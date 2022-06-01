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"Вы не резервисты, вы - добровольцы": Оккупант рассказывает об отношении командования РФ к "мобилизованным" из "ДНР". АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Командование армии РФ отправляет в бой против ВСУ резервистов под видом добровольцев.

Об этом говорится в перехвате ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Оккупант рассказывает российскому военному о протестах, состоявшихся в 115 батальоне армии РФ: "Вышел приказ отпустить студентов. Приехали их матери, подруги и устроили протесты. Незаконная мобилизация".

Также он рассказал об отношении оккупационной армии к "мобилизованным" из "ДНР": "Когда на "передок" бросили, пацаны стали возмущаться: мы резервисты, идем на первой линии. Нам сказали, вы не резервисты. Вы добровольцы. Все, кто здесь, все сюда пришли добровольно".

Также смотрите: "ЧВК-шники все полегли, толку их#я от них нет": Оккупант жалуется жене, что ВСУ разбили подразделение "вагнеровцев". АУДИО
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Топ комментарии
+15
Вы - мясо, даже не пушечное, а свинособачье.
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01.06.2022 14:10
+13
А тем временем подразделение ВСУ легион Свобода России отжали танк
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01.06.2022 14:08
+11
А что, весело же было весной 2014 года ходить где-нибудь бухими или под дурью по Донецку или Луганску с триколором, ловить студентов с украинской символикой и кричать "Навекисрассией!", "Путенвведи!"?

Донбасс никто не поставит на колени?

Или привязать к столбу женщину с украинской символикой и издеваться над ней?

Весело же было, да?
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01.06.2022 14:29
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Э, вроде писали шо от днр остался токо жнр. Что не все мужиков споймали?
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01.06.2022 14:05 Ответить
Нє, там з копанок ще лізуть на запах самогону...
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01.06.2022 14:07 Ответить
А если им показать откуда на днр готовилось нападение? 4 позиции, пушилин карту привез, он щас покажет
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01.06.2022 14:15 Ответить
А тем временем подразделение ВСУ легион Свобода России отжали танк
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01.06.2022 14:08 Ответить
А флаг Вейшнории тут при чём? Ну что за народ? Глаз да глаз, не успели отвернуться - уже поволокли что плохо лежало...
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01.06.2022 16:49 Ответить
Вы - мясо, даже не пушечное, а свинособачье.
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01.06.2022 14:10 Ответить
Апалченци-дабравольци.
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01.06.2022 14:18 Ответить
Одноразовые лугандонские задроты.
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01.06.2022 14:20 Ответить
Ага. Северодонецку это расскажите. А потом Лисичанску со Славянском.
К чему эти вбросы, когда все понимают что на фронте происходит?
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01.06.2022 14:21 Ответить
Jonathan Jones

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Я читаю: 0

Реєстрація:10.04.2022
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01.06.2022 14:31 Ответить
ВСУ уничтожили видного кадыровского командира: фото


Во вторник, 31 мая, в ходе боевых действий на Донбассе получил по заслугам чеченский бандит, подполковник заур димаев. Его транспортное средство попало под обстрел в районе Камышевахи, сообщает известный российский канал Baza.
димаев был заместителем командира 4-го батальона специального полка имени Кадырова, и вместе с группой военных марадеров ехал под поселком Камышеваха. Их "УАЗ Патриот" попал под обстрел нашей прекрасной артиллерии, вследствие чего и водитель и Димаев сдохли на месте, а еще четверо ка-дыр-овцев получились пока 300 т.е недобитками .
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01.06.2022 14:25 Ответить
А что, весело же было весной 2014 года ходить где-нибудь бухими или под дурью по Донецку или Луганску с триколором, ловить студентов с украинской символикой и кричать "Навекисрассией!", "Путенвведи!"?

Донбасс никто не поставит на колени?

Или привязать к столбу женщину с украинской символикой и издеваться над ней?

Весело же было, да?
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01.06.2022 14:29 Ответить
Это все сралин виноват. Заселил бамбасские степи зэками и олигофренами с кацапских е..б.-е.-ней, а мы теперь разгребаем это все.
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01.06.2022 15:39 Ответить
Как вариант, в ЯНАО (это где путенский газ добывается) больше 50% украинцев, заехали в 70-е осваивать месторождения. Многие даже сейчас на западенском балакают (это украинский с примесью всяких польских и чешских слов). После вступления в ЕС можем замутить Ямало-ненецкую народную республику ))) и посмотрим как путен их не тронет, как он нам кричал не трогать дырян.
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01.06.2022 15:43 Ответить
ті "диряни" вже окацапились по самі вуха,як і кубанські...
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01.06.2022 17:16 Ответить
Это урок для лугандонцев.
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01.06.2022 17:41 Ответить
 
 