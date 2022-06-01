Гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина..." раздается под стенами Кремля. ВИДЕО

В Москве у стен Кремля уличный музыкант сыграл гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина..."

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись музыкальной "диверсии" опубликована в соцсетях.

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