31.05.2022 18:19 Ответить
Майору Чорнобаєву знову робота.
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31.05.2022 18:24 Ответить
мля, он должен был еще и лопнуть с большим взрывом, чтобы у грузовика кабину нахрен оторвало ... наверно отсырел
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31.05.2022 18:33 Ответить
цьому відео 100 років
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31.05.2022 19:03 Ответить
Двома покидьками меньше вбивати: один здох, другого посадять.
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31.05.2022 19:12 Ответить
Шкода, що тільки одного, але одна дохла кацапсіна - це все одно краще, ніж вона б і далі коптила світ своїм триденним перегаром.
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31.05.2022 19:43 Ответить
Если посмотреть на даты, то это случилось когда воскресенье было 16 числом и в месяце 31 день. В этом году это могло быть разве что в январе, но на видео явно теплое время года. Следовательно видео даже не этого года. Нахрена это постить? Чисто поржать?
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31.05.2022 19:43 Ответить
Всё прекрасно, вот только жаль, что только лишь одна жертва получилась.
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31.05.2022 19:51 Ответить
Як ото свиную подавив. Но он там вроде ещё телипался. Може живой? Но собирать будут точно кости по кускам. Энто харашо. Я 8 раз посмотрел
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31.05.2022 19:54 Ответить
Даже если старое, ничего. Пусть будет. На то как дохнет русня можно смотреть вечно. В любое время года. Это расслабляет и поднимает настроение. Мне ещё на их ********** тушки нравится смотреть. ***** со мной наверное точно что-то не так.
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31.05.2022 19:59 Ответить
Частіше б!
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31.05.2022 20:18 Ответить
Молоток!
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31.05.2022 20:19 Ответить
солдат вооруженный автомобилем
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31.05.2022 20:22 Ответить
Красівоє показивают!
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31.05.2022 20:22 Ответить
відос позитивний, але боян: травень минулого року
https://www.youtube.com/watch?v=gOez5Cc40pY
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31.05.2022 20:45 Ответить
Мабудь тепер водія позбавлять водійських прав і пошлють на передову здобрювати українську землю і замість одного 200-го буде двоє.
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31.05.2022 20:59 Ответить
За кермом (особливо жорстокі) бурятський Ванька, а відчиняв ворота оренбурзький Ванька.. От такі вони визволителі від НАЦИКІВ!
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31.05.2022 21:11 Ответить
Простите, енота не видели?
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31.05.2022 21:39 Ответить
красота
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31.05.2022 21:56 Ответить
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31.05.2022 23:02 Ответить
Прямий массаж зробив, понти вбивають
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01.06.2022 06:30 Ответить
Одним більше, однимм менше. Їх і так там ніхто не рахує, а пайки-то зменшили.
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02.06.2022 12:10 Ответить
 
 