Оккупант грузовиком "двухсотит" оккупанта, который открывает ему ворота. ВИДЕО камер наблюдения
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российский оккупант наехал грузовиком на своего коллегу, который открывал ему ворота для въезда во двор.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях.
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показать весь комментарий31.05.2022 16:02
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показать весь комментарий31.05.2022 16:02
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Привид. Дивись, мій сину, це - жидомасони. Ти ******** дрючком їх по печінці, потом мєнє доложиш. Шо не ясно?
Гамлєт. Папаша, всьо буде в лучшем відє, не хвилюйтесь.
Гамлєт ******* усіх дрючком: ********* герба з ведмедєм, потім заливає шампанськоє в рояль і шпроти запускає туди ж. І по роялю ******* дрючком. Рояль гуде.
Весь размазанный по шине..
Гаврила ездил на "Урале"..
Гаврила орка задавил...
https://www.youtube.com/watch?v=gOez5Cc40pY
Трлько чаевые за него получит его свиноматка.
И ленточки в ряд
Урал переехал
Кацапов отряд...
https://www.youtube.com/watch?v=gOez5Cc40pY