Расчет ПТРК "Стугна" уничтожает российский БТР в селе Ивановка Херсонской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины из ПТРК "Стугна" уничтожили российский БТР в селе Ивановка Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
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