Практический результат нового пакета санкций ЕС против России – минус десятки миллиардов евро на войну, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины на 97-й день войны с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Наконец, есть конкретика относительно шестого санкционного пакета Европейского Союза против России за эту войну. Пакет согласован. Его утверждение и вступление в силу будет продолжаться еще некоторое время. Но уже понятны ключевые элементы пакета, а главное – его направление. Европейские страны согласились на существенное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия. Практический результат – это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора", – сказал Зеленский.
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В бункері немає вікон?
Если после захода солнца захОдите на Цензор, то держИте под рукой чеснок и осиновый кол.
"Окончательного ответа даже у меня , что там произошло, на сегодняшний день нет, к большому сожалению. Но мы обязательно должны с вами получить ответ.Этим занимаются те органы, которые имеют возможность заниматься этими вопросами".
...не знаю как это комментировать. ответ не секретаря снбо, но ветеринара.
КиївМіськБудда@saniolli
Як в агента-007 є ліцензія на вбивство, так у Зеленського є ліцензія на тупість - видана українським народом.
Уявіть, що зробили би з Порохом, якби він запропонував знести всі "панельки". А Бубі можна. Бо ліцензії на розум у тих, хто видає ліцензії на тупість, логічно, немає.
https://www.tiktok.com/@macesbox/video/7097514484650085637?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
и тогда цены на энергоносители пойдут вниз вместе с доходами скреп, но Байден все разрушил и никак не хочет это признавать из-за своего ослиного упрямства и политической конъюнктуры.