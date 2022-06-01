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"Вы не резервисты, вы - добровольцы": Оккупант рассказывает об отношении командования РФ к "мобилизованным" из "ДНР". АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Командование армии РФ отправляет в бой против ВСУ резервистов под видом добровольцев.
Об этом говорится в перехвате ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Оккупант рассказывает российскому военному о протестах, состоявшихся в 115 батальоне армии РФ: "Вышел приказ отпустить студентов. Приехали их матери, подруги и устроили протесты. Незаконная мобилизация".
Также он рассказал об отношении оккупационной армии к "мобилизованным" из "ДНР": "Когда на "передок" бросили, пацаны стали возмущаться: мы резервисты, идем на первой линии. Нам сказали, вы не резервисты. Вы добровольцы. Все, кто здесь, все сюда пришли добровольно".
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К чему эти вбросы, когда все понимают что на фронте происходит?
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Реєстрація:10.04.2022
Во вторник, 31 мая, в ходе боевых действий на Донбассе получил по заслугам чеченский бандит, подполковник заур димаев. Его транспортное средство попало под обстрел в районе Камышевахи, сообщает известный российский канал Baza.
димаев был заместителем командира 4-го батальона специального полка имени Кадырова, и вместе с группой военных марадеров ехал под поселком Камышеваха. Их "УАЗ Патриот" попал под обстрел нашей прекрасной артиллерии, вследствие чего и водитель и Димаев сдохли на месте, а еще четверо ка-дыр-овцев получились пока 300 т.е недобитками .
Донбасс никто не поставит на колени?
Или привязать к столбу женщину с украинской символикой и издеваться над ней?
Весело же было, да?