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Оккупанты взрывают мосты, потому что боятся контрнаступления ВСУ, - Ким. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупационные войска подрывают мосты и отступают, потому что боятся контрнаступления украинских защитников.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты отступают, начали взрывать мосты во время отступления. Они боятся контрнаступления украинской армии и подрывают отходя. Боятся прорыва ВСУ, а мы не боимся и поддерживаем наших военных", - сказал он.

Читайте: В результате обстрела Николаевщины оккупантами погиб человек, один человек ранен, - ОВА
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Топ комментарии
+38
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01.06.2022 11:36
+19
В Омані була поставлена задача здати, а не захистити. Як би тоді кацапи брали Маріуполь і все Азовське узбережжя без мостів? Але зараз це не на часі, почекаємо поки ті самі покидьки ще щось не віддадуть.
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01.06.2022 11:53
+18
..и по-этому право торжественно подорвать антоновский мост в Херсоне тоже оставили кацапам, когда они уже поймут, что он им для переброски ИХ войск на правый берег больше не нужен..
до чего же мудрое наше самое Верховное Верхнокомандование.. простому нариду, у плуга, всей глубины ихнОй дермаковско-татаро-портновской вумности никогда не осознать..(
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01.06.2022 11:42
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01.06.2022 11:36 Ответить
73 % це самі обрали
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01.06.2022 11:43 Ответить
Щодо "актора-дурника" - я про це писав ще до другого туру виборів От тільки слухать мало хто хотів!
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01.06.2022 12:09 Ответить
А ви розумний!
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01.06.2022 12:23 Ответить
Тому що таких як ти дох@ра розплодилося (( прямо як тля з березня , лізете і лізете із своїми коментами дурнуватими ((
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02.06.2022 00:39 Ответить
а все це разом, чотире в одному, називається олігарх.
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01.06.2022 18:15 Ответить
..и по-этому право торжественно подорвать антоновский мост в Херсоне тоже оставили кацапам, когда они уже поймут, что он им для переброски ИХ войск на правый берег больше не нужен..
до чего же мудрое наше самое Верховное Верхнокомандование.. простому нариду, у плуга, всей глубины ихнОй дермаковско-татаро-портновской вумности никогда не осознать..(
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01.06.2022 11:42 Ответить
А также заминировать автомобильный и ж.д. мосты Каховской ГЭС (не путать с самой плотиной), мост в Дарьевке и стратегические мосты через оросительные системы юга Херсонской области.
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01.06.2022 12:05 Ответить
Та невже? А чому нашому керівництву цього не прийшло на думку при відступі на півдні?
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01.06.2022 11:42 Ответить
В Омані була поставлена задача здати, а не захистити. Як би тоді кацапи брали Маріуполь і все Азовське узбережжя без мостів? Але зараз це не на часі, почекаємо поки ті самі покидьки ще щось не віддадуть.
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01.06.2022 11:53 Ответить
Потому, что для него другие являются врагами. Напомню, как буквально накануне вторжения 12 февраля зеленое ЧМО провело в Чаплынке не учения по подготовке к защите юга Украины от вторжения орков, а учения по разгону демонстраций патриотов. Сцалось патриотов это зеленое ЧМО больше, чем вторжения *****.
https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853
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01.06.2022 12:08 Ответить
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01.06.2022 11:44 Ответить
столько нечисти - не успеваю отслеживать... Кто это?
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01.06.2022 11:51 Ответить
я за немедленный расстрел по условиям военного времени.
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01.06.2022 14:04 Ответить
В них правильна стратегія, а чому наші дебіли не підірвали мости в Херсоні і Новій Каховці не зрозуміло? в такому разі зараз русня не обстрілювала б Миколаїв і південь Кривого Рогу. Я також впевнений, що під час відступу ці мости через Дніпро русня знищить...
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01.06.2022 11:59 Ответить
Патамушта **************************.
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01.06.2022 12:08 Ответить
Достаточно было подорвать стратегические мосты через каналы оросительных систем юга Херсонской области и заминировать подходы к самим переправам и, скорее всего, не пришлось бы их подрывать.
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01.06.2022 12:12 Ответить
Антоновский (цюрупинский) мост надо сейчас взорвать, после чего вся орковская группировка окажется практически в котле. ЕдинственньІй переход на левьІй берег Днепра будет в Новой Каховке на ГЕС. Но пропускная способность ГЕС ничтожна по сравнению с Антоновским мостом. Кстати его взорвуть орки в любом случае, если уйдут на левьІй берег, он уже заминирован ими. А вот после взрьІва Антоновского моста орда сама уйдет из Херсона и ламанется на Н.Каховку. Сразу же прекратятся и базарняки про всякие там ХНР.
Но мост до сих пор цел, что значит ибо наши не могут его взорвать, либо мьІ не собраемся Херсон освобождать.
Мост действительно красивьІй и нужньІй, но мостьІ отстративаются после войньІ, а вот погибших не вернешь.
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01.06.2022 12:25 Ответить
Чому не були взірвані мости - це дійсно питання ЗРАДИ.

Або "службової недбалості з ВАЖКИМИ НАСЛІДКАМИ..

тут немає інших пояснень. і за таке в час війни трибунал є НОРМАЛЬНО.

в тому по "ланцюжку" -чому не було дано наказ...
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01.06.2022 12:33 Ответить
Зелёная пропутинская шобла хочет сдать максимум украинской земли.Зачем евреям Украинские земли,они своё наворуют на восстановлении.Навыбирали по приколу
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01.06.2022 12:19 Ответить
Але кредити МВФ повертаємо на 100 відсотків!
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01.06.2022 12:25 Ответить
😥
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01.06.2022 12:52 Ответить
це давно передбачалось,що косяпен будуть підривати мости при ЙМОВІРНІЙ можливості відступу..

ВРАЖАЄ одне -подібне не чинять наші ЗСУ(точніше не робили довший час).Навіть розуміючи,що кацапи все одно підірвуть.. НА що була надія - НЕВІДОМО...
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01.06.2022 12:30 Ответить
"Російські окупанти відступають, почали підривати мости під час відступу. Вони бояться контрнаступу української армії та підривають відходячи. Бояться прориву ЗСУ, а ми не боїмося та підтримуємо наших військових"

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Звичайно,підтримуємо.

але от ідіотських надій наступати НЕЗРВАНИМИ МОСТАМИ -НІ.
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01.06.2022 12:35 Ответить
Десантные катера на воздушной подушке типа LCAC сделают переправу войск и техники быстрой и безопасной. Надо бы включить их в пакет военной помощи Украине.
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01.06.2022 12:47 Ответить
А зеление ничего не боятся, им покуй.
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01.06.2022 22:44 Ответить
Господи, і який же дурень назначив цього полукорейця на посаду голови обласної військової адміністрації???? Він же ще недоразвита дитина....
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02.06.2022 06:33 Ответить
Як хто. ЗЕ.
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02.06.2022 22:10 Ответить
 
 