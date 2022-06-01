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Гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина..." раздается под стенами Кремля. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

В Москве у стен Кремля уличный музыкант сыграл гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина..."

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись музыкальной "диверсии" опубликована в соцсетях.

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Топ комментарии
+79
Невідомому вуличному музиці-респект...
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01.06.2022 14:00
+40
Конечно, лучше бы там гремели взрывы арт прилетов, но для начала сойдет. Из искры возгорится пламя.
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01.06.2022 14:01
+38
Ну,знаючи рівень інтелекту кацапні,він там може грати доволі довго.
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01.06.2022 14:03
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Невідомому вуличному музиці-респект...
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01.06.2022 14:00 Ответить
Більшість цієї мокшанської біомаси взагалі не знають що це за мелодія...А музиканту дякую...
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01.06.2022 16:53 Ответить
До арешту залишилось 3...2...1...
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01.06.2022 14:01 Ответить
Свиноматка в красном осуждает мужичка с гармошкой)))
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01.06.2022 14:01 Ответить
Побежала стучать коняка.
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01.06.2022 14:05 Ответить
Как говорится, с языка сняли...
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01.06.2022 17:28 Ответить
как гаваріца - спльовуй або ковтай
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01.06.2022 18:31 Ответить
надо бежать и докладывать, но боится оставить без присмотра место преступления.
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02.06.2022 07:31 Ответить
Конечно, лучше бы там гремели взрывы арт прилетов, но для начала сойдет. Из искры возгорится пламя.
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01.06.2022 14:01 Ответить
на рашці "із іскри" "возгорється" може лише комунізм... ((
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01.06.2022 15:33 Ответить
Або неофеодалізм з бойовими удмурто-бурятами в голові колони,які готові "защіщьять родіну"в будь-якій країні світу...Модернізована орда...
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01.06.2022 16:58 Ответить
Ну,знаючи рівень інтелекту кацапні,він там може грати доволі довго.
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01.06.2022 14:03 Ответить
Главное начать
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01.06.2022 14:04 Ответить
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01.06.2022 14:04 Ответить
це він дарма, змародьорать!
музика гарна, уроди складуть свої вірші та скажуть що то "Марш донєцкіх обдроченців"
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01.06.2022 14:07 Ответить
Тем более. что им не впервой.
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01.06.2022 17:38 Ответить
Навряд чи він знає звідки ця мелодія. Просто десь почув і сподобалась.
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01.06.2022 14:09 Ответить
Фанат Pink Floyd-просто почув їх новий сінгл😎
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01.06.2022 14:23 Ответить
от,ще б на руїнах кремля..
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01.06.2022 14:13 Ответить
Она должна звучать под стенами и в кабинетах одменистрации дегинирата президента.
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01.06.2022 14:13 Ответить
Мужик з яйцями,не те що в нас влада!
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01.06.2022 14:23 Ответить
Влада украхни тільки може знущатися з громадян, що зафіксовано для подальших народних судів, не те щлґо, суддя шмара Логвіна з Чернігова
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02.06.2022 07:26 Ответить
Оце потролив!!
Молодець!
А ті бовдури ще і підтаецьовували🤓
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01.06.2022 14:28 Ответить
Браво вуличному музиканту, от тільки є загроза, що можуть заарештувати.
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01.06.2022 14:29 Ответить
То була правильна мелодія цієї величної пісні, а не той кавер, що собі придумав Хливнюк і який поширив на тб і в інтернеті.
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01.06.2022 14:47 Ответить
Боже яка краса !!!
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01.06.2022 15:06 Ответить
розчарую.

подібні "акції" на расєї дають нульовий ефект...
НУЛЬОВИЙ.
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01.06.2022 15:34 Ответить
Они дают эффект здесь, в Украине.
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02.06.2022 01:52 Ответить
І кацапський хлопчик підтанцьовує .
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01.06.2022 15:16 Ответить
КРАСАВА )))
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01.06.2022 15:31 Ответить
Круто.
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01.06.2022 15:55 Ответить
респект! це сміливо!
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01.06.2022 19:51 Ответить
140 млн саранчи трудно уничтожить,но спеца работают усердно над новым оружием против насекомых..
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02.06.2022 13:13 Ответить
 
 