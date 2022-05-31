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Из-под завалов обстрелянного харьковского дома извлечены тела 4 человек, - ГСЧС. ВИДЕО

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Тела 4 человек изъяли спасатели при разборе завалов 16-этажного дома в Индустриальном районе Харькова. Его российские оккупанты обстреляли в конце февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Сегодня, 31 мая сотрудники ГСЧС продолжали проводить аварийно-спасательные работы и разборку завалов в поврежденном обстрелами 16-ти этажном жилом доме в Индустриальном районе города Харькова.

Вчера, 30 мая на 15-м этаже спасатели с помощью специнструмента деблокировали из-под заваленных бетонных конструкций тела 2-х погибших: мужчину и женщину. Сегодня из-под завалов были изъяты тела еще двух погибших мужчин", - говорится в сообщении.

По информации "Суспільного", российская ракета попала в здание 28 февраля. Попаданием были разрушены сразу шесть квартир с 16 по 14 этажа.

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Скажите, насколько адекватно сидеть в необорудованном подвале панельки во время воздушной тревоги? Если нет рядом бомбоубежища?
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31.05.2022 17:52 Ответить
Вообще, нездоровое это дело по домам стрелять.
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31.05.2022 17:56 Ответить
Поражает любовь ватников к России, даже после того, как русня разбомбила их соседей. А может вата - садисты? Или идиоты, которые думают, что абажаемая ими Расея убьёт кого угодно, но только не их, а на всех убитых им насрать.
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31.05.2022 18:22 Ответить
"Поражает любовь ватников к России"
Ну це так само, як дивуватися з любові мух до лайна. Будь-який ватнік - є орком. А орки не є свідомим того, що вони орки.
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01.06.2022 10:38 Ответить
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31.05.2022 18:58 Ответить
 
 