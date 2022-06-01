Оккупанты взрывают мосты, потому что боятся контрнаступления ВСУ, - Ким. ВИДЕО

Оккупационные войска подрывают мосты и отступают, потому что боятся контрнаступления украинских защитников.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты отступают, начали взрывать мосты во время отступления. Они боятся контрнаступления украинской армии и подрывают отходя. Боятся прорыва ВСУ, а мы не боимся и поддерживаем наших военных", - сказал он.

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