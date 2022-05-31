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Бойцы 54-й ОМБр уничтожили танк рашистов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады уничтожили танк российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на странице Сухопутных войск ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Танк рашистов уничтожен в районе населенных пунктов Марьинка – Красногоровка Донецкой области.
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Топ комментарии
+21
А шо тут комментировать. Просмотрел пять раз, порадовался. Перед сном ещё раз посмотрю.
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31.05.2022 17:24
+13
54-й ОМбр-черговий респект...
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31.05.2022 17:24
+12
Это так подушка безопасности сработала ? ( аж подпрыгнул )
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31.05.2022 17:24
Комментировать
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А шо це так "бумкнуло" ?
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31.05.2022 17:24 Ответить
на мину наехал
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31.05.2022 17:26 Ответить
кстате , видео не полное
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31.05.2022 17:28 Ответить
Да, там ещё тело лазило по броне - какой то идиот пробовал на себе арту.
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31.05.2022 17:48 Ответить
Порушення техніки безпеки, як і на «Москві»…( небойові втрати, екіпаж пропав безвісті)
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31.05.2022 17:36 Ответить
Це відео було ще 8 травня https://youtu.be/7Oe3W2U3bY8
В ньому ворожий танк на 2 міни наїхав.
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31.05.2022 17:47 Ответить
Дуже часто старі відео викладають. Не розумію для чого.
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31.05.2022 19:16 Ответить
Новых нет.На Донбассе не до видео,а на юге фронт стоит
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31.05.2022 19:29 Ответить
Башня рядом лежит, это хорошо, значит, бой выйграли нокаутом а не по очкам.. )
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31.05.2022 17:56 Ответить
Вначале дали по очкам, а потом и нокаут!
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31.05.2022 22:59 Ответить
Ого....Другий це БК вибухнув?
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31.05.2022 17:24 Ответить
Та ні ... Схоже два підарунка прилетіло ...
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31.05.2022 17:25 Ответить
Скорее всего да - взрыв произошел понизу башни - БК неполный.
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31.05.2022 18:09 Ответить
Это так подушка безопасности сработала ? ( аж подпрыгнул )
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31.05.2022 17:24 Ответить
Калісо лопло ))))
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31.05.2022 17:26 Ответить
А вот еще на ночь:

https://www.youtube.com/watch?v=ZXL_5GeDisc
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31.05.2022 19:44 Ответить
54-й ОМбр-черговий респект...
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31.05.2022 17:24 Ответить
А шо тут комментировать. Просмотрел пять раз, порадовался. Перед сном ещё раз посмотрю.
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31.05.2022 17:24 Ответить
100% мій коментар. Це перше, шо подумав, коли перший рез передивився. Дякую, шо випередив.
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31.05.2022 17:31 Ответить
Білці в око 2 рази) Є підозра , що це славнозвісний ескалібур, відкрив аналоговнєтную ********)
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31.05.2022 17:33 Ответить
Вернее, дебилам в очко. Ну, просто белку жалко.
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31.05.2022 17:40 Ответить
На жаль це все ж таки міни… підкинуло знизу другий раз((… Та все ж треба сподіватись на подібні результати артилерії.. незабаро
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31.05.2022 18:07 Ответить
Мины ТМ-62. Германия передала, помнится.
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31.05.2022 17:41 Ответить
Вот полная версия этого видео, с Гей, соколи - https://www.youtube.com/watch?v=TCsDX-UsyDY
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31.05.2022 17:53 Ответить
Три взрыва - а орк все равно живой. Еще и присел по телефону трандеть.
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31.05.2022 18:02 Ответить
Або бухе, або обдовбане, а скоріш і те і інше...
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31.05.2022 18:33 Ответить
Контузия
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31.05.2022 19:31 Ответить
Отака страшна річ - танк. Три протитанкові міни. Підрив БК - а член екіпажу тільки контужений.

І таких (або приблизно таких) пекельних машин хлопці накрошили чи захопили вже 4500 штук.

СЛАВА ЗСУ!!!
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31.05.2022 21:00 Ответить
Присел подливу из штанов отдренажить.
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31.05.2022 23:00 Ответить
На это можно смотреть вечно...
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31.05.2022 19:30 Ответить
Какие то мины слабоватые. Что после двух подрывов водила вылез, постучал по колесе и начал звонить в автосервис
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31.05.2022 18:18 Ответить
Він просто до вітру вискочив після першого вибуху.
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31.05.2022 19:42 Ответить
Ти глянь, як від радощів підскакує...
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31.05.2022 18:25 Ответить
Особливо гарно виходить, коли башня відлітає, Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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31.05.2022 18:30 Ответить
экипаж пропал безвести
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31.05.2022 18:37 Ответить
Я вибачаюсь, а Ванька підсмажився?
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31.05.2022 19:40 Ответить
ПРОСТО КЛАСС РЕБЯТА ! СПАСИБО ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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31.05.2022 20:58 Ответить
 
 