В оккупированном Симферополе пытались поджечь военкомат. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Мужчина ночью бросил в здание бутылку с коктейлем Молотова. Она разбилась, а мужчина скрылся. В настоящее время его разыскивают силовые структуры оккупантов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой "Крым.Реалии".
Мужчина через забор бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата оккупанов, расположенного на улице Сельвинского. Он целился в окно, но не попал. Бутылка разбилась. Поджигатель скрылся.
Сейчас российские оккупанты изучают записи с камер наблюдения.
Официально об этом не сообщали. Нет информации и об установлении личности мужчины, бросившего бутылку.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории РФ уже подожгли 13 военкоматов. Поджигателей в большинстве случаев так и не нашли.
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