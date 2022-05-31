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"Распаковка" БМП командира 8-й роты 35-й мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Около двух недель назад на берегу Северского Донца украинские защитники угнали БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя.

"Распаковку" смотрите в новом видео главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

В ходе осмотра российской БМП был обнаружен комплекс радиосвязи Р-168 "Акведук", российская переносная станция наземной разведки (ПСНР), прицелы ночного видения и многое другое.

Читайте: Штурмовая группа оккупантов разбита в Северодонецке, в плен взяли двух российских солдат, - Бутусов. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+34
В сюжете прозвучало откуда родом в/ч - г.Алейск...
Что б вы понимали - это Алтайский край, 130 км южнее Барнаула, южнее уже Казахстан...
Короче, эти ублюдки припёрлись с жопы рабсии.....
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31.05.2022 17:06
+32
Бойцам и Юрию огромное спасибо! Ну и фурдую конешно...
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31.05.2022 17:09
+24
Да на рабсии 95% территории - жопа
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31.05.2022 17:38
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31.05.2022 16:51 Ответить
В сюжете прозвучало откуда родом в/ч - г.Алейск...
Что б вы понимали - это Алтайский край, 130 км южнее Барнаула, южнее уже Казахстан...
Короче, эти ублюдки припёрлись с жопы рабсии.....
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31.05.2022 17:06 Ответить
Да на рабсии 95% территории - жопа
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31.05.2022 17:38 Ответить
130 км южнее Бараньего аула
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31.05.2022 22:45 Ответить
Бойцам и Юрию огромное спасибо! Ну и фурдую конешно...
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31.05.2022 17:09 Ответить
От дивився б і дивився!!!!!!!!!!!! Це просто казка!!!!!!!!!!
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31.05.2022 17:09 Ответить
Героям Слава!
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31.05.2022 17:11 Ответить
"...українські захисники викрали БМП..." Украсть можно только на чужой территории, а на своей всё каZZапское лайно принадлежит Украине.
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31.05.2022 17:17 Ответить
+5коп.
Все майно яке вдалося забрати у ворожого солдафона, де б він не був під час війни, це трофеї.
А відео добряче потішило. Молодці хлопці!!
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01.06.2022 06:43 Ответить
Та ні, трофеї це класно, особливо коли техніка нова, але вся радянська/ пострадянська техніка це тінь західних розробок і одною ногою ця технологія у 70 х роках минулого сторіччя
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31.05.2022 17:23 Ответить
модернізовані українські танки свої задачі виконують
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31.05.2022 20:36 Ответить
До речі, це ж не просто якісь-там капітан. Цей Фурдуй же був іхній херой, про якого навіть комсомольская брехня писала, що він там стопіцот танків знищив лише своєю сракою, чи щось таке.
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31.05.2022 17:27 Ответить
Безугла з Єрмаком тепер теж мають вкрасти БТР.
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31.05.2022 17:28 Ответить
Безмозгла з дЬєрьмаком планує ж після війни на потоки планів БонеВтіка присідати
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01.06.2022 00:43 Ответить
Які щасливі обличчя на фото! Як гопники оболонські, що бтр віджали
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31.05.2022 17:52 Ответить
Вони не "гонпики", а воїни
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31.05.2022 22:40 Ответить
**** !!! А мені ще довелося в тому Алєйску служити в 79-81 роках , коли там було РВСН ! Знав би , ще тоді підірвав би що небуть !!!
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31.05.2022 18:34 Ответить
Добре розкуркулили наші вояки багатенького алтайського москаля!
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31.05.2022 19:43 Ответить
При всем уважении, но мне кажется лучше не показывать содержимое трофеев и не называть фамилию оккупанта кому надо тот пусть знает пусть документируют, но видео понравилось было смешно. Могу представить что бы выполнить это опасное задание какая храбрость скрыта за этим видео украинских солдат совсем молодых.
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01.06.2022 01:14 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЭТИ РАЦИИ НЕ ПРОСЛУШИВАЛИСЬ РФ !!!
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01.06.2022 01:32 Ответить
Ай красавцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.06.2022 11:54 Ответить
Где Богдан Буткевич??? Куда этот пупсик спрятался???
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01.06.2022 14:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vMo0zeGKDjQ&ab_channel=CultureShopEllo
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01.06.2022 19:23 Ответить
надо все аккуратно осматривать
мало ли заминировать могут разные вещи
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01.06.2022 20:06 Ответить
Файна допомога від спонсора .!
Спонсор ЗСУ - командир роти , капітан зс рф Дмитро Фурдуй . .
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01.06.2022 20:21 Ответить
 
 