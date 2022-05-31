Практический результат нового пакета санкций ЕС против России – минус десятки миллиардов евро на войну, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины на 97-й день войны с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Наконец, есть конкретика относительно шестого санкционного пакета Европейского Союза против России за эту войну. Пакет согласован. Его утверждение и вступление в силу будет продолжаться еще некоторое время. Но уже понятны ключевые элементы пакета, а главное – его направление. Европейские страны согласились на существенное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия. Практический результат – это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора", – сказал Зеленский.

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