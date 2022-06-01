Украинские минометчики обстреливают позиции 108-го десантно-штурмового полка армии РФ в Николаевской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Минометчики 126-го БТрО и 36-й бригады морской пехоты уничтожили позиции 108-го десантно-штурмового полка оккупантов Николаевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты видеозаписи минометной атаки бойцы опубликовали в соцсети.
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