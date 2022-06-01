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война (46696) Херсонщина (3496) уничтожение (3823)

"Оттеснили их немного, поэтому они и боятся", - бойцы 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка о боях на границе Николаевщины и Херсонщины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские защитники, на границе Николаевской и Херсонской областей, делают все возможное для приближения нашей победы и пытаются давать врагу возможность ежедневно пополнять статистику "двухсотых".

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины оттеснили оккупантов, однако те продолжают атаковать - чаще всего речь идет об артобстрелах.

"Мы их оттеснили немного, но они огрызаются и огрызаются очень жестко. Еще им сил хватает и есть чем... Но и мы знаем, чего хотим добиться", - говорит один из бойцов отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Также смотрите: Расчет ПТРК "Стугна" уничтожает российский БТР в селе Ивановка Херсонской области. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Підірвати б той міст, що з'єднує Крим і Херсонську область.
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01.06.2022 14:43 Ответить
3и месяца тому
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01.06.2022 14:48 Ответить
Крим та Херсонську область з'єднує не тільки міст, а головним чином Перекопський перешийок завтовшки мінімум 7 км.
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01.06.2022 15:05 Ответить
Выход в Каховской ГЭС решает задачи : рассечение Криворожской группировки рашистов с ее ликвидацией, а с уничтожением Херсонского моста -окружение и ликвидация Херсонской группировки врага + огневой контроль Новой Каховки и всего левого берега Днепра. А если напрячься с Запорожского направления одновременно, то и третий котел русозверей с выходом в Крым. Но все упирается в вооружения. Ведь перед этим надо подавить аэродромы в Крыму и системы ПВО.
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01.06.2022 14:49 Ответить
віримо в ЗСУ...
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01.06.2022 14:51 Ответить
СЛАВА ВСУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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01.06.2022 15:09 Ответить
Дякуемо за мужність та позицію!
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01.06.2022 16:09 Ответить
 
 