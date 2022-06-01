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Украинские минометчики обстреливают позиции 108-го десантно-штурмового полка армии РФ в Николаевской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Минометчики 126-го БТрО и 36-й бригады морской пехоты уничтожили позиции 108-го десантно-штурмового полка оккупантов Николаевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты видеозаписи минометной атаки бойцы опубликовали в соцсети.

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krasivo bahnuli odin urod pravda ostalsa....no skoree vsevo 300ty
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01.06.2022 16:01 Ответить
+ , долбите их пацаны !
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01.06.2022 16:06 Ответить
вбийте усіх орків
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01.06.2022 16:08 Ответить
Аж за душу бере. Так красиво.👍
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01.06.2022 16:10 Ответить
А коли вже на Брянщині чи Бєлгородщині ?
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01.06.2022 16:13 Ответить
коли звання генерала отримаєш і віддаси наказ
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01.06.2022 16:30 Ответить
звание необязательно, у нас любой клоун може стать командувачем
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01.06.2022 16:44 Ответить
Нет не любой , а только Зелёный и шмаркатый
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01.06.2022 17:38 Ответить
 
 