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Оккупанты взрывают мосты, потому что боятся контрнаступления ВСУ, - Ким. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупационные войска подрывают мосты и отступают, потому что боятся контрнаступления украинских защитников.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты отступают, начали взрывать мосты во время отступления. Они боятся контрнаступления украинской армии и подрывают отходя. Боятся прорыва ВСУ, а мы не боимся и поддерживаем наших военных", - сказал он.
Топ комментарии
+38 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий01.06.2022 11:36
+19 Вячеслав Зубарєв
показать весь комментарий01.06.2022 11:53
+18 Danilo Kosmina 10be22a1
показать весь комментарий01.06.2022 11:42
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Пожалуйста, подождите...
до чего же мудрое наше самое Верховное Верхнокомандование.. простому нариду, у плуга, всей глубины ихнОй дермаковско-татаро-портновской вумности никогда не осознать..(
https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853
Но мост до сих пор цел, что значит ибо наши не могут его взорвать, либо мьІ не собраемся Херсон освобождать.
Мост действительно красивьІй и нужньІй, но мостьІ отстративаются после войньІ, а вот погибших не вернешь.
Або "службової недбалості з ВАЖКИМИ НАСЛІДКАМИ..
тут немає інших пояснень. і за таке в час війни трибунал є НОРМАЛЬНО.
в тому по "ланцюжку" -чому не було дано наказ...
ВРАЖАЄ одне -подібне не чинять наші ЗСУ(точніше не робили довший час).Навіть розуміючи,що кацапи все одно підірвуть.. НА що була надія - НЕВІДОМО...
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Звичайно,підтримуємо.
але от ідіотських надій наступати НЕЗРВАНИМИ МОСТАМИ -НІ.