В оккупированном Симферополе пытались поджечь военкомат. ВИДЕО

Мужчина ночью бросил в здание бутылку с коктейлем Молотова. Она разбилась, а мужчина скрылся. В настоящее время его разыскивают силовые структуры оккупантов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой "Крым.Реалии".

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Мужчина через забор бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата оккупанов, расположенного на улице Сельвинского. Он целился в окно, но не попал. Бутылка разбилась. Поджигатель скрылся.

Сейчас российские оккупанты изучают записи с камер наблюдения.

Официально об этом не сообщали. Нет информации и об установлении личности мужчины, бросившего бутылку.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории РФ уже подожгли 13 военкоматов. Поджигателей в большинстве случаев так и не нашли.