"Верю в наших защитников. У нас не все классно и не все отлично, но победа не за горами", - украинская волонтер Кристина Фецица. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Вместе с нашими воинами российским захватчикам противостоят украинские волонтеры. Некоторые из них на своем фронте уже восемь лет. Одна из этих смельчаков, известная украинская волонтер Кристина Фецица.
Как рассказывает корреспондент Цензор.НЕТ Михаил Ухман, Кристина не очень любит когда об этом говорят, но за годы войны, Кристина с командой единомышленников, передала на фронт более сотни автомобилей и беспилотников. Различные украинские подразделения, начиная от ГУР МО, спецподразделений НГУ, СБУ и заканчивая нашей доблестной пехотой, получают помощь от Кристины.
Где берутся силы, средства и храбрость? Смотрите в эксклюзивном разговоре с волонтером.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підлога Маккартні
показать весь комментарий01.06.2022 15:25 Ответить Мне нравится 6
Виталий Смирнов cf047e2b
показать весь комментарий01.06.2022 15:29 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...