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В оккупированном Симферополе пытались поджечь военкомат. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Мужчина ночью бросил в здание бутылку с коктейлем Молотова. Она разбилась, а мужчина скрылся. В настоящее время его разыскивают силовые структуры оккупантов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой "Крым.Реалии".

Мужчина через забор бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата оккупанов, расположенного на улице Сельвинского. Он целился в окно, но не попал. Бутылка разбилась. Поджигатель скрылся.

Сейчас российские оккупанты изучают записи с камер наблюдения.

Официально об этом не сообщали. Нет информации и об установлении личности мужчины, бросившего бутылку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В здание призывного пункта в Удмуртии бросили "коктейль Молотова" (обновлено). ФОТО

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории РФ уже подожгли 13 военкоматов. Поджигателей в большинстве случаев так и не нашли.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Ніц не вміють.
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01.06.2022 12:09
+6
Где-то в России...
- Здравствуйте, вы только что дозвонились до райвоенкомата, а это значит, что нашу повестку вам все же вручили. Если вы согласны призваться, нажмите звездочку, если не согласны, нажмите решетку
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01.06.2022 12:20
+3
Если вы согласны призваться, нажмите крестик,
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01.06.2022 15:30
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Ніц не вміють.
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01.06.2022 12:09 Ответить
Ніт! ZZопоручити - єдине що вміють
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01.06.2022 12:15 Ответить
Святитель Тихон и военкомат.
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01.06.2022 12:20 Ответить
Фігня якась. Зйомку вели з вікна заради піару.
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01.06.2022 12:18 Ответить
То вже відтворення. Слідчий експеримент.
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01.06.2022 12:20 Ответить
Где-то в России...
- Здравствуйте, вы только что дозвонились до райвоенкомата, а это значит, что нашу повестку вам все же вручили. Если вы согласны призваться, нажмите звездочку, если не согласны, нажмите решетку
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01.06.2022 12:20 Ответить
Если вы согласны призваться, нажмите крестик,
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01.06.2022 15:30 Ответить
Это так не патриотично как же камни снеба.
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01.06.2022 12:20 Ответить
не хотели защищать свою свободу в 2014 а пришло время подыхать за скрепы
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01.06.2022 12:37 Ответить
криворукі.
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01.06.2022 13:20 Ответить
І тут руки із сраки виросли.
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01.06.2022 13:31 Ответить
В РФ уже 14 военкоматов сожгли. Но сейчас с эти сложнее - путинцы охрану усилили.
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01.06.2022 13:39 Ответить
В бєлгород ***** на курси підвищення кваліфікації,там в хлопів краще виходить!
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01.06.2022 14:08 Ответить
Коли,вже хоч ,чомусь навчаться?... Нездари
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01.06.2022 14:56 Ответить
 
 