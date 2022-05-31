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Бойцы 54-й ОМБр уничтожили танк рашистов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады уничтожили танк российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на странице Сухопутных войск ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Танк рашистов уничтожен в районе населенных пунктов Марьинка – Красногоровка Донецкой области.
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+21 Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
показать весь комментарий31.05.2022 17:24
+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+12 Kondrat
показать весь комментарий31.05.2022 17:24
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В ньому ворожий танк на 2 міни наїхав.
https://www.youtube.com/watch?v=ZXL_5GeDisc
І таких (або приблизно таких) пекельних машин хлопці накрошили чи захопили вже 4500 штук.
СЛАВА ЗСУ!!!