Гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина..." раздается под стенами Кремля. ВИДЕО
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В Москве у стен Кремля уличный музыкант сыграл гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина..."
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись музыкальной "диверсии" опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+79 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий01.06.2022 14:00
+40 Мобильный крематорий
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+38 Garry Grant
показать весь комментарий01.06.2022 14:03
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музика гарна, уроди складуть свої вірші та скажуть що то "Марш донєцкіх обдроченців"
Молодець!
А ті бовдури ще і підтаецьовували🤓
подібні "акції" на расєї дають нульовий ефект...
НУЛЬОВИЙ.