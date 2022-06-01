"Та вообще пох#й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!", - оккупант рассказывает, как они "ровняют с землей" украинские села. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты "ровняют с землей" украинские населенные пункты, которые не могут взять в честном бою.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который перехватила СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Комбриг приезжает: вы что, оху#ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще пох#й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сравняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд", – рассказывает своей жене захватчик, чье подразделение пытается продвинуться на Донбассе.
"Работаем, чтобы наказать каждого, кто причастен к агрессии РФ!", - СБУ документирует их зверства, и с начала полномасштабного вторжения уже открыла более 10 тыс. производств.
Пожалуйста, подождите...
Мое диванное мнение. Нужны секретные спецотряды для борьбы с кацапами неконвенциональными методами. Никаких камер, никакого шума, только нулевая толерантность.
НЕМАЄ ЇМ НІЯКОГО ПРОЩЕННЯ І ПОИМЛУВАННЯ !!!!! ТІЛЬКИ СМЕРТЬ!!!! СОБАКИ ІНШОГО НЕ РОЗУМІЮТЬ !!
Мати сина в Росії колише
Журно пісню йому співаючи:
«Не ходи, сину, в Україну,
Там смерть живе, убиваючи…»
На стіні портрет - в темній рамочці,
Стрічкою чорною вкіс, перевитий,
З нього дивиться той, що в землі лежить
У могилі, в саван сповитий.
«Ні, мій хлопчику, не вір матері,
В Україні волошки в житі,
Срібні роси видзвонюють вдосвіта
І колосся сонцем налите…
Жайвір піснею сонце стрічає
Соловей «На добраніч…», бажа,
Хлібом-сіллю гостей зустрічають
Якщо правда в очах, а не лжа.
Лише тих, хто прийшов з жадобою
І бажаючих «гарно пожить…»
Десь у полі, або й під стодолою
Сталь козацька стрічає вмить.
Ми не кликали твого батечка,
Сам прийшов, щоби нас убивати,
Грабувати Вкраїну-матінку,
Цим грабунком капшук набивати.
Знай, хлопчино, лишень, що крадене,
Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде.
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім.
Хай ясніють жита з пшеницею,
Грають хвилі в ланах, як в морі
А не плачуть мати з вдовицею,
Дітлахи виростають голі.
Хай громи гримлять лиш Перунові
І лиш мирним хай буде небо
А війни ні тобі, ні матері
Ні мені, взагалі не треба…».
С. Гайдамака.
20.06.2015 р.
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Мерзенна нація, мерзенна країна!
І мерзенна земля, яка таких виростила і викормила.