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Практический результат нового пакета санкций ЕС против России – минус десятки миллиардов евро на войну, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины на 97-й день войны с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Наконец, есть конкретика относительно шестого санкционного пакета Европейского Союза против России за эту войну. Пакет согласован. Его утверждение и вступление в силу будет продолжаться еще некоторое время. Но уже понятны ключевые элементы пакета, а главное – его направление. Европейские страны согласились на существенное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия. Практический результат – это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора", – сказал Зеленский.

Читайте: Зеленский о деоккупации: "Мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить максимально наших людей"
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Топ комментарии
+9
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31.05.2022 23:05
+5
Цікаво, чому це все з'являється вночі?
В бункері немає вікон?
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31.05.2022 22:54
+5
Які вікна під землею?
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31.05.2022 22:57
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31.05.2022 22:52 Ответить
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31.05.2022 22:53 Ответить
Цікаво, чому це все з'являється вночі?
В бункері немає вікон?
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31.05.2022 22:54 Ответить
Які вікна під землею?
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31.05.2022 22:57 Ответить
как и положено - с заходом солнца.
Если после захода солнца захОдите на Цензор, то держИте под рукой чеснок и осиновый кол.
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31.05.2022 23:14 Ответить
Да пох.. я тоже ночью не сплю...
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01.06.2022 02:38 Ответить
О! Вечірній балабол тут як тут.
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31.05.2022 22:55 Ответить
Давай бубочка,в тебя верят ...
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31.05.2022 22:59 Ответить
интервью секретаря снбо Данилова "Укринформу" 31.05.22г. по поводу разминирования перешейка в Херсонской обл. перед вторжением рф:
"Окончательного ответа даже у меня , что там произошло, на сегодняшний день нет, к большому сожалению. Но мы обязательно должны с вами получить ответ.Этим занимаются те органы, которые имеют возможность заниматься этими вопросами".
...не знаю как это комментировать. ответ не секретаря снбо, но ветеринара.
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31.05.2022 23:03 Ответить
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31.05.2022 23:05 Ответить
а тепер кербуд хоче знищити всі панельні будинки

КиївМіськБудда@saniolli

Як в агента-007 є ліцензія на вбивство, так у Зеленського є ліцензія на тупість - видана українським народом.
Уявіть, що зробили би з Порохом, якби він запропонував знести всі "панельки". А Бубі можна. Бо ліцензії на розум у тих, хто видає ліцензії на тупість, логічно, немає.
https://www.tiktok.com/@macesbox/video/7097514484650085637?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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31.05.2022 23:12 Ответить
Росия имеет -1 млрд. долларов в день. А 10млрд -- пыль.
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31.05.2022 23:39 Ответить
напрямок правильний. Важливо не зупинятися
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31.05.2022 23:50 Ответить
Сейчас надо работать со странами Азии , чтобы и там перекрыть финансовые потоки в рашу
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01.06.2022 00:06 Ответить
ДЛБ, фактичний результат цих "санкцій" - мільярд баксів кожного дня ***** в карман.
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01.06.2022 05:52 Ответить
Лучше всяких санкций-это сделать США энергонезависимыми, как это было несколько лет назад
и тогда цены на энергоносители пойдут вниз вместе с доходами скреп, но Байден все разрушил и никак не хочет это признавать из-за своего ослиного упрямства и политической конъюнктуры.
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01.06.2022 06:18 Ответить
Отвратная манера держать камеру на уровне гениталий и как бы нависать лупоглазой мордой над зрителями с экрана. Пошла череда поражений и стало больше инфы про сдачу Зеленским Юга Украины, про назначения на Херсонскую область накануне особо отпетых кротов-СБУшников и т.д. Пакет-пакетом, где действия Верховного Главнокомандующего?
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01.06.2022 07:17 Ответить
+++++++++++++ Володя ти молодець!!!!!!!!!!++++++++++
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01.06.2022 09:34 Ответить
 
 