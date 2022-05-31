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"Распаковка" БМП командира 8-й роты 35-й мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Около двух недель назад на берегу Северского Донца украинские защитники угнали БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя.
"Распаковку" смотрите в новом видео главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
В ходе осмотра российской БМП был обнаружен комплекс радиосвязи Р-168 "Акведук", российская переносная станция наземной разведки (ПСНР), прицелы ночного видения и многое другое.
Топ комментарии
+34 AbOriginal_UA
показать весь комментарий31.05.2022 17:06
+32 Михаил Сомов e93c7ea8
показать весь комментарий31.05.2022 17:09
+24 Андрей Кайнаран
показать весь комментарий31.05.2022 17:38
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Что б вы понимали - это Алтайский край, 130 км южнее Барнаула, южнее уже Казахстан...
Короче, эти ублюдки припёрлись с жопы рабсии.....
Все майно яке вдалося забрати у ворожого солдафона, де б він не був під час війни, це трофеї.
А відео добряче потішило. Молодці хлопці!!
мало ли заминировать могут разные вещи
Спонсор ЗСУ - командир роти , капітан зс рф Дмитро Фурдуй . .