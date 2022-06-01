Артиллеристы обстреляли колонну бронетехники оккупантов и уничтожили не менее 5 танков Т-72 и 2 БМП. ВИДЕО беспилотника
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Артиллеристы обстреляли колонну бронетехники оккупантов. Уничтожено не менее 5 танков Т-72 и две БМП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки опубликовано в соцсетях.
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